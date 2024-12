Wolfgang Burger (1952 – 2024)

Krimi-Autor Wolfgang Burger ist am 8. Dezember 2024 nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben. Bekannt wurde Burger durch seine Krimis mit Kriminaloberrat Alexander Gerlach. Einen seiner ersten Krimi-Texte veröffentlichte Wolfgang Burger bereits 1997 im literaturcafe.de.

»Wir sind traurig und betroffen. Mit Wolfgang Burger verlieren wir bei Piper nicht nur eine wichtige und einzigartige Stimme des deutschsprachigen Krimis, sondern auch einen allseits geschätzten und beliebten Hausautor. Nicht nur der Schriftsteller, auch der Mensch Wolfgang Burger, seine Warmherzigkeit, sein kluger Optimismus und seine Feinsinnigkeit werden uns fehlen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Hilde Artmeier und seiner Familie,« so Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg in einer Mitteilung zum Tod von Wolfgang Burger.

Lange bevor Wolfgang Burger überhaupt einen Verlag für seine Bücher gefunden hatte, schickte er 1997 die Kurzgeschichte »Countdown« ans literaturcafe.de, die bis heute hier nachzulesen ist.

»Meine Suche nach einem Verlag für meine Krimis war (wie könnte es anders sein?) bisher erfolglos. Ich habe aber den Mut noch nicht verloren, denn: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, nicht wahr?«, schrieb Burger damals ans literaturcafe.de. Da ahnte auch er noch nicht, dass ein Jahr später, 1998, sein erster Krimi »Mordsverkehr« im Zebulon-Verlag erscheinen sollte.

Wie sein Manuskript zu einem Buch wurde, beschrieb Wolfgang Burger dann in einem Bericht fürs literaturcafe.de. Auch da ahnte wahrscheinlich noch keiner, welche Autorenkarriere damit beginnen sollte. 2005 wechselte Burger zum Piper-Verlag und seine Krimis spielen nicht mehr in Karlsruhe, sondern in Heidelberg. Insgesamt schrieb Wolfgang Burger 20 Krimis mit Kriminaloberrat Alexander Gerlach.

Als ich Wolfgang Burger im Jahre 1997 das erste Mal persönlich traf, arbeite er noch als Ingenieur an der Universität Karlsruhe am Institut für Technologie. Wir hatten uns verabredet, zu einem Autorentreffen nach Düsseldorf zu fahren. Ich fuhr von Stuttgart nach Karlsruhe und gemeinsam ging es dann in seinem Auto weiter. Für die Rückfahrt hatte Burger angekündigt: »Wir werden in Köln kurz Station machen, ich hab noch einen Termin mit einem Verleger, aber nur so ca. eine Stunde.«

Tatsächlich war es der Termin, der ihm seinen ersten Verlagsvertrag bringen sollte, und ich war irgendwie ein wenig stolz, dass ich quasi inkognito ein paar Tische weiter saß und das Treffen beobachten konnte.

Wolfgang Burger war in der Tat ein unglaublich sympathischer Mensch und ein guter Autor. Ein paarmal sind wir uns noch im realen Leben begegnet. Ich habe seine Autorenkarriere weiterhin quasi vom Nebentisch im literaturcafe.de aus verfolgt. Mehrfach war Burger für den Glauser, den berühmten Krimi-Preis, nominiert und seine Bücher standen auf den Bestsellerlisten. Irgendwann konnte er sich dann ganz dem Schreiben widmen, und er lebte in Karlsruhe und Regensburg.

Wolfgang Burger war mit der Krimiautorin Hilde Artmeier verheiratet, mit der er ebenfalls Romane verfasste (Piper Verlag/Droemer Knaur). Er hinterlässt zudem drei erwachsene Töchter.

Wolfgang Tischer