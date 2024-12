Jetzt um einen Leseplatz beim Bachmannpreis 2025 bewerben

Vom 25. bis 29. Juni 2025 finden in Klagenfurt wieder die Tage der deutschsprachigen Literatur statt, und es wird am Ende der 49. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Ab sofort können sich Autorinnen und Autoren mit unveröffentlichten Prosatexten fürs Lesen in Klagenfurt bewerben.

Die Ausschreibung zum Ingeborg-Bachmann-Preis 2025 ist ab sofort unter bachmannpreis.ORF.at online. Der Literaturwettbewerb startet mit der Eröffnung und der Auslosung der Lesereihenfolge am Mittwoch, dem 25. Juni. Vom 26. bis 28. Juni werden die Lesungen und Diskussionen stattfinden, und am Sonntag, dem 29. Juni, folgt die Schlussabstimmung mit der Preisvergabe.

Die Jury bleibt im Vergleich zu 2024 unverändert, den Vorsitz hat ebenfalls wieder Klaus Kastberger inne. Es werden 14 Autorinnen und Autoren zugelassen, die mit unveröffentlichten, deutschsprachigen Prosatexten (maximal 25 Minuten Lesedauer) teilnehmen können. Die Einreichfrist endet am 21. Februar 2025, und die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt durch die Jury. Jedes Jury-Mitglied lädt zwei Texte bzw. Lesende zum Wettbewerb ein. Die Bewerbungen sind direkt an die Jury-Mitglieder zu schicken. Die Adressen finden sich auf der Website des ORF. Lesen Sie sich vor einer Bewerbung auf jeden Fall gut die Teilnahmebedingungen durch. So ist z. B. für die Bewerbung die schriftliche Empfehlung eines Verlags oder einer Literaturzeitschrift erforderlich.

Natürlich wird auch das literaturcafe.de 2025 wieder aus Klagenfurt berichten – in einem Podcast direkt vom Bachmannpreis.

Der Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert, dazu kommen weitere Auszeichnungen. Alle Lesungen und die Preisvergabe werden live im Fernsehen auf 3sat übertragen. Weitere Infos und Neuigkeiten gibt es unter bachmannpreis.ORF.at.