Kindle Scribe: Teurer großer schwerer E-Reader mit Schreibfunktion von Amazon

Nach der jüngsten Aufwertung des Kindle-Basismodells, stellt Amazon den Kindle Scribe vor. Mit einem Stift können auf dem E-Reader handschriftliche Notizen und Zeichnungen erfasst werden. Mit großem Display und breitem Griffrand wiegt das Gerät fast ein halbes Kilogramm. Wer braucht so ein teures Gerät für 370 Euro?

Der Kindle Scribe hat ein Display mit 10,2 Zoll Durchmesser. Zum Vergleich: Die Standardgröße von E-Reader war jahrelang 6 Zoll. Zudem bietet der Scribe allen Luxus, den sonst nur der Kindle Paperwhite in der Signature Edition besitzt: Einstellbare Farbtemperatur und automatische Helligkeitsanpassung. Damit man das rund 20×23 Zentimeter große Gerät relativ gut in der Hand halten kann, besitzt es einen breiten Griffrand.

Die größte Neuigkeit ist jedoch die Möglichkeit, mit einem speziellen Plastikstift handschriftliche Notizen und Skizzen zu machen, entweder innerhalb der E-Books, in einer speziellen Notizbuch-App oder in einer PDF-Datei. Der Stift selbst braucht dabei keine eigene Stromversorgung. Mittels Magnet bleibt er am Rand des Gerätes haften. Für 30 Euro mehr gibt es einen Premium-Eingabestift, der am anderen Ende eine Radierfunktion und eine Kurzbefehl-Taste besitzt.

Ansonsten kann man mit dem Gerät auch Texte lesen, wie mit allen anderen Kindle-Geräten.

Mit 433 Gramm ist das Gerät relativ schwer, hinzu kommt der Stift mit rund 15 Gramm. Der größere Akku soll allerdings laut Amazon bis zu 12 Wochen durchhalten, beim Paperwhite werden 10 Wochen angegeben. Der Scribe ist mit 16, 32 oder 64 GByte Speicher erhältlich. Mit mehr Speicher kostet der Scribe dann stolze 450 Euro.

Amazon verspricht auf dem Gerät ein Schreiben wie auf Papier. Von einer automatischen Texterkennung (OCR) ist in der Ankündigung jedoch nichts zu lesen. Auch in Sachen Wasserfestigkeit kein Hinweis.

Fast wie Tablet – nur mit weniger Funktionen

Wer gerne ohne Ablenkungen Textpassagen auf einem auch in der prallen Sonne gut lesbaren E-Ink-Display unterstreicht, mag mit dem Kindle Scribe nun auch auf einem E-Reader auf seine Kosten kommen. Für Lektoren und professionelle Textarbeiter, die ein Gerät mir langer Akkulaufzeit benötigen, könnte das interessant sein. Aber sonst?

Im Grunde genommen ist der Kindle Scribe ein in den Funktionen beschnittenes Tablet mit E-Ink-Display. Man kann damit weder in Farbe noch Druckintensiv zeichnen.

Denn für genau den gleichen Preis von 370 Euro ist auch das Apple iPad zu haben. Das hat ein LED-Farbdisplay, erlaubt mit dem Apple Pencil ein wesentlich präziseres Malen und Zeichnen wie mit Stift oder Pinsel. Es hat zudem eine Kamera und man kann damit so unendlich viel mehr machen. Das Display ist mit 10,2 Zoll ebenfalls identisch groß.

Mit der kostenlosen Kindle-App kann man auch auf dem iPad Amazons E-Books lesen, und Amazon hat angekündigt, dass die App im Frühjahr 2023 auch handschriftliche Notizen unterstützen soll.

Was spricht also neben der längeren Akku-Laufzeit für den Kindle Scribe? Wir konnten bislang keinen Grund erkennen, wozu man das Gerät wirklich benötigt. Ab Ende November 2022 soll es erhältlich sein, vorbestellbar ist es schon jetzt.

Kindle Scribe, der erste Kindle mit Schreibfunktion, mit 10,2-Zoll-Paperwhite-Display mit 300 ppi, mit Standard-Eingabestift | 16 GB. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0840080520308. 369,99 € » Vorbestellen bei amazon.de Anzeige