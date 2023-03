Schöner schreiben: Kindle Scribe bekommt mit Update neue Stiftarten

Amazon hat das erste größere Update für den Kindle Scribe veröffentlicht. Neben schmucken Pausenbildern wird der große E-Reader um Stiftarten wie »Füllfederhalter« und »Bleistift« ergänzt. Das bringt Spaß beim Schreiben und Zeichnen, auch wenn weiterhin Wünsche offenbleiben.

Der Kindle Scribe mit seinem großen Display ist perfekt, um handschriftliche Notizen und Zeichnungen anzufertigen. Doch leider fehlen Softwarefunktionen wie Schrifterkennung und erweiterte Exportmöglichkeiten (siehe unser ausführlicher Testbericht). Recht bald nach Markteinführung des Gerätes hat Amazon Softwareupdates angekündigt.

Neue Stifte: Füllfederhalter, Filzstift und Bleistift

Nun liegt mit Version 5.16.1.2 die erste größere Aktualisierung für den Kindle Scribe vor, die zwar noch nicht die gewünschten Erweiterungen bringt, dafür aber mit neuen virtuellen Stiften aufwartet. Bislang gab es nur »Kugelschreiber« und »Textmarker« in mehreren Strichstärken, jetzt kommen »Füllfederhalter«, »Filzstift« und »Bleistift« dazu. Diese reagieren zudem auf Druck und Neigungswinkel des digitalen Plastikstiftes. Speziell mit dem Füllfederhalter macht Handlettering oder Kalligrafie auf dem Scribe großen Spaß. Und auch mit dem Bleistift kann man von leichten grauen Schraffuren bis zu stärkeren Linien nuanciert zeichnen. Die Stiftarten und -stärken sind über das Seitenmenü auswählbar.

Unterordner in Unterordnern

Digitale Notizen konnte man in Unterordnern ablegen, mit dem Update lassen sich jetzt in Ordnern weitere Unterordner anlegen. Über das »Gehe zu« Menü kann man in mehrseitigen Notizen nun Seiten direkt ohne Durchblättern anwählen.

Neue Pausenbilder

Als letzte optische Änderung hat der Scribe neue passende »Pausenbilder« bekommen, wenn man das Gerät in den Ruhemodus versetzt. Es sind Fotografien, die um gezeichnete Elemente ergänzt sind und so nebenbei die Möglichkeiten des Gerätes zeigen.

Das Update soll bei einer bestehenden WLAN-Verbindung automatisch eingespielt werden. Dann erscheint zuvor auf dem Gerät ein entsprechender Hinweis.

Update schneller manuell einspielen

In der Praxis kann es aber Stunden oder Tage dauern, bis dies geschieht. Wer nicht warten will, kann die Update-Datei auf den Amazon-Seiten manuell herunterladen und via USB-Kabel auf den Kindle übertragen und in den Einstellungen das Update anstoßen. Einfach die Hinweise auf der Update-Seite befolgen.

Doch auch mit dem Update bleibt das Manko, dass Zeichnungen nur als Pixelgrafiken in PDF-Dateien exportiert werden können. Ein skalierbares Vektorformat wäre flexibler. Und auch eine automatische Texterkennung (OCR) besitzt der Scribe weiterhin nicht.

Mit dem Update hat Amazon bereits weitere kommende Erweiterungen angekündigt: Ein Lasso-Werkzeug fürs Kopieren und Einfügen soll demnächst verfügbar sein, ebenso die Möglichkeit, Word-Dokumente direkt aus der Textverarbeitung an das Gerät zu senden. Allerdings soll dies nur mit einem kostenpflichtigen Microsoft 365-Abonnement möglich sein. Schon jetzt kann man Word-Dokumente via Amazon per E-Mail an das Gerät senden.

Beispielvarianten des Kindle Scribe

Den Kindle Scribe gibt es mit 16, 32 oder 64 Gbyte Speicher. Wer viele große PDF- oder Audio-Dateien von Audible aufs Gerät laden will, sollte mehr Speicher wählen, fürs Lesen von E-Books und gelegentlichen Notizen reichen 16 Gbyte locker. Außerdem kann man zwischen dem einfachen Stift und dem Premium-Stift wählen, der ein schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Zeichenoptionen erlaubt.

Günstigste Ausführung des Kindle Scribe mir 16 GB Speicher und normalem Eingabestift:

Kindle Scribe, der erste Kindle mit Schreibfunktion, mit 10,2-Zoll-Paperwhite-Display mit 300 ppi, mit Standard-Eingabestift | 16 GB. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0840080520308. 369,99 € » Vorbestellen bei amazon.de Anzeige

Teuerste Ausführung des Kindle Scribe mit 64 Gbyte Speicher und Premium-Eingabestift:

Kindle Scribe, der erste Kindle mit Schreibfunktion, mit 10,2-Zoll-Paperwhite-Display mit 300 ppi, mit Premium-Eingabestift. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0840080595184. 449,99 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Sinnvolles Zubehör

Die Geräte werden nur mit USB-Kabel und Stift geliefert. Ein Ladeadapter für die Steckdose und eine Schutzhülle sind daher sinnvolles Zubehör, das man dazu erwerben sollte.