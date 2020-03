Friedrich Hölderlin daheim: Siebenstündige Hyperion-Lesung als Livestream

Friedrich Hölderlin: Hyperion – Live und ungekürzt gelesen von Wolfgang Tischer https://youtu.be/LT51utuPpyk Am kommenden Freitag, 20. März 2020 ab 10 Uhr, überträgt das literaturcafe.de via YouTube die vollständige Lesung des Romans »Hyperion« von Friedrich Hölderlin. Am Freitag wird der 250. Geburtstag des Dichters gefeiert. Aufgrund des Coronavirus sind alle geplanten Feierl

Am kommenden Freitag, 20. März 2020 ab 10 Uhr, überträgt das literaturcafe.de via YouTube die vollständige Lesung des Romans »Hyperion« von Friedrich Hölderlin. Am Freitag wird der 250. Geburtstag des Dichters gefeiert. Aufgrund des Coronavirus sind alle geplanten Feierlichkeiten in Tübingen, Marbach und Laufen abgesagt. Im Livestream des literaturcafe.de kann man Hölderlins bekanntestes Werk nun daheim anhören.

»Die reine Lesezeit des Hyperion wird rund sieben Stunden betragen«, schätzt Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de. »Es ist in dieser merkwürdigen Corona-Zeit fast schon bittere Ironie, dass Hölderlin die letzten 30 Jahre seines Lebens zurückgezogen in einer Turmstube in Tübingen verbrachte.«

Die Hyperion-Lesung aus der Lounge der Black Forest Lodge in Igelsberg bei Freudenstadt wird am 20. März 2020 um 10 Uhr beginnen und gegen 20 Uhr enden (MEZ). Es sind vier Leseabschnitte und dazwischen jeweils eine Pause von einer Stunde vorgesehen.

Leseabschnitt von 10 Uhr bis ca. 12 Uhr (MEZ) Leseabschnitt von 13 Uhr bis ca. 15 Uhr (MEZ) Leseabschnitt von 16 Uhr bis ca. 18 Uhr (MEZ) Leseabschnitt von 19 Uhr bis ca. 20:30 Uhr (MEZ)

Dem Vorleser kann live via YouTube zugehört und zugeschaut werden. Die Aufzeichnung steht auf YouTube auch später noch bereit. Zudem wird es die Lesung kostenlos als Audiodatei zum Download geben. Wie bei YouTube üblich, kann der Live-Stream und die Webplayer-Darstellung auch von anderen Websites übernommen und eingebettet werden. Dazu einfach die folgende URL aufrufen oder direkt in Ihr Blog-System einfügen:

https://youtu.be/LT51utuPpyk

Wer daheim mitlesen möchte, findet den vollständigen Text des Hyperion kostenfrei auf zeno.org.