»Deutschstunde«: Wir verlosen Kinokarten und den Roman von Siegfried Lenz

Der Weltbesteller »Deutschstunde« von Siegfried Lenz kommt ins Kino. Zu sehen ist die Verfilmung mit Ulrich Noethen und Tobias Moretti in den Hauptrollen ab dem 3. Oktober 2019. Zum Kinostart verlosen wir in Kooperation mit Wild Bunch drei Fanpakete, bestehend aus dem Roman und je zwei Kinogutscheinen für »Deutschstunde«. Dazu müssen Sie uns nur eine Frage beantworten.

Anfang der 1950er-Jahre in einer Jugendbesserungsanstalt auf einer Insel in der Elbe. »Die Freuden der Pflicht« lautet das Aufsatzthema, dass der Lehrer an die Schultafel schreibt. Den Schüler Siggi Jepsen wirft dieses Thema in die traumatischen Erlebnisse seine Kindheit in den Kriegsjahren zurück.

Siegfried Lenz schrieb den Roman »Deutschstunde« im Jahre 1968. Was passiert, wenn jeder nur seine Pflicht erfüllt und niemals die Dinge hinterfragt? Regisseur Christian Schwochow (»Bad Banks«, »Paula«) hat mit einer Hochkarätigen Besetzung einen der großen Welterfolge der deutschen Literatur verfilmt.

Deutschstunde | Offizieller Trailer | Ab 03.10. im Kino!

Ab dem 3. Oktober 2019 ist »Deutschstunde« in den Kinos zu sehen. Eine ausführliche Filmkritik wird dann im literaturcafe.de zu lesen sein.

Gewinnen Sie Kinokarten und den Roman von Siegfried Lenz

In Kooperation mit Wild Bunch Germany verlosen wir drei Fanpakete, bestehend aus dem Roman von Siegfried Lenz und zwei Kinogutscheinen für »Deutschstunde«.

Beantworten Sie uns dazu nur eine Frage: Über welches Thema würden Sie denn gerne einmal einen Aufsatz schreiben und warum?

Die drei Fanpakete, jeweils bestehend aus Buch und zwei Kinogutscheinen, werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. Mit der Teilnahme sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Antwort anonym auf literaturcafe.de veröffentlichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel verwendet, nur die fünf Gewinner-Adressen werden zum Gewinnversand an die Entertainment Kombinat GmbH weitergegeben. Einsendeschluss ist der 3. Oktober 2019.

Beantworten Sie folgende Frage Über welches Thema würden Sie denn gerne einmal einen Aufsatz schreiben? (erforderlich) Und warum? (erforderlich) Ihr Vorname (erforderlich) Ihr Nachname (erforderlich) Straße/ Hausnummer (erforderlich) Ihr Wohnort (PLZ/Ort) (erforderlich) Land (erforderlich) E-Mail-Adresse (gültige Mail-Adresse) E-Mail wiederholen (gültige Mail-Adresse) Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen oben gelesen und bin damit einverstanden

»Deutschstunde«. Deutschland 2019. Regie: Christian Schwochow. Drehbuch: Heide Schwochow nach dem Roman von Siegfried Lenz. Mit Levi Eisenblätter, Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Maria Dragus, Johanna Wokalek, Sonja Richter u. a. Laufzeit: 125 Min. FSK12. Verleih Wild Bunch. Kinostart: 3. Oktober 2019