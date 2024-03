White Bird: Zum Kinostart verlosen wir Bücher und Kinotickets

Am 11. April 2024 läuft im Kino der Film »White Bird« nach dem Roman und der Grafic Novel von R. J. Palacio an. Die Figur des Julian aus ihrem Bestseller »Wunder« führt zur bewegenden Geschichte seiner Großmutter im besetzten Frankreich. Zum Kinostart verlosen wir Kinotickets, den Roman und die Grafic Novel, die R. J. Palacio selbst gezeichnet hat.

Das Buch »Wunder« der US-amerikanischen Schriftstellerin R. J. Palacio war ihr erster Bestseller, der mit Julia Roberts verfilmt wurde. Jetzt kommt »White Bird« in die Kinos, basierend auf der gleichnamigen Grafic Novel und dem Roman. Zu beiden Büchern hat R. J. Palacios als gelernte Grafikdesignerin selbst die Zeichnungen angefertigt.

Beide Bücher (und Filme) sind interessanterweise über die Figur des Julian verbunden. In »Wunder« ist er der böse Mitschüler, der von der Schule fliegt. In »White Bird« erhält Julian (Bryce Gheisar) Besuch von seiner Großmutter (Helen Mirren), die ihrem Enkel helfen möchte, und sie beschließt, ihm zum ersten Mal die Geschichte ihrer eigenen Jugend zu erzählen.

Ihre Erzählung beginnt in Frankreich Anfang der 1940er Jahre. Sara wächst glücklich und behütet im kleinen Ort Aubervilliers aux Bois in Frankreich auf. Mit der Besetzung des Landes durch die deutschen Truppen ändert sich das schlagartig. Deutsche Soldaten durchsuchen Saras (Ariella Glaser) Schule nach jüdischen Kindern. Dank der Hilfe ihres Mitschülers Julien (Orlando Schwerdt) gelingt Sara die Flucht. Julien bringt Sara bei seinen Eltern (Gillian Andersen und Jo Stone-Fewings) in Sicherheit und die Familie versteckt das Mädchen in ihrer Scheune.

Mehr als ein Jahr vergeht und zwischen Sara und Julien entsteht eine tiefe Freundschaft. In dieser Zeit wird die Scheune zu einem magischen Zufluchtsort. Die beiden schaffen sich darin durch die Macht der Fantasie eine eigene Welt. Doch die Gefahr der Entdeckung ihres Verstecks rückt unerbittlich näher.

Regisseur Marc Forster (»Ein Mann namens Otto«, »James Bond 007: Ein Quantum Trost«, »Drachenläufer«) hat nach der Romanvorlage und dem Drehbuch von Mark Bomback die zu Herzen gehenden Geschichte einer tiefen Freundschaft und Rettung fürs Kino inszeniert.

White Bird – Wie ein Vogel. USA 2023. Mit Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Gillian Anderson, Helen Mirren, Bryce Gheisar u.v.m. Drehbuch: Mark Bomback. Regie: Marc Forster. Basierend auf dem Roman »White Bird – Wie ein Vogel« von R. J. Palacio. Eine LEONINE Studios Präsentation einer Lionsgate / Mandeville Produktion in Zusammenarbeit mit 2DUX² Productions. Laufzeit: 122 Min. FSK: 12. Kinostart: 11.04.20234.

White Bird: Gewinnen Sie Kinotickets und Bücher

Zum Kinostart am 11. April 2024 verlosen wir 2×2 Eintrittskarten für »White Bird«, zweimal die Grafic Novel und zweimal den Roman »White Bird«. Alle Bücher sind im Hanser Verlag erschienen.

Einsendeschluss ist der 11. April 2024. Bitte geben Sie Ihre Daten ein, und beantworten Sie ganz spontan und kurz die Frage, was ein Vogel für Sie symbolisiert. Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.