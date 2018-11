Büchermachen XXII: Anfassen ist angesagt – das Buch als Teddy

Unregelmäßig und immer am Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Es gab ja hier einen Kommentator dieser Kolumne, der allen Ernstes meint, Buchhandlungen seien überflüssig, weil zu teuer – es würde ja bald eh alles viel billiger runtergeladen. Nee, mein Freund, in der Welt ohne gedruckte Bücher möchte ich nicht mehr leben (bin ja auch alt genug). (Er hat offensichtlich nicht begriffen, dass es nicht um Fast Food geht, wie anspruchsvollere Inhalte entstehen, unter die Leute gebracht, genossen und in Hirn und Seele verarbeitet werden.) Aber das brauche ich auch nicht – weil ich ehrlich überzeugt bin, dass Bücher wieder »in« werden. Klar freut es mich, wenn ich aus berufener Seite Argumente dafür finde.

Das Folgende habe ich bei XING runtergeladen, nur gekürzt:

Von wegen Disruption! Die Nutzung der digitalen Medien steigt weiterhin, doch die »realen« Medien feiern ein überraschendes Comeback. Was viele Medienexperten prophezeiten, die Online-Jünger aber nie wahrhaben wollten, wird zur Gewissheit: Die traditionellen Medien sind nicht nur nicht gestorben, sie erleben nun sogar ihr Comeback. Während die mobile Internetnutzung boomt, feiern gleichzeitig analoge Medien ein Comeback. Als ein Beispiel nennt Deloitte den Buchmarkt. Die Fachzeitung Horizont schreibt: »So sei die Popularität gedruckter Bücher in fast allen Altersgruppen gestiegen. Analoge Tonträger wie die gute alte Schallplatte erleben auch bei jungen Musikfans ein Revival und besetzen mittlerweile eine exklusive Nische des Musikmarktes. Vor allem das haptische Erlebnis spreche für traditionelle, analoge Medien.«

Der »digitale Medienbruch« beschreibt das Alter, ab dem die Akzeptanz digitaler Produkte sinkt. Dieser tritt überraschenderweise oft bereits ab einem Alter zwischen 35 und 44 Jahren auf.

Vom Comeback der traditionellen Medien profitieren nicht nur Bücher, sondern laut der Deloitte-Studie ebenso Zeitungen und Magazine: »Scheinbar hätten jene Konsumenten, die auf gedruckte Produkte verzichten wollen, ihre Abonnements bereits gekündigt. Gleichzeitig existiere weiterhin eine treue Basis von Mediennutzern, die nicht auf das haptische Erlebnis des Print-Konsums verzichten will.«

Bemerkenswert ist die Begrifflichkeit, die die Macher der Deloitte-Studie wählen. Sie bezeichnen Printmedien in ihrem Kommentar als »reale Medienprodukte«, was die Interpretation nahelegt, dass die digitalen Medien als weniger real einzustufen sind. Ganz unwahr ist das nicht. Den digitalen Inhalten fehlt die Haptik, zu der viele Verbraucher zurückkehren. Und flüchtiger sind sie allemal. Von Disruption kann hier keine Rede sein. Eher ist für die Printmedien der »tipping point« in greifbarer Nähe.

Ähnliches gilt auch für das Fernsehverhalten. Auch Brettspiele feiern ein fröhliches Comeback. Nicht anders ergeht es der Schallplatte.

Für viele Experten war erkennbar, dass die Menschen zwar die digitale Revolution umarmen und alles Nützliche schnell aufnehmen, dass sie aber gleichzeitig bewahren, was an der analogen Welt wertvoll und erhaltenswert erscheint. Die Erwartung der Digital-Gläubigen, dass die alten Medien sang- und klanglos untergehen, dass sie schlichtweg sterben, ist nicht eingetreten.

Die Beständigkeit von Papierfotos ist wohl einer der Gründe, warum die analoge Fotografie momentan wieder gefragt ist. »Es ist ein anderes Erlebnis, Fotos in der Hand zu halten«, sagt Constanze Clauß vom Photoindustrie-Verband. Längst haben sich zur Legende Polaroid Wettbewerber wie Leica und Fujifilm im neuen Boom-Markt hinzugesellt. Das Phänomen dabei ist, dass insbesondere junge Enthusiasten die neuen Käufer sind.

Wer Spaß am »back to the roots«-Phänomen hat, dem sei »The Revenge of Analog« von David Sax empfohlen. In seinem Bestseller beschreibt Sax auch die Wiederkehr des Papiers in Form der Moleskine Notizbücher. Es gibt kaum ein Meeting, in dem die »digital natives« nicht ihr Moleskine oder einen ähnlichen Notizblock hervorholen, um Notizen zu machen. »Auch im Zeitalter der Digitalisierung gibt es den Wunsch nach etwas zum Anfassen.«

Für den Steiff-Chef Peter Hotz gibt es kein digitales Pendant zum Teddybären: »Mit einem Tablet oder Smartphone lässt sich nicht kuscheln, mit dem Teddy dagegen schon. Und der hört einem Kind auch besser zu als Siri.«

Boah, das tut gut. »Mein Medium ist wirklich«, nicht immateriell. Na klar: Mein Buch ist mein Teddy.

Okay, diese Thesen sind weitgehend auf Haptik reduziert. Der oben genannte Datenfan liest ja wohl eh nichts, was ein bisschen länger ist. Vermutlich ist nicht mal der Autor dieses Textes ein »richtiger Bücherleser«. Auch gut.

Ich will ja hier nicht mit Wiederholungen nerven, aber ich bin halt überzeugt von inhaltlicher Relevanz – die in der Literatur ohne gedrucktes Buch nicht denkbar ist, ein- für alle-, verdammt noch mal!

