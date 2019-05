Buchgenres kompakt: Warum Sie spirituelle Liebesromane statt Literatur schreiben sollten

Was für Bücher schreiben Sie? Krimis? Liebesromane? Fantasy? Viele Autorinnen und Autoren glauben, originell zu sein, wenn Sie diese Frage nicht beantworten können. Dabei ist es an dieser Stelle wichtig, in einer eindeutigen Schublade zu stecken. Das Werk »Buchgenres kompakt« kann hier helfen – oder der Besuch in einer Buchhandlung.

Als Autorin oder Autor sollten Sie den Inhalt Ihres Romans kurz und aussagekräftig zusammenfassen können. Das ist die präzise Antwort auf die Frage »Worum geht es in Ihrem Buch?«, oftmals als »Pitch« bezeichnet.

Ebenso sollten Sie die Frage beantworten können: »Was für eine Art Buch ist das?«. Hier geht es um das Genre, also »Thriller«, »Krimi« oder »Familiensaga«. Vielleicht sogar genauer »Technothriller« oder »Polizeikrimi«?

Viele angehende Autorinnen und Autoren können oder wollen sich hierbei nicht festlegen. Oftmals liegt es daran, dass man fälschlicherweise glaubt, man mache sich und den Text interessanter, wenn man ihn nicht eindeutig zuordnen kann, wenn man davon spricht, dass es ein Liebesroman sei, aber auch ein Mord drin vorkomme, aber das Buch auch einen gesellschaftskritischen Ansatz habe. Buchprofis rollen da meist mit den Augen, und statt Neugier erreicht man mit solch unspezifischen Zuordnungen eher das Gegenteil.

Bei Schreibanfängern liegt es oft auch daran, dass sie die Genres gar nicht kennen, da sie selbst wenig Vergleichbares lesen oder gelesen haben.

Überhaupt wollen sich viele Autorinnen und Autoren nicht vergleichbar machen. Zudem klingt »Krimi« oder »spiritueller Liebesroman« nach Unterhaltung, und man schreibt doch über viel wichtigere und ernstere Themen!

Dabei ist es enorm wichtig, das Buchgenre möglichst genau benennen zu können, ganz egal, ob man sein Manuskript an einen Verlag schickt oder ob man als Self-Publisher das Buch in Eigenregie veröffentlichen möchte.

Wo in der Buchhandlung würde ihr Buch stehen?

Die praxisnahe Frage lautet: »Wenn ich in eine Buchhandlung gehe und nach ihrem Buch suche: In welchem Regal würde ich es finden?«

Sowohl die Buchhandlung um die Ecke als auch der Online-Shop ordnen die Bücher nach Kategorien und Genres ein. Self-Publisher können ihr Werk ebenfalls in der Regel zwei Kategorien zuordnen, in denen das Buch gelistet wird.

Die Genre-(Zu-)Ordung wiederum liegt daran, dass Leser in der Regel klar umreißen können, welche Art von Büchern sie gerne lesen – oder was für eine Art von Buch sie zuletzt gelesen haben. Und daher suchen sie on- oder offline gerne dort nach weiterem Lesestoff, wo sich thematisch Ähnliches befindet.

Noch schlimmer als eine Wischiwaschi-Zuordnung ist gar eine falsche Zuordnung. Sie können den besten Roman der Welt geschrieben haben: Wenn er von der Leserin oder dem Leser nicht auch anhand des Genres gefunden wird, ist das ein großer Nachteil.

Letztendlich zeigt man als Autorin oder Autor mit einer klaren Genre-Zuordnung auch, dass man sich Gedanken um Leser- und Zielgruppen macht und nicht in den luftleeren Raum hinein schreibt.

Das Wort »Genre« ist für viele gleichbedeutend mit »Unterhaltung« und der gerade in Deutschland immer wieder diskutierten Unterscheidung in »Unterhaltungsliteratur« und »ernster Literatur«. Dabei ist »Literatur« nicht das Gegenteil von »Genre«! Denn auch in dem Bereich, den man »Literatur« nennt, gibt es Genres, wie den Entwicklungsroman oder der Schelmenroman.

Die eindeutige Zuordnung zu einem Genre ist daher keinerlei Qualitätskriterium, sondern eher eine inhaltliche Ein- und Abgrenzung. Oftmals ist mit dem Begriff »Genre« die Einhaltung von Regeln und Lesererwartungen gemeint. Ein Liebesroman ohne Happy-End ist ein Regelbruch, den wenige Leserinnen gut finden werden.

Der Gang in die Buchhandlung kann helfen, das Genre des eigenen Werkes zu erkennen.

Noch besser und Umfangreicher ist jedoch das Handbuch von Anette Huesmann. Sie hat in ihrem Nachschlagewerk »Buchgenres kompakt« so ziemlich alle Genres und Sub-Genres zusammengetragen, erläutert und mit Beispielen versehen. Sie kommt auf 98 ausführliche Beschreibungen und weitere 80 Genres und Subgenres mit stichwortartiger Definition. Außerdem hat sie 198 Genre-Synomyme gesammelt.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Germanistin und Sprachwissenschaftlerin: Genres sind nicht trennscharf. Zudem erläutert Anette Huesmann, wie sie den Begriff definiert und ihn zu anderen wie »Gattung« abgrenzt und was für sie kein Genre ist (zum Beispiel »Humor«). Auch die erwähnte und oftmals »emotional aufgeheizte« Debatte um Unterhaltung versus Literatur wird von ihr betrachtet und eingeordnet.

Und Huesmann erläutert, warum eine möglichst genaue Genre-Einteilung für Leser, Buchhändler und Autoren wichtig ist.

Den Hauptteil ihres »Handbuch der Genres von Actionthriller bis Zeitgeschehen« bilden jedoch die Beschreibungen der Genres und Subgenres, wobei hier sogar Sachbuchgenres zu finden sind. Neben der thematisch angelegten Inhaltsstruktur findet sich am Schluss des Buches ein alphabetischer Index.

»Buchgenres kompakt« ist ein überaus informatives Handbuch und Nachschlagewerk nicht nur für Autorinnen und Autoren, sondern für alle, die mit Büchern zu tun haben.

Wenn Sie also beispielsweise feststellen, dass Sie einen spirituellen Liebesroman geschrieben haben, dann sollten Sie das auch benennen, anstatt weiterhin mit »So genau lässt sich das nicht sagen« zu antworten.

Immer wird sich bei der Diskussion um Genres am Schluss jemand finden, der ein Werk benennt, das die Genre-Grenzen sprengt oder gar den Maßstab für ein eigenes Genre geschaffen hat. Doch selbst zum Brechen der Genre-Regelns, sollte man diese kennen. Hier hilft Huesmann!

Wolfgang Tischer

Anette Huesmann: Buchgenres kompakt: Handbuch der Genres von Actionthriller bis Zeitgeschehen. Taschenbuch. 2019. Books on Demand. ISBN/EAN: 9783748145110. EUR 14,99 » Bestellen bei amazon.de Anzeige