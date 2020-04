Bitte keine Corona-Gedichte! Das Virus ist schon schlimm genug!

Viele Menschen leiden an Corona. Als grausame Nebenwirkung der Krankheit entstehen schlechte Gedichte. Und noch schlimmer: Andere finden die auch noch gut!

Lyrik ist ja ansonsten eher nicht so gefragt. Doch wenn es den Menschen oder gar der ganzen Menschheit schlecht wird, dann werden unbescholtene Mitbürger auch zu schlechten Dichtern. Irgendetwas drängt sie dazu, ihre Eindrücke in Gedichte zu pressen, Versmaß oder Reimschema sind dann zweitrangig und in der Viren-Not verzichtbar. Wichtig ist die Botschaft, die Message. Sie sollte auch nicht allzu verklausuliert in Metaphern und Bildern versteckt sein, sondern möglichst hell aufscheinen. So hell, dass im Idealfall Menschen, die weniger helle sind … nein: die noch nie ein gutes Gedicht gelesen haben, spontan davon begeistert sind.

Dichten Sie über die Klopapierknappheit:

Das Virus nun uns alle bedroht,

das ganze Land, es ist in Not.

Und nirgendwo gibt’s Klopapier,

Nun sag mir bloß, wie mach ich’s hier?

Das Virus ist wahlweise vom Schicksal oder vom HErrn persönlich unter die Menschen gebracht:

Das Virus will uns alle knechten,

ist Gottes Straf’,

Der schaut nach dem Rechten.

Warst du nicht brav?

Hadern Sie mit dem Virus und halten Sie lyrische Zwiesprache:

Warum nur Corvid-19, du?

So lass’ uns doch endlich wieder in Ruh’!

Nein, oh Mensch, ich gedeih’ hier prächtig,

Dachtest wohl niemand ist wie du so mächtig?

Greifen Sie in Ihren Gedichten die Politik, die Wirtschaft oder die Kirche an:

Machtlos sind selbst die hohen Herrn,

Die Krankheit ist auch dort nicht fern.

Es hat sie selbst im Brexit-London,

der höchste Chef, der Boris Johnson.

Wenn sie nur schlecht genug dichten, aber so, dass die Menschen zustimmend nicken und »genauso ist es« murmeln, dann berichtet sogar der NDR darüber.

Und jetzt, wo die Plagen Blagen nicht in die Schule dürfen, da können die doch mal ein Haiku schreiben:

Mundschutz.

Von Viren befreit der Bach

Im Sonnenlicht.

Wenn die Mutter berühmt genug ist, bringt selbst der SPIEGEL einen Bericht über den lyrischen Ausfluss des lieben Kleinen.

Oder umgekehrt: Sie sind alt? Sie sind voll in der Risikogruppe? Dann richten Sie mahnende gereimte Worte an Ihre Mitmenschen:

Ich bin jetzt fast schon hundert alt,

Corona lässt mich da sehr kalt.

Ists der Infarkt? Sterb’ ich viral?

Am Ende ist mir das egal.

Also: Gehen Sie’s an! Dichten Sie!

Aber bitte, bitte schicken Sie keines Ihrer Werke ans literaturcafe.de. Malte Bremer hat genug schlechte Gedichte vor sich liegen.