Amanda Gorman übersetzt: Vom amerikanischen Wir zum deutschen Nominalstil

Das letzte Mal hat es hierzulande wahrscheinlich 2012 ein Gedicht in die Nachrichten geschafft. 2021 ist es die Lyrik einer 22-Jährigen, der dies gelang: Amanda Gorman mit »The Hill We Climb«. Gleichzeitig wurde die Frage gestellt, wer sie übersetzen darf. Ist es da seltsam oder konsequent, dass die deutsche Version misslungen ist?

In der ausgelutschten Sprichwortphilosophie ist das nur logisch: Viele Köche verderben den Brei – und drei Übersetzerinnen das Gedicht.

Das Gedicht »The Hill We Climb« wurde von seiner Autorin Amanda Gorman zur Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen (siehe Bericht). Es war die perfekte Mischung aus Pathos und Progressivität. Es knüpfte an die Vergangenheit des Landes an und versprühte dennoch jungen Geist. Das »Skinny Black Girl« wie Gorman ihr lyrisches Ich bezeichnet, ihr gelber Mantel, das rote Haarband, hier wurde auch optisch Ikonisches geschaffen. Kein Wunder, dass die ikonenhafte Zeichnung des ikonenhaften Auftritts das Cover der deutschen Ausgabe prägt. Der amerikanische Originaltitel ist groß aufgedruckt, die deutsche Übertragung klein. Aus »The Hill We Climb« wurde das »Wir« entnommen und ein unpersönliches »Den Hügel hinauf«.

»Die hoch aufgeladene, sehr amerikanische Symbolik des Titels lässt sich kaum übertragen«, schreiben die drei Übersetzerinnen. Allein der Titel benötigt zur Erläuterung eine ganze Buchseite, denn es geht um »the Hill«, den Sitz des Capitols, der in seiner Bezeichnung nichts Geringeres ist als ein Bibelbezug. Zudem spielt Gorman damit auch an eine unrühmliche Hügelerklimmung an, als am 6. Januar 2021 ein wütender Mob das Capitol stürmte. Und es gibt noch weitere Bezüge.

Warum aber wurde dann im deutschen Titel nichts vom bisweilen anstrengenden »climb« (ersteigen, erklimmen, klettern, …) übernommen und vor allen Dingen das »Wir« entfernt? Um ein Komma zu vermeiden?

Bereits die Rezitation des Originals musste man mehrfach hören oder gar lesen, um nur einen Teil der Anspielungen und Sprachspiele zu verstehen. Es ist klar, dass sich dieses Werk nicht einfach »übersetzen« lässt, so wie die Übertragung von Lyrik immer nur ein Versuch bleiben kann. Bleibt man am Inhalt, überträgt man die Rhythmik, simuliert man die Reime?

Als in den Niederlanden eine junge weiße Autorin mit wenig Übersetzungserfahrung das Gedicht übersetzten sollte, hagelte es Kritik. Doch nicht an der mangelnden Erfahrung, sondern an der anderen Hautfarbe. Es wurde von einigen bezweifelt, ob sie das Lebensgefühl der US-amerikanischen Autorin übertragen könne. Auch der 60-jährige Übersetzer ins Katalanische hatte da das falsche Profil.

Beim Verlag »Hoffmann und Campe« setzte man daher gleich drei Übersetzerinnen an den Text. Nur eine davon, Uda Strätling, macht dies »seit gut zwanzig Jahren« beruflich. Die Schwerpunkte der Arbeit der Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna-Oelker »sind Jugend, Migrations- und Rassismusforschung«, die Politikwissenschaftlerin Kübra Gümüşay hat in Hamburg und London studiert und in Oxford gelebt.

Den kurzen Biografien im Buch ist ebenfalls wenig Lebensgefühl einer Schwarzen Amerikanerin zu entnehmen. Doch die Anmerkungen im dünnen Bändchen zeigen, dass die Übersetzerinnen viele Anspielungen Gormans recherchiert haben, und wahrscheinlich wäre ein kommentierter Originaltext dem Ganzen weitaus gerechter geworden. Aber man wollte wohl vonseiten des Verlags eine Übersetzung und nicht – was ebenfalls eine schöne Möglichkeit gewesen wäre – drei Versuche von drei Übersetzerinnen abdrucken.

Bei der Frage, ob Weiße die Texte von Schwarzen übersetzen dürfen, die gerne dahingehend erweitert wird, ob Männer Texte von Frauen übersetzen dürfen etc. etc., wird viel von »Identität« und »Lebensgefühl« gesprochen.

Gormans Gedicht ist voll vom »Wir«, vom »Ich«, das zudem lyrisch zu verstehen ist. In der deutschen Dreierübertragung wird es bisweilen zum Nominalstil, zur Beamtensprache, zum Unpersönlichen. Vielleicht mag jemand an dieser Stelle ironisch einwenden: Ein perfekteres Deutsch gibt es schließlich nicht!

Es ist verdammt schwer, einen Satz zu übertragen wie:

»That even as wie tired, we tried.«

Das Spiel mit dem Buchstabendreher klappt halt nicht. Aber deswegen im Deutschen ein »wir« streichen und zum unpersönlichen Nominalstil wechseln?

»Bei aller Ermüdung, wir haben uns bemüht.«

Wäre dies ein deutsches Originalgedicht, würde man im Anhang wahrscheinlich lesen können, dass »bemühen« eine Anspielung an die Zeugnissprache deutscher Arbeitgeber ist.

Aus »we are far from polished« wird »es läuft längst nicht so prächtig«. Aus »Somehow, we do it« wird »Irgendwie geht’s«. Was hat das Wir zum Es gemacht?

Sagen wir es also zusammenfassend einmal so: Der Verlag und die drei Übersetzerinnen haben sich redlich bemüht. Wir danken für die Arbeit und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Wolfgang Tischer

