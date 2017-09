Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Stephen King!

Gleich auf zwei neue Werke in deutscher Übersetzung können wir uns in nächster Zeit freuen. So erscheint am 9. Oktober 2017 der Kurzroman »Gwendys Wunschkasten«, der in der wohlbekannten Stadt Castle Rock angesiedelt ist.

Am 13. November 2017 kommt dann der aktuelle Roman »Sleeping Beauties« in die deutschen Buchhandlungen. Dieses Buch hat Stephen King zusammen mit seinem jüngsten Sohne Owen geschrieben. Die Geschichte um schlafende Frauen ist an das Märchen Dornröschen angelehnt.

