Zur Walpurgisnacht zwei kleine garstige Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm

Von wegen »… und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende!« Einige der Märchen, die die Gebrüder Grimm zusammengetragen haben, waren ganz schön böse. Zur Walpurgisnacht gibt es daher im Podcast des literaturcafe.de zwei kleine garstige Märchen zu hören.

Dass es in den Märchen, die die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts gesammelt haben, nicht immer zimperlich zugeht, ist bekannt. In »Hänsel und Gretel« wird die Hexe verbrannt, der Wolf frisst die sieben Geißlein, das Rotkäppchen und die Großmutter. Und im Froschkönig gibts für den Frosch auch keinen Kuss, sondern der muss erst von der Prinzessin gegen die Wand geschleudert werden, damit er sich in einen Prinzen verwandelt.

Nicht immer siegt moralisch einwandfrei das Gute über das Böse, und liest man einige der unbekannteren Märchen vor, so herrscht bei den Zuhörerinnen und Zuhörern oft Erstaunen: »Was!? Das ist von den Gebrüdern Grimm?«

Daher gibt es zur Walpurgisnacht (die Nacht auf den 1. Mai) in einer Podcast-Sonderfolge zwei kleine garstige Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm zu hören:

Das eigensinnige Kind

Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden und kein Arzt konnte ihm helfen und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt war und Erde über es hingedeckt, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, es kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehn und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und hatte nun erst Ruhe unter der Erde.

Märchen von der Unke

Ein Kind saß vor der Haustüre auf der Erde und hatte sein Schüsselchen mit Milch und Weckbrocken neben sich und aß. Da kam eine Unke gekrochen und senkte ihr Köpfchen in die Schüssel und aß mit. Am andern Tag kam sie wieder und so eine Zeit lang jeden Tag. Das Kind ließ sich das gefallen, wie es aber sah, dass die Unke immerfort bloß die Milch trank und die Brocken liegen ließ, nahm es sein Löffelchen, schlug ihr ein bisschen auf den Kopf und sagte: „Ding, iss auch Brocken!“ Das Kind war seit der Zeit schön und groß geworden, seine Mutter aber stand gerade hinter ihm, und sah die Unke, da lief sie herbei und schlug sie tot; von dem Augenblick an ward das Kind mager und ist endlich gestorben.