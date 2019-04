Markus Heitz über sein Serien-Buchprojekt »DOORS«

Im Herbst 2018 startete Bestseller-Autor Markus Heitz sein ungewöhnliches Buchprojekt DOORS: Aus einem Anfang entstanden drei verschiedene Handlungsstränge in drei Büchern. Im Herbst 2019 wird es wie bei einer Serie die zweite Staffel geben. Hören Sie den Mitschnitt des Gesprächs über das ungewöhnliche Buchprojekt und die Erfahrungen des Autors.

Den Beginn der ersten Staffel gab es im Herbst 2018 kostenlos als E-Book und gedruckt in den Buchhandlungen. Ein Team von sechs sehr unterschiedlichen Charakteren wird in eine Höhle geschickt. Am Ende der rund 80 Seiten steht das Team vor fünf Türen. Drei davon wird es öffnen, und so entstanden drei mögliche Handlungsstränge und drei verschiedene Bücher. Die Herausforderung des Autors bestand darin, die drei unterschiedlichen Varianten so anzulegen, dass man eines der Bücher lesen kann oder aber auch alle drei, ohne dass sich Teile der Handlung wiederholen.

Die kostenlose »Pilotfolge« und die drei parallelen Folgebände, die als »Erste Staffel« bezeichnet werden, das erinnert an an die Marketing-Strategie von Spiele-Apps und natürlich an Fernsehserien. Der Verlag Droemer Knaur vermarktete daher die Bücher auch als ungewöhnliches Projekt, das die Leute so nur in Buchform erleben können. Bereits auf der Frankfurter Buchmesse berichtete Natalja Schmidt von Droemer Knaur von diesem ungewöhnlichen Buchprojekt (Hier im Podcast nachzuhören).

Auf der Bühne der Leipziger Buchmesse 2019 berichtete nun der Autor Markus Heitz von seinen Erfahrungen mit diesem Projekt. Zudem wird es im Herbst 2019 die zweite Staffel von DOORS geben. Wie wird sie sich von der ersten unterscheiden? Was macht der Autor nach der Erfahrung mit der ersten Staffel diesmal anders?

Markus Heitz gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Fantasy-Autoren. Aktuell auf der Bestsellerliste ist sein Mittelalter-Mysterie-Roman »Die dunklen Lande«.

Hören Sie den Mitschnitt des Gesprächs vom 22. März 2019 live vor Publikum auf der Bühne des Forums autoren@leipzig der Leipziger Buchmesse. Bestseller-Autor Markus Heitz im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Der kostenlose Pilot-Band der ersten DOORS-Staffel als E-Book:

Markus Heitz: DOORS - Der Beginn: Roman (Die Doors-Serie Staffel 1). Kindle Ausgabe. 2018. Knaur eBook

Der Pilot-Band der kommenden zweiten Staffel:

Markus Heitz: DOORS - Drei Sekunden: Roman (Die Doors-Serie Staffel 2). Kindle Ausgabe. 2019. Knaur eBook