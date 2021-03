Live am 8. April: Tom Hillenbrand über seinen Thriller »Montecrypto«

Montecrypto: Tom Hillenbrand im Gespräch mit Wolfgang Tischer





Start-up-Unternehmer Greg Hollister stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Sein Vermögen soll er in der Kryptowährung Bitcoin angelegt haben. Ein wilder Haufen Schatzsucher will das Digitalgeld finden, bevor ein Finanzskandal die Weltwirtschaft in den Abgrund reißen könnte. SPIEGEL-Bestsellerautor Tom Hillenbrand am 8. April 2021 um 19:30 Uhr live auf YouTube im Gespräch mit Wolfgang Tischer über den Thriller »Montecrypto«.

Aktueller und spannender könnte ein Tech-Thriller nicht sein: Während der Kurs der Digitalwährung Bitcoin nicht zuletzt durch die Investitionen von Elon Musk in ungeahnte Höhen steigt, liefert Tom Hillenbrand das passende Buch. In der Tradition von Michael Crichton verbindet Tom Hillenbrand gekonnt Spannung mit Technik-Themen.

Privatermittler Ed Dante wird von der Schwester des verstorbenen Unternehmers beauftragt, das Digitalvermögen zu finden. Zusammen mit der Bloggerin Mercy Mondego macht sich Dante schließlich auf den Weg zu einer Konferenz nach Las Vegas. Kann man einen digitalen Schatz in der Wüste vergraben?

Am Donnerstag, 8. April 2021 um 19:30 Uhr berichtet Tom Hillenbrand live auf YouTube über die Entstehung seines neuen Thriller und was am Bitcoin fasziniert – oder auch nicht.

Lassen Sie sich dieses ganz besondere Streaming-Live-Ereignis nicht entgehen, und stellen Sie selbst Fragen im Chat. Klicken Sie das Video oben an oder folgen Sie diesem Link zu YouTube.

