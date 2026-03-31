Schreiben mit Sebastian Fitzek: Annika Strauss über den Horror-Thriller REM

»REM« ist Sebastian Fitzeks erster Ausflug ins Horror-Genre. Geschrieben hat er das Buch gemeinsam mit der Autorin und Schauspielerin Annika Strauss. Wie sah die Zusammenarbeit konkret aus? Wie kam es zu der ungewöhnlichen Kooperation? Und warum kennt Annika Strauss beim Thema Horror keine Grenzen? Wolfgang Tischer hat sich im Podcast des literaturcafe.de ausführlich mit Annika Strauss über »REM« unterhalten.

Sebastian Fitzek feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Autoren-Jubiläum. Doch bei seinem aktuellen Horror-Thriller »REM« steht sein Name nur an zweiter Stelle. Geschrieben hat er den Roman gemeinsam mit Annika Strauss. Und sofort nach Erscheinen landete der Horror-Thriller auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Annika Strauss‘ Debüt-Roman war der Thriller »Nachtfahrt«. Wie kam es dazu, dass sie ihr zweites Werk gleich zusammen mit dem deutschen Thriller-Meister geschrieben hat? Die Antwort gibt ein klein wenig die Widmung in diesem Buch – und die Autorin im Podcast des literaturcafe.de.

Die Idee zu REM trug Sebastian Fitzek schon seit 13 Jahren mit sich herum. Doch weil die Idee zwingend in eine Horrorgeschichte führte, suchte der Thriller-Star eine Koautorin – und fand sie in Annika Strauss.

Dass ausgerechnet sie die Richtige war, ist keine Überraschung, wenn man ihren Werdegang kennt: Annika Strauss hat über 30 Low-Budget-Horrorfilme als Schauspielerin gedreht, irgendwann angefangen, die Drehbücher selbst zu optimieren, und schließlich ihren Weg zur Romanautorin gefunden.

Im Gespräch auf der Leipziger Buchmesse erzählt sie, wie diese ungewöhnliche Biografie zwischen Geisterbahn, Schauspielschule und Schreibtisch sie zur idealen Partnerin für dieses Projekt machte – und warum Horror als Genre für sie einer Achterbahnfahrt gleicht.

Strauss gibt Einblicke in die konkrete Zusammenarbeit des Autorenduos – echtes gemeinsames Schreiben bis auf Satzebene, nicht bloße Arbeitsteilung – und wir sprechen auch über die parallel erschienene und aufwendig produzierte Audible-Hörspielfassung mit Luna Wedler in der Hauptrolle.

Hören Sie das vollständige Gespräch mit Annika Strauss über den gemeinsam mit Sebastian Fitzek geschriebenen Horror-Thriller »REM« im Podcast des literaturcafe.de. Geführt wurde es am 20. März 2026 auf der Leipziger Buchmesse.

Annika Strauss; Sebastian Fitzek (Hauptdarsteller): REM: Horror-Thriller. Taschenbuch. 2026. Droemer TB. ISBN/EAN: 9783426570760. 13,99 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Abonnieren Sie den Podcast des literaturcafe.de überall, wo es Podcasts gibt, um keine Folge zu verpassen, z. B. bei