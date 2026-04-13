»Ich erzähle von meinen Beinen« – Ein Gespräch mit Cornelia Travnicek

Eine Frau bleibt mitten auf der Straße stehen – weil sie an so vieles denken muss und daher vergessen hat weiterzugehen. Cornelia Travnicek hat über Mental Load und ADHS einen Roman geschrieben: »Ich erzähle von meinen Beinen«, erschienen im Pikus Verlag. Wolfgang Tischer hat sich mit Cornelia Travnicek über ihr neues Buch unterhalten.

Walburga, genannt Walli, ist Mitte 40, Mutter, berufstätig – und denkt an alles. Irgendwann sogar daran, wie man geht. Das Buch kreist um Mental Load, Neurodivergenz und eine ADHS-Diagnose, die Wallis Tochter bekommt und die die Mutter mehr beschäftigt, als ihr lieb ist.

Warum ADHS bei Frauen oft unentdeckt bleibt, was die ungewöhnliche Typografie des Romans leistet, wie Cornelia Travnicek ein Buch dreimal von Grund auf umbaut und was es mit dem »Schwingungstiger« auf sich hat, den Walli in ihrem Mann sieht – das erzählt Cornelia Travnicek im Podcast des literaturcafe.de.

Cornelia Travnicek war schon früher zu Gast im Podcast des literaturcafe.de: 2020 sprach sie im Podcast des literaturcafe.de über »Feenstaub«, der auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises stand, und 2015 gab es auf der Frankfurter Buchmesse ein Gespräch über ihren Roman »Junge Hunde«.

Hören Sie das vollständige Gespräch mit Cornelia Travnicek im Podcast des literaturcafe.de. Geführt wurde es am 20. März 2026 auf der Leipziger Buchmesse.

Cornelia Travnicek: Ich erzähle von meinen Beinen. Gebundene Ausgabe. 2026. Picus. ISBN/EAN: 9783711721662. 26,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

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