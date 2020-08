Robert Seethaler: Der letzte Satz – Wenig mehr als Wikipedia

Ist es wirklich ein Roman, den Robert Seethaler da geschrieben hat? Eigentlich ist »Der letzte Satz« nicht mehr als eine biografische Skizze über den Musiker Gustav Mahler. Gut? Schlecht? Schwierig.

Tatsächlich hat der Verlag Hanser Berlin klein »Roman« auf den Umschlag des Büchleins gedruckt, das nur 126 Seiten umfasst. Hätte man das Schriftbild der Papierseiten auf einem E-Reader vor sich, wäre man geneigt, Schrift und Zeilenabstände zu verkleinern. Beim Verlag hat man sie vergrößert, um den Text auf 126 Papierseiten zu bringen, die für 19 Euro verkauft werden.

Robert Seethaler ist nun einmal Bestseller-Garant, und mit Sicherheit wird sich »Der letzten Satz« gut verkaufen.

Seethaler ist bekannt für seinen lakonischen Stil und die Melancholie seiner Texte. »Der letzte Satz« legt man nach kurzer Lektüre beiseite und fragt sich, was man da gerade gelesen hat. Wahrscheinlich ruft man die Wikipedia auf und liest den Eintrag über Gustav Mahler nach, um zu erfahren, was von dem Gelesenen stimmt.

In »Der letzte Satz« befinden wir uns mit dem Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler (1860–1911) an Bord des Dampfers Amerika, der ihn und seine Frau und seine Tochter im Jahre 1911 von New York zurück nach Europa bringt. Es wird Mahlers letzte Konzertreise in die USA gewesen sein. Er leidet an einer bakteriellen Herzerkrankung und wird keine drei Monate mehr leben.

Mahler sitzt einsam auf dem Deck des Schiffes, ein Schiffsjunge kümmert sich um ihn und bringt ihm Tee. Mahler blickt auf sein Leben zurück und wir mit ihm.

So blicken also die neugierige Leserin und der neugierige Leser nach der Lektüre in die Wikipedia, um herauszufinden, was von dem stimmt, was Seethaler schreibt.

Tatsächlich klingt bereits der umfangreiche Wikipedia-Artikel wie die Geschichte eines Romans: Gustav Mahler wuchs als Sohn einer Weinbrenner- und Gastwirtfamilie auf und wurde zu einem der berühmtesten Dirigenten, Opernregisseuren und Komponisten. Er reformierte die Oper, indem er von den Sängern ein glaubhaftes Spiel verlangte und nicht nur theatralische Gesten. Mahler war in Europa und den USA gefeiert und dirigierte in jeder Saison ein unglaubliches Pensum an Konzerten und Opernaufführungen. Mit 41 Jahren heiratete er die 22 Jahre alte Alma Schindler. Obwohl Mahler sie leidenschaftlich liebte, fühlte sich Mahler mehr als »Lehrer« seiner Frau, von der er sich mehr »Reife« wünschte. Das Ehepaar hatte zwei Töchter, von denen die jüngere im Alter von vier Jahren an einer Scharlach-Diphtherie-Erkrankung starb.

Alma hatte eine Liebesaffäre mit dem späteren Bauhaus-Gründer Walter Gropius. Gropius schrieb einen Liebesbrief an Alma, den er versehentlich an Gustav adressierte, der ihn natürlich las. Klingt wie für ein Liebesdrama erfunden.

Aufgrund der schwierigen Liebesbeziehung konsultierte Mahler sogar Psycho-Promi Sigmund Freud. In einer nachmittäglichen Kurzsitzung attestierte der dem Dirigenten einen Mutterkomplex.

All das steht in der Wikipedia. Und all das steht in Seethalers Roman. Obwohl vieles ausgedacht klingt, ist es tatsächlich passiert. Natürlich verwebt Seethaler die Zeitebenen kunstvoller als der Wikipedia-Eintrag. Und Seethaler ergänzt eine Rahmenhandlung auf der Amerika. Doch da passiert nicht viel.

In einer personalen Perspektive imaginiert der Autor, was Mahler gedacht und gefühlt haben könnte. Das ist nicht spektakulär und bringt gegenüber den Wikipedia-Fakten wenig Mehrwert. Wer das Leben Mahlers nicht kennt – und das werden die meisten sein – landet eben bei der Online-Enzyklopädie, sofern er oder sie mehr über den Musiker erfahren will.

Das Problem des Romans ist die wenig erhellende Mahler-Perspektive. Mit der Figur und aus der Perspektive des Schiffsjungen auf Mahler hätte sich möglicherweise mehr ergeben, und tatsächlich ist der Junge der Hauptcharakter in einem kurzen Nachklapp zur Überfahrt am Ende des Büchleins.

Daher wirken die 126 Seiten wie eine Fingerübung, wie eine Vorarbeit zu einem Roman von mindestens 400 Seiten, bei dem ein Wechsel der Erzählperspektive lohnenswert sein könnte, um mehr Erkenntnis aus dem Leben Mahlers zu ziehen als es nachlesbare Fakten und imaginierte Gedanken leisten.

Wolfgang Tischer

