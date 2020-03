Nach Protesten: Bachmannpreis soll als »digitaler Wettbewerb« stattfinden

Im Netz und von Mitgliedern der Jury wurde die Absage des diesjährigen Bachmannpreises heftig kritisiert. Der ORF hat nun eine Arbeitsgruppe einberufen, die prüfen wird, ob der wichtige Literaturwettbewerb nun doch digital via Internet werden kann.

Vor Ort in Klagenfurt wird der Literaturpreis im Juni wegen der Corona-Epidemie weiterhin nicht stattfinden. Doch unter dem Arbeitstitel »Bachmannpreis spezial« werden die Verantwortlichen des Landesstudios Kärnten gemeinsam mit ORF.at, 3sat Österreich und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz überlegen, wie ein digitaler Bachmannnpreis aussehen könnte.

In einer Mitteilung des Senders wird ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard mit den Worten zitiert: »Wie das aussehen könnte, wie die Autoren vielleicht über Skype lesen könnten, wie die Diskussion der Jury aussehen könnte, all das müssen sich nun Verantwortliche anschauen. Denn alles muss ja auch eine übliche ORF-Qualität haben. So ein Konzept wird nun ausgearbeitet, denn es geht um viel wie Schaltungen, Auslosung, Preisvergabe. Es hat soviele Zurufe gegeben, wir sollen es übers Internet machen, und wird sich eine Arbeitsgruppe überlegen, wie das funktionieren könnte.«

Nach der Absage hatten sich fünf der sieben Jury-Mitglieder in einem offenen Brief an den ORF gewandt, und für eine alternative Realisierung ausgesprochen. Es wäre »ein Zeichen der Solidarität mit den Kulturschaffenden«, wenn der Bachmannpreis nicht abgesagt würde.

Daran scheint man beim ORF nun zu arbeiten.