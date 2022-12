Literatursendung mit Sophie Passmann: Warum immer Sitzgruppe?

»In den ersten fünf Minuten ging es darum, warum Lesen anstrengend und doof ist.« Diesen Satz, sagt Moderatorin Sophie Passmann, würden verkrustete Feuilletonisten über die neue Literatursendung schreiben. Willkommen auf der ironischen Metaebene. Schade, dass die Sendung ebenfalls verkrustet in einer Sitzgruppe endete.

Altbekanntes statt Innovatives

Bücher scheinen aus dem Fernsehen zu verschwinden. Da freut man sich über eine neue Literatursendung, die fast oder bald im Fernsehen läuft. Drei Folgen von »Studio Orange« mit Sophie Passmann wurden bereits produziert. Die erste davon ist nun in der ARD-Mediathek und im neuen digitalen Online-Kanal ardkultur.de zu sehen. Irgendwann sollen die vom RBB produzierten Folgen auch im linearen Fernsehen zu sehen sein. Irgendein spätnächtlicher Sendeplatz wird sich dafür schon finden lassen.

Eine neue Literatursendung! In einem Spartenkanal! Man erhofft sich Neues und Innovatives, doch leider sieht man wieder Altbekanntes. Denis-Scheck-artig bewegt sich Sophie Passmann zunächst in die Kamera redend auf ihre beiden Gesprächspartner zu, um dann wie Thea Dorn die beiden in Sesseln zu Büchern befragen. Nichts Neues. Im Gespräch selbst geht es dann um das aktuelle Buch der Gäste und um Bücher, die die beiden in ihrem Leben bewegt haben.

Selbst in der Pressemitteilung zur Sendung gibt man sich keine Mühe und verwendet für die ironisch gebrochenen literarischen Plänkeleien, die klickbait-erprobte Wendung, dass einer der Gäste immer etwas »verrät« (»Der Schauspieler Dimitrij Schaad verrät, was im Corona-Lockdown passierte, als er seine Playstation durchgespielt und seine Minibar leergetrunken hatte.« Auflösung: Er hat Drehbücher geschrieben.).

Man wolle, sagt Passmann, »so über Bücher reden, als wären wir normale Leute.« Aber die drei sind es eben nicht und daher reden sie über Bücher, wie die im Feuilleton über Bücher schreiben.

Bei Autorin Helene Hegemann wird dann doch gleich wieder ein Gespräch im alten Papiermedium Süddeutsche Zeitung referenziert. Hegemann, so Passmann, würde ja wohl nie wieder ein Buch herausbringen können, ohne dass man denke: »Ah, die Literaturskandalmaus!« Solchermaßen metaebenenmäßig eingeleitet, spricht Passmann dann ebenfalls über den Literaturskandal des Jahres 2010, der Hegemann seinerzeit ins Gespräch brachte. Hegemann selbst glaubt, das gehe in fünf bis sechs Jahren weg. Doch davor stellt Passmann erst mal ihre Fragen.

Literarische Fake News

Das Interessante am Folgenden ist, wie falsch und verdreht der damalige Skandal von Passmann durch die heutige vorurteilsbeladene woke Brille gesehen wird, in dem das Feuilleton natürlich frauenfeindlich, herablassend und gemein zu sein habe. Gemein, so waren laut Passmann die Besprechungen des Romans »Axolotl Roadkill« der damals 17-jährigen Helene Hegemann.

In Wirklichkeit waren seinerzeit die Besprechungen euphorisch und positiv und Hegemann der Liebling (die Lieblingin?) des Feuilletons. Dummerweise war es ein Blogger, der bemerkte, dass Hegemann Passagen ihres Romans aus einem anderen Roman abgeschrieben hatte. Es war also Hegemanns eigene Naivität oder Dummheit, die einen Plagiatsskandal auslöste. Und mehr noch: das Feuilleton, das ansonsten zähnefletschend über alle Urheberrechtsverletzungen herfällt, stand zunächst weiterhin hinter Hegemann und redete den Skandal klein, wie hier im literaturcafe.de nachzulesen ist.

Kein Wort davon im »Studio Orange«. Hier wurde der Vorfall so dargestellt, als sei Hegemann unverschuldet in die Kritik geraten und eine junge Frau habe sich »Jeanne-D’Arc-mäßig« gegen die alten Männer in den Feuilletons gewehrt. So geht Framing, so funktionieren Fake News.

An dieser Stelle sei durchaus nicht verschwiegen, dass Hegemann wegen ihres Abschreibens durchaus von einigen Medien später hart angegangen wurde.

Meta! Meta Meta!

Sodann zeigt sich Sophie Passmann erstaunt, dass Volker Weidermann seinerzeit scheinbar genervt gewesen sei, dass er fürs Literarische Quartett immer so viele Seiten lesen müsse, um dann – natürlich mit ironischer Brechung – davon genervt zu sein, dass beide Gäste für die Sendung Roberto Bolaños 1.200-Seiten-Roman »2666« vorgeschlagen haben.

Hegemann, die sagt, dass Bolaños Roman sehr viel mit der Harry-Potter-Geschichte gemeinsam habe, wird von Passmann gebeten, die Handlung mit Harry-Potter-Figuren von Lego darzustellen, was in der Sendung dann aber gar nicht passiert. Natürlich lässt Metaebenenliebhaberin Passmann nicht unerwähnt, dass das mit den Plastikfiguren keine gute Idee gewesen sei, weil dies bereits Harald Schmidt gemacht habe.

Wobei: Vielleicht hat Hegemann es ja im »Studio Orange« erklärt. Denn die Schnitte in der Folge sind sehr plump und offensichtlich gesetzt, und es ist zu vermuten, dass das Gespräch ausführlicher war als die 32 Minuten, die daraus gemacht wurden. Warum eigentlich? Es wäre doch der Vorteil des Online-Formats und der Mediathek, dass die Folge nicht in ein Senderaster passen muss und ungeschnitten so lange dauern könnte, wie sie dauerte.

Als dann über Junot Díaz‘ Roman »Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao« geredet wurde, war in der Art der Diskussion kein Unterschied zum Literarischen Quartett zu erkennen.

Und auch in einer anderen Unsitte war die Sendung ähnlich stoffelig wie das Literarische Quartett: Die Übersetzerinnen und Übersetzer der Werke wurden nicht genannt (»2666« wurde von Christian Hansen übertragen, der »Oscar Wao« von Eva Kemper).

Fazit: Warum können es die Sender nicht?

Ironische Brechungen und Metaebenen machen keine neue hippe Literatursendung. Tatsächlich kam die Sendung konservativ daher wie ein deutsches Feuilleton.

Warum geling es den Sendern nicht, wirkliche neue Literaturformate zu erfinden? Warum nicht wirklich mal »normale« Leute über Literatur reden lassen? Warum nicht mal zusammen mit tik-tokenden Menschen die Faszination des Kanals für Bücher ergründen? Sehr gerne auch mit einer Kritikerin, die zusätzlich erläutert, welches Interesse der chinesische Staat daran hat.

Warum endet Literatur im Fernsehen immer in der Sitzgruppe?

Wolfgang Tischer

