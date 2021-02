Immer noch wach – Buchpremiere und Werkstattgespräch mit Fabian Neidhardt als Live-Podcast

Was würdest du tun, wenn deine Zeit fast abgelaufen ist – und dann stellt jemand die Uhr zurück? In leiser, eindringlicher Sprache erzählt Fabian Neidhardt in seinem Roman »Immer noch wach« eine Geschichte von Liebe, Freundschaft und der Kraft des Zusammenhalts. Die Live-Buchpremiere am Dienstag, 16.02.2021 um 21 Uhr im literaturcafe.de, auf YouTube, Facebook und im Podcast.

Alex ist gerade 30 geworden, hat mit seinem besten Freund ein Café eröffnet, plant die Zukunft mit seiner Freundin Lisa. Und jetzt muss er sterben. Die Diagnose verändert alles, und Alex trifft eine überraschende Entscheidung: Er will die verbleibende Zeit auskosten, sich dann verabschieden und in ein Hospiz gehen.

Er schreibt eine Liste, steht vor der großen Frage, was wirklich wichtig ist, wenn die Lebenszeit abläuft. Mit wem möchte er seine letzten Tage verbringen? Was noch klären? Und was macht ihn eigentlich glücklich?

Am 16. Februar 2021 erscheint der Roman »Immer noch wach« von Fabian Neidhardt im Haymon Verlag. Daher gibt’s an diesem Tag um 21 Uhr ein ganz besonders Live-Event: Fabian Neidhardt und Wolfgang Tischer unterhalten sich diesmal im Podcast des literaturcafe.de über ein Buch, das beide gelesen haben: »Immer noch wach«. Es gibt Einblicke in die Entstehung, das Schreiben und die Arbeit mit dem Verlag.

Das Gespräch kann live im literaturcafe.de (Video oben anklicken), auf YouTube oder Facebook verfolgt werden und die Zuschauer:innen können sich per Chat oder Kommentar live einmischen. Gleichzeitig wird das Gespräch als Podcast aufgezeichnet, der wenig später hier im literaturcafe.de und auf allen Podcast-Portalen und Kanälen zu hören sein wird, wie z. B. wie Apple iTunes, Spotify, Deezer oder Google Podcasts zu hören. Abonnieren Sie den Podcast des literaturcafe.de direkt über das Abonnieren-Feld links oder über die verlinkten Plattformen, um keine Folge zu verpassen.

Fabian Neidhardt: Immer noch wach: Roman. Gebundene Ausgabe. 2021. Haymon Verlag. ISBN/EAN: 9783709981184. 22,90 € » Vorbestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel