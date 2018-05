Fördern Self-Publishing-Preise die Ausgrenzung des Selbstverlegten?

Als hätten sie sich abgesprochen: Amazon kündigt gestern den »Kindle Storyteller 2018« an, den Preis für das beste »deutschsprachige Self Publishing Buch« (sic!). Und Börsenverein und Selfpublisher-Verband weisen am gleichen Tag auf den Start des 2. Deutschen Selfpublishing-Preises hin. Beide Preise wollen das beste selbstveröffentlichte Buch küren und sind jeweils mit 10.000 Euro für den Gewinnertitel dotiert.

Self-Publishing-Preise sind kein Instrument der Literaturförderung

Wer als Self-Publisherin oder Self-Publisher einmal einen ernst zu nehmenden Literaturpreis gewinnen möchte, hat ein Problem. Nicht zu allen Wettbewerben kann man Werke einreichen, oft gehen Veranstalter und Jury selbst auf die Suche nach den Preisträgern und schauen sich bei den Verlagsveröffentlichungen um. Baut ein Literaturwettbewerb auf Einsendungen, so kommt ebenfalls ein »Verlagsfilter« zum Einsatz: Voraussetzung für die Teilnahme ist fast immer mindestens eine eigenständige Verlagsveröffentlichung. Wer die nicht hat, darf nicht dabei sein.

Damit auch mal ein selbstverlegter Titel einen Preis gewinnt, hat man spezielle Preise für Self-Publisher geschaffen. Einer der ersten Wettbewerbe dieser Art war 2013 der Indie-Autor-Preis. Diese Preise werden nicht von renommierten literarischen Einrichtungen vergeben, sondern in der Regel von denen, die irgendwie am Boom des Self-Publishing profitieren wollen. Die Preise stehen daher nicht für sich, sondern sind eine mehr oder weniger offensichtliche Werbemaßnahme für die Veranstalter und kein Instrument der Literaturförderung.

In der Jury sitzt die Schwimmlegende

Amazons »Kindle Storyteller« ist sicherlich der wichtigste deutschsprachige Preis für Self-Publisher geworden. Im Kern ist er jedoch eine Werbemaßnahme für Amazons KDP-Plattform. Im Jahre 2015 hat Amazon den bindestricharmen »Deutschen Self Publishing Award« zum ersten Mal veranstaltet, im Jahre 2018 geht er in die vierte Runde. Bis im letzten Jahr war der Freie Deutsche Autorenverband (FDA) noch Kooperationspartner, in diesem Jahr macht Amazon alles allein und verzichtet auf die Anbindung zur außeramazonalen Autorenlandschaft. Hatte man im ersten Jahr noch namhafte Autoren zur Jurytätigkeit überreden können, die jedoch rasch merkten, was sie da an nicht sonderlich hochwertigen Stoffen zu beurteilen hatten, gehört in diesem Jahr u. a. die »weltweit bekannte Schwimmlegende« Franziska van Almsick zur Jury.

Wer sich in den Vorjahren die nominierten Titel angeschaut hat, um einmal einen Eindruck davon zu erhalten, was sich da scheinbar hochwertiges im Self-Publishing-Markt bewegt, fand sich sehr schnell in überaus seichten Gewässern wieder. Der erstmals im Vorjahr vergebene Sonderpreis Storyteller X änderte daran nichts.

Dennoch bleibt Amazons Kindle Storyteller der wichtigste Preis für Self-Publisher, was daran liegt, dass trotz Tolino-Konkurrenz Amazon die wichtigste Plattform für Self-Publisher ist. Hier erreicht man digital die meisten Leser, und hier werden Self-Publisher sichtbar und beworben wie nirgendwo anders. Neben den 10.000 Euro Preisgeld für den Gewinnertitel und 5.000 Euro für den Sonderpreis Storyteller X, für »Erzählformen außerhalb der klassischen Belletristik«, werden die drei Finalisten auch als Audible-Hörbuch produziert. Amazon setzt also die ganze hauseigene Marketing-Kraft für die selbstverlegten Titel ein und beziffert diesen Wert nochmals mit 20.000 Euro.

Werbeaktion für die Veranstalter

In erster Linie ist der Kindle Storyteller jedoch eine Marketingkampagne für die eigene Self-Publishing-Plattform KDP. Wer am Wettbewerb teilnehmen will, muss den eingereichten Titel für die Laufzeit des Wettbewerbs, also bis zur Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse, zumindest als E-Book exklusiv bei Amazon anbieten. Selbst eine Druckausgabe muss bei den Amazon-Unternehmen KDP oder CreateSpace erhältlich sein. Letzteres zwar im Gegensatz zum E-Book nicht exklusiv, doch in der Praxis wird es dennoch kaum anders sein.

Bereits in den Vorjahren hat Amazon auf diesem Wege neue Self-Publishing-Autoren an sich binden können. Für viele Autoren ist der Amazon-Wettbewerb die Motivation zum Upload des ersten Manuskripts überhaupt. Beim Wettbewerb 2017 teilte Amazon mit, dass ein Drittel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erste Mal einen Text bei Amazon hochgeladen hat.

Amazons Exklusivitätsklauseln machen es daher unmöglich, dass man das Manuskript gleichzeitig beim Deutschen Selfpublishing-Preis einreichen kann. Die Einreichungsfrist beginnt hier einen Monat später am 1. Juni, und die Preisverleihung findet ebenfalls auf der Frankfurter Buchmesse statt. Wie bei Amazons Preis dürfen die eingereichten Bücher nicht schon zuvor irgendwo veröffentlicht worden sein.

Auch der Deutsche Selfpublishing-Preis ist eine Werbemaßnahme der beiden Veranstalter. Der Selfpublisher-Verband etabliert sich als wichtigster Vertreter für die Interessen der Selfpublisher und die MVB, der kommerzielle Marketing-Arm des Börsenverein des deutschen Buchhandels, zwingt die Teilnehmer zu einer ISBN und der Aufnahme im Verzeichnis lieferbarer Bücher. Beides kann bei der MVB käuflich erworben werden. Mit diesen beiden Vorgaben wird jedoch auch erreicht, dass die Bücher überall über den Buchhandel zu bestellen und eben nicht nur auf einer Plattform zu bekommen sind. Eine einzelne ISBN kostet jedoch über 80 Euro, die Listung im VLB schlägt aktuell nochmals mit einer Jahresgebühr von über 80 Euro zu Buche. Da wird die Wettbewerbsteilnahme ganz schön teuer. Günstiger ist es daher, wenn man das Buch bei einem Dienstleister wie BoD oder epubli veröffentlicht, über die man ISBN und VlB-Eintrag wesentlich günstiger bekommt.

Self-Publisher unter sich

So wie die renommierten Literaturpreise Self-Publisher ausschließen, so bleiben diese wiederum bei den genannten Preisen unter sich. Haben die Medien bei Amazons erstem Storyteller noch vermehrt berichtet, weil der Preis einfach neu war, war die mediale Resonanz bei den letzten Ausgaben weniger spürbar. Schnell war klar, dass die inhaltliche Qualität der ausgezeichneten Titel eher dünn ist. Wieder einmal bestätigten sich die Vorurteile über die Seichtigkeit der Inhalte. Wie sollte erst der Rest aussehen, wenn selbst die Gewinnertitel so schwach sind? Schließlich gibt es auch keinen Literaturpreis für Arztromane.

Denn während Literaturpreise üblicherweise dazu dienen, qualitativ hochwertige Werke zu ermitteln, geht es gerade darum bei den genannten Self-Publishing-Wettbewerben nur am Rande. Stattdessen geht es um den Kommerz. »Gesucht werden gute Bücher, die jeder Buchhändler gern verkaufen würde«, heißt es beim Deutschen Selfpublishing-Preis. Und Amazon lässt die der Jury vorgelegte Vorauswahl durch nicht näher spezifizierte Algorithmen erstellen.

Neben der Werbung für die Angebote der Veranstalter, soll die Aufmerksamkeit fürs Self-Publishing gesteigert werden, doch manche der preisgekrönten Titel sollte man besser nicht so genau ansehen. Die Self-Publishing-Preise in der jetzigen abgrenzenden Form festigen leider den schlechten Ruf des Selbstverlegten und fördern dessen Ausgrenzung.

Wolfgang Tischer

