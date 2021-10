Fair lesen: Autorinnen und Autoren gegen Zwangslizenzierung von E-Books

In einem offenen Brief wendet sich ein Bündnis aus 185 Autorinnen und Autoren, Verlagen und Buchhandlungen gegen die staatlich »erzwungene Online-Ausleihe zu Niedrigpreis-Bedingungen«. Der Brief erscheint als doppelseitige Anzeigen in den Wochenendausgaben der »Süddeutschen Zeitung« und der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (16./17. Oktober 2021).

Der offene Brief im Wortlaut:

Vielfalt, Mut zu Neuem und die Freiheit des Denkens – das sind die Triebfedern der Literatur in einer offenen Gesellschaft. Wir, die Gemeinschaft von Autorinnen und Autoren, Verlagen und Buchhandel, stoßen Debatten an. Unsere Romane und Geschichten, Gedichte und Dramen, Sachbücher, Ratgeber, Fachbücher, Lehrbücher, Essays und Kinderbücher eröffnen Lesenden neue Welten und Sichtweisen. Heute sind wir in Sorge, dass die Politik unsere Arbeitsgrundlage aufs Spiel setzt – durch Bestrebungen, mit dem Zugang zu Literatur zugleich digitale Ausleihe zu Niedrigpreisen zu erzwingen. Der Weg dorthin soll über die öffentlichen Bibliotheken führen. Doch dieser Weg wäre fatal. Selbstverständlich schätzen wir das Konzept der Bibliotheken, Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Lage die Möglichkeit zum Lesen von Büchern zu geben. Gleichzeitig müssen sich Autorinnen und Autoren auf gerechte Vergütung verlassen können – und frei in ihren Entscheidungen bleiben. Dafür sorgt der Buchmarkt, der zugleich Grundvoraussetzung für literarische Vielfalt ist. Wenn aber aufgrund politischer Entscheidungen neue Werke ab dem Tag ihres Erscheinens in allen Bibliotheken in der nahezu kostenlosen Online-Ausleihe verfügbar gemacht werden müssen, gefährdet das einen seit Jahrzehnten funktionierenden Markt und damit die Existenzgrundlage von Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern, Verlagen und Buchhandlungen. Mit anderen Worten: Die erzwungene Online-Ausleihe zu Niedrigpreis- Bedingungen – insbesondere für Neuerscheinungen – wäre ein wirtschaftliches Desaster für alle, die vom Kulturgut Buch leben. Wer die Onleihe für E-Books nahe am Nulltarif fordert, der bedroht die literarische Freiheit in unserem Land. Deshalb fordern wir: Lesen muss fair bleiben – denn Schreiben ist nicht umsonst. Die Initiative Fair Lesen engagiert sich für Vielfalt und Meinungsfreiheit in der Literatur und für das Fortbestehen eines funktionierenden Marktes, der ein breites Spektrum an Sichtweisen, Perspektiven, Stimmen und Meinungen fördert.

Unter den über 185 Unterzeichnern finden sich fast alle namhaften Autoren wie Christian Berkel, Sibylle Berg, Maxim Biller, Thea Dorn, Sebastian Fitzek, Nina George, Judith Hermann, Daniel Kehlmann, Hape Kerkeling, Ildikó von Kürthy, Charlotte Link, Paul Maar, Sven Regener, Frank Schätzing, Ferdinand von Schirach, Benedict Wells, Ulrich Wickert, Peter Wohlleben und Juli Zeh, ebenso die Verlegerinnen und Verleger großer und kleiner Verlage und etliche Buchhandlungen.

Hintergrund dieser Initiative ist, dass der Deutsche Bibliotheksverband seit langem fordert, dass das Ausleihen von E-Books über die Onleihe der Bibliotheken schneller und unkomplizierter möglich sein müsse. Die Vergütung solle pauschal oder über Institutionen wie die VG Wort erfolgen. Insbesondere sollen auch neue Bücher sofort bei Erscheinen in der Onleihe verfügbar sein. Vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen erneuerte der Verband nochmals an »seine wichtigsten bibliothekspolitischen Anliegen«, zu denen gehört:

Sicherstellung, dass Bibliotheken beim E-Lending aus allen auf dem Markt erhältlichen Werke auswählen und auch Neuerscheinungen zu angemessenen Bedingungen an ihre Nutzer*innen verleihen können

Diese Forderung hat beim Bundesrat bereits Anklang gefunden. Das Länderparlament schloss sich im Corona-Frühjahr 2020 der Forderung der Bibliotheken an und verlangt eine diesbezügliche Änderung des Urheberrechts. Paradoxerweise also in einer Zeit, in der Buchhandlungen aufgrund staatlicher Anordnungen schließen mussten und das E-Book ohnehin einen großen Aufschwung erfuhr. Der Bundesrat schlägt folgende Erweiterung als Paragraf 45b des Urheberrechtes vor:

Ist ein Schriftwerk mit Zustimmung des Rechteinhabers als digitale Publikation (E-Book) erschienen und als solche erhältlich, so ist der Verleger dazu verpflichtet, nicht kommerziell tätigen Bibliotheken ein Nutzungsrecht zu angemessenen Bedingungen einzuräumen. Zu den Drucksache 142/21 (Beschluss) – 8 – angemessenen Bedingungen zählt insbesondere, dass den Bibliotheken das Recht eingeräumt wird, jeweils ein Vervielfältigungsstück des Werks digital für begrenzte Zeit jeweils einer Person zugänglich zu machen.

Doch Autoren und Buchhandel sehen diese »Zwangslizenz« als problematisch an. Die Regelung bedrohe die wirtschaftliche Existenz der Autorinnen und Autoren und des Buchhandels. Die wenigsten Autorinnen und Autoren können schon jetzt vom Schreiben leben. Die meisten Einnahmen werden in der Regel dann erzielt, wenn das Buch neu auf dem Markt kommt. Ob und zu welchen Bedingungen E-Books an die Bibliotheken lizenziert werden, das legen bislang allein die Verlage fest. Um sich nicht selbst zu schaden, werden E-Book-Lizenzen von Neuerscheinungen in der Regel erst mit etwas Abstand vergeben.

Nach Angaben der Initiative »fair lesen« mache der digitale E-Book-Verleih über die öffentlichen Bibliotheken (Onleihe) bereits jetzt 46% aller E–Book–Nutzungen aus, doch würde der Umsatzanteil der Verlage an diesem Verleihgeschäft nur 6% ausmachen. Die Buchhandlungen sind hier ohnehin ganz außen vor.

Der Initiative haben sich über die Website initiative-fair-lesen.de bereits weitere Autorinnen und Autoren, Verlagen und Buchhandlungen angeschlossen. Auch Autorinnen- und Autorenverbände wie »Das Syndikat« sind mittlerweile mit dabei. Über die Website der Initiative kann der Brief weiterhin mitunterzeichnet werden.

Link ins Web: