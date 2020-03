»Die Pest« von Albert Camus täglich um 10 Uhr live vorgelesen

»Die Pest« von Albert Camus live gelesen (Folge 1/10) https://youtu.be/yy1lbVoFJvc »Die Pest« von Albert Camus ist das Buch der Stunde. In den Buchhandlungen ist es ausverkauft, der Rowohlt Verlag druckt gerade die 90. Auflage. Das literaturcafe.de präsentiert »Die Pest« nun als zehnteilige Live-Lesung via YouTube. Ab kommenden Montag, 30. März 2020, t

»Die Pest« von Albert Camus ist das Buch der Stunde. In den Buchhandlungen ist es ausverkauft, der Rowohlt Verlag druckt gerade die 90. Auflage. Das literaturcafe.de präsentiert »Die Pest« nun als zehnteilige Live-Lesung via YouTube. Ab kommenden Montag, 30. März 2020, täglich von 10 bis 11 Uhr morgens liest Wolfgang Tischer an dieser Stelle den Roman von Albert Camus.

In seinem 1947 erschienenen Buch beschreibt der französische Schriftsteller Albert Camus (1913-1960) den Ausbruch der Pest in den 1940er Jahren in einer algerischen Küstenstadt (siehe Buchtipp). Viele sehen darin Parallelen zur Corona-Pandemie: die Angst vor Infizierung und schließlich die vollkommene Abriegelung der Stadt durch die französischen Behörden. In vielen europäischen Ländern ist »Die Pest« derzeit ausverkauft.

Da die Lesung aus lizenzrechtlichen Gründen nur live und unmittelbar danach verfügbar ist, gibt es vor jeder Folge für neu hinzukommende Hörerinnen und Hörer eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Die Übertragung erfolgt aus der Lounge der Black Forest Lodge in Igelsberg bei Freudenstadt. Infos zur Buch- und E-Book-Ausgabe mit Bestellmöglichkeit finden Sie auf der Website des Rowohlt Verlags.

»Die Pest« von Albert Camus als zehnteilige Live-Lesung

Aus dem Französischen von Uli Aumüller (© Gallimard, Paris/Rowohlt, Hamburg)

Ab dem 30. März 2020 täglich von Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr morgens (bis 10. April 2020) unter

literaturcafe.de/die-pest-albert-camus-live

Der direkte YouTube-Link des Live-Stream wechselt aus technischen Gründen täglich. Setzen Sie daher diese Seite im literaturcafe.de als Bookmark oder Link, um die jeweils aktuelle Folge zu sehen.

Klicken Sie jeweils oben auf die Videovorschau, um den Livestream zu starten.

Rechtlicher Hinweis: Alle Rechte am Text liegen bei Gallimard, Paris und Rowohlt, Hamburg. Die Lesung im literaturcafe.de erfolgt mit Genehmigung der Rechteinhaber. Mitschnitt und Weiterverbreitung der Lesung sind nicht zulässig. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

