Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für E-Books kommt: Was bedeutet das für Leser, Autoren und Verlage?

Endlich soll auch für E-Books der ermäßigte Steuersatz gelten. Kein geringerer als Finanzminister Olaf Scholz verkündete die Gesetzesinitiative der Bundesregierung via Twitter. Was bedeutet es für Leser, Autoren und Verlage, wenn auf E-Books künftig nur 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden? Klar scheint die Lage derzeit nur für Self-Publisher zu sein.

Schon vor über sechs Jahren hatte der damalige CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder angekündigt, dass man sich für den ermäßigten Steuersatz für E-Books und digitale Zeitungen und Zeitschriften stark machen werde.

Für gedruckte Bücher und Zeitschriften gilt schon längst der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent. Neben der Buchpreisbindung ist dies ein staatliches Instrument, um das Kulturgut Buch zu fördern und um – wie es bei Politikern immer gerne heißt – »die Vielfalt der Presse- und Verlagslandschaft zu stärken«.

Bei den meisten Büchern ist der Inhalt der gedruckten und digitalen Fassung identisch. Doch während mit diesem Argument die Preisbindung bereits seit einiger Zeit auch für Digitalversionen gilt, ist paradoxerweise der Mehrwertsteuersatz immer noch unterschiedlich. Während gedruckte Bücher vom Staat nur mit einem Steuersatz von 7 Prozent belegt sind, wird für E-Books der volle Satz von 19 Prozent fällig. Logisch war dies nie. Seit Jahren fordert die Verlegerlobby den ermäßigten Steuersatz auch für E-Books. Dieser gilt beispielsweise schon längst für ungekürzte Hörbücher.

Obwohl die Regierung diese Forderung seit geraumer Zeit unterstützte, stand ihr das EU-Recht entgegen, das ermäßigte Steuersätze als wettbewerbsverzerrende Förderungen ansah.

Doch 2018 wurden von den Finanzministern die EU-Vorgaben dahingehend geändert, dass jedes Land festlegen darf, ob für Bücher und E-Books einheitlich der volle oder ermäßigte Mehrwertsteuersatz gilt. Daher hat die Bundesregierung nun endlich die Gesetzesinitiative gestartet, um künftig E-Books und elektronische Zeitungen und Zeitschriften nur noch mit 7 Prozent zu besteuern. Noch ist die Zustimmung des Parlaments und des Bundesrates erforderlich, was als Formsache gilt, sodass der günstigere Steuersatz voraussichtlich ab 2020 auch für E-Books gelten könnte.

Was aber bedeutet ein ermäßigter Steuersatz für Leser, Autoren und Verlage? Werden E-Books für Leser billiger werden? Verdienen Autoren künftig mehr? Das literaturcafe.de hat die wichtigsten Antworten und Prognosen zusammengestellt.

Was bedeutet ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Leserinnen und Leser?

Wenn der Staat künftig von jedem verkauften digitalen Buch 7 statt 19 Prozent Steuern verlangt, werden E-Books dann günstiger werden? Die Antwort lautet: Mit Sicherheit nicht! Der sogenannte Ladenpreis, also der Preis mit Steuer, wird unverändert bleiben. Die 12 Prozentpunkte Steuer werden sich die Händler und Verlage einstreichen und ein Teil der zusätzlichen Einnahmen gehen hoffentlich an die Autorinnen und Autoren (siehe unten). Die Buchpreisbindung bezieht sich zudem auf den Ladenpreis, diesen aufgrund des geänderten Steuersatzes zu ändern und neu zu »binden«, wäre aufwändig und umständlich. E-Books werden also nicht günstiger werden. Dass Verlags-E-Books in der Regel wesentlich teurer sind als E-Books von Self-Publishern, hat nichts mit dem Steuersatz zu tun, sondern ist Verlagspolitik. Der Preis der Verlags-E-Books wird also weiterhin nur rund 10 bis 20 Prozent unter dem der gedruckten Ausgaben liegen.

Die einzig positive Auswirkung, die sich für Leserinnen und Leser ergeben könnte, ist, dass durch die Angleichung des Mehrwertsteuersatzes künftig wieder sogenannte Bundle-Angebote möglich sind. Vor einiger Zeit hatten einige wenige Verlage wie Kein & Aber oder Haffmans & Tolkemitt damit experimentiert, zu jedem gedruckten Buch auch das E-Book »beizulegen«. Mit dem Kauf des gedruckten Buches hatte man gleichzeitig Zugriff auf die E-Book-Version. Leider hatten die Finanzbehörden diesem für Leser komfortablen Geschäftsmodell einen Strich durch die Rechnung gemacht, da die Behörden aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze eine getrennte Ausweisung der Steuersätze von Papier- und Digitalanteil forderten, was schlichtweg unsinnig und nicht möglich war. Die Bündelangebote verschwanden vom Markt.

Mit der Angleichung des Steuersatzes wären solche Papier-E-Book-Bundles wieder möglich, und es ist zu hoffen, dass viele Verlage solche Modelle künftig wieder anbieten werden.

Was bedeutet ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Autorinnen und Autoren?

Für Autorinnen und Autoren bringt die Mehrwertsteuerreduzierung möglicherweise mehr Tantiemen. Definitiv und direkt mehr Geld werden Self-Publisher nach der Steuerumstellung verdienen. Bei gleichbleibendem Ladenpreis kommen ihnen die 12 Prozentpunkte Unterschied unmittelbar zugute. Bei einem 3,99-Euro-Titel erhalten Self-Publisher von den Online-Händlern rund 70 Prozent Tantieme vom Nettopreis. Dieser erhöht sich nach der Steuerumstellung von 3,35 auf 3,73 Euro, sodass sich die Einnahmen von 2,35 auf 2,61 Euro steigern, also 26 Cent mehr pro Buch. Immerhin.

Bei Verlagsautoren ist die Lage leider nicht so klar. Bei einem fairen Verlagsvertrag ist die Tantieme für gedruckte Bücher ebenfalls am Netto-Ladenpreis orientiert. Bei der Ermittlung der E-Book-Tantieme wird jedoch im Standardvertrag in der Regel der Nettoverlagsabgabepreis herangezogen, also der Nettopreis abzüglich des Rabatts für die Online-Händler. Dieser liegt im Schnitt bei 30 Prozent, hinzu kommt ein weiterer Abzug für Distributoren. Theoretisch erhöht sich der Nettoverlagsabgabepreis zwar ebenfalls, doch wie dies in der Praxis gehandhabt wird, ist weniger starr festgesetzt wie mit dem gebundenen Ladenpreis, sondern es liegt an den Verhandlungen und individuellen Verträgen zwischen Verlagen, Digitaldistributoren und Händlern. Die Rabatte orientieren sich wiederum in der Regel am gebundenen Verkaufspreis. Natürlich dürften die Verlage alles daran setzen, dass nicht nur die Händler durch den geringeren Steuersatz mehr Einnahmen generieren, doch die möglichen Mehreinnahmen, die wiederum für Verlagsautorinnen und -autoren abfallen, lassen sich nicht so klar berechnen wie die Mehreinnahmen der Self-Publisher, da die Rabattsätze für die Händler unterschiedlich sind, während die Verlagsautorinnen und -autoren in der Regel wiederum 25 oder 30 Prozent Tantieme vom Nettoverlagsabgabepreis erhalten. Alles klar?

Wir haben daher beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels nachgefragt, ob man dort bereits sagen könne, wie sich die Steuersatzänderung auf die Einnahmen der Verlage und somit auf die Autoren-Tantimen auswirken könnte. Auch beim Börsenverein kann man dazu derzeit noch keine Aussage treffen. Man wird also die Gesetzesänderung abwarten müssen und ob sie zum Anlass genommen wird, dass die Verlage die Rabattsätze mit den Händlern neu verhandeln, da sich diese – so bestätigt es der Börsenverein – in der Regel am Verkaufspreis mit Steuern orientieren.

Sobald es zur Steueränderung gekommen ist, kann man als Autor ja mal bei seinem Verlag nachfragen, ob sich durch den reduzierten Satz die Autorentantieme erhöhen wird.

Was bedeutet ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Verlage und Händler?

Zunächst einmal bringt ein einheitlicher Steuersatz eine Erleichterung bei der Buchführung, da alles zu einem einheitlichen Steuersatz abgerechnet werden kann. Bei gleichbleibenden Verkaufspreisen kommen die 12 Prozentpunkte Mehreinnahmen Händlern und Verlagen zugute. Doch offen ist, wem genau. Die Frage ist hier (siehe oben), an welchem Preis sich der Händlerrabatt orientiert. Bei preisgebunden Büchern ist dies in der Regel der Ladenpreis, also der Preis mit Steuer. Dann kämen bei einem 15-Euro-E-Book die rund 1,40 Euro Mehreinnahmen allein dem Händler zugute. Dann würde (siehe ebenfalls oben) für den Autor nicht mehr abfallen, da auch der Verlag nicht mehr verdient. Richtet sich der Rabatt nach dem Nettopreis, so würden beide profitieren – und somit auch Autorin oder Autor. Es bleibt abzuwarten, ob die Sätze nach der Umstellung des Steuersatzes nachverhandelt werden.

Verlage haben auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, sogenannte Buch-/E-Book-Bundles ggf. gegen einen Aufpreis anzubieten (siehe oben), ob die Verlage diesen Service dem Leser bieten wollen, ist dann keine Steuerfrage mehr, sondern eine strategische Frage bzw. eine Frage des Marketings.

Da sich – wie ebenfalls oben erläutert – die Verkaufspreise der E-Books nicht ändern werden, wird die Steueränderung keine Auswirkung auf den Anteil der E-Book-zu-Papierbuch-Verkäufen haben, wenngleich der Umsatzanteil der E-Books rein rechnerisch leicht ansteigen wird.

Fazit: Wer profitiert am meisten vom ermäßigten Steuersatz auf E-Books?

Am schnellsten und unmittelbar profitieren Self-Publisher von der Steuersenkung, die mit dem ersten Tag klar zu errechnende Mehreinnahmen erzielen. Unklarer ist eine Neuverteilung derzeit bei Verlagen, Online-Händlern und Verlagsautoren.

Als Leserin und Leser wird man von der Umstellung am wenigsten merken. E-Books werden nicht günstiger werden. Vielleicht bieten einige Verlage wieder an, dass man Druck- und Digitalausgabe im Doppelpack zu einem (ermäßigten) Sammelpreis erhält.