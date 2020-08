Carolin Callies erhält den Gerlinger Lyrikpreis 2020

Der zum dritten Mal vergebene Gerlinger Lyrikpreis der Petra Schmidt-Hieber Literaturstiftung geht im Jahr 2020 an die Dichterin und Übersetzerin Carolin Callies. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert.

Die Jury – bestehend aus Michael Braun, Irene Ferchl, Hans Thill, Wolfgang Tischer und Henning Ziebritzki – begründet ihre einstimmige Entscheidung wie folgt:

Die Gedichte von Carolin Callies vergegenwärtigen im leichten Lauf der Assoziationen das Experiment des Wünschens. Sprache, Körper und Natur werden in einer Wunschmaschine zusammen- und auseinandergebracht. Mit den weit ausgreifenden Zeilen entfaltet sich ein sanfter und zugleich doppelbödiger Realismus, der auf scheinbar beiläufige, aber doch poetisch kalkulierte Weise über die Stränge schlägt. Die Jury ist beeindruckt vom überaus originellen Bildprogramm dieser Gedichte und den vielfältigen poetischen Überraschungen, die Leserin und Leser mit ihrem Humor und ihrer Sprach-Lust gefangennehmen.

Der Förderpreis der Stiftung wurde in diesem Jahr nicht vergeben.

Carolin Callies, geboren 1980 in Mannheim, lebt in Ladenburg. Nach einer Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin im Suhrkamp Verlag und dem Studium der Germanistik und Medienwissenschaften in Mannheim war sie lange im Literaturbetrieb tätig. Heute ist sie Autorin und selbständige Literaturvermittlerin. Zuletzt erschienen ihre beiden Gedichtbände »fünf sinne & nur ein besteckkasten« (2015) sowie »schatullen & bredouillen« (2019) im Verlag Schöffling & Co.

Aufgrund der Corona-Situation kann der Preis in diesem Jahr leider nicht wie in den Vorjahren in der Gerlinger Stadtbücherei vergeben werden. Die Preisübergabe findet in einem privaten Rahmen statt.

Der Gerlinger Lyrikpreis wird alle zwei Jahre von der Petra Schmidt-Hieber Literatur-Stiftung vergeben und ist mit 7.500 Euro dotiert. Lyriker*innen aus Baden-Württemberg können ihre Gedichte einreichen. Seit 2018 erfolgt die Jury-Auswahl anonym, d. h. die Autor*innen-Namen sind der Jury vor der Auswahl nicht bekannt. Erster Preisträger war im Jahre 2016 Rainer René Mueller, 2018 ging der Preis an Walle Sayer.

Im Jahr 2022 wird der Preis von der Petra Schmidt-Hieber Literaturstiftung zum vierten Mal ausgeschrieben. Infos dazu wird es Ende 2021 auf gerlinger-lyrikpreis.de geben.

Offenlegung: Wie bereits oben zu lesen, gehört literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer zur fünfköpfigen Jury des Gerlinger Lyrikpreises.