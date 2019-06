Bachmannpreis-Podcast 2019: Eröffnung, Lesereihenfolge und Keyfabe

Die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur 2019 sind eröffnet. Zusammen mit Andrea Diener blickt Wolfgang Tischer in dieser ersten Podcast-Folge direkt aus Klagenfurt unter anderem auf die Auslosung der Lesereihenfolge, die 14 Autorinnen und Autoren und die Rede zur Literatur von Clemens J. Setz, der in diesem Podcast auch selbst zu hören ist.

Andrea Diener berichtet zunächst von der Lesung des Literaturkurses, der am 26. Juni 2019 am Nachmittag stattfand. Bei 33 Grad im Schatten zog es Wolfgang Tischer derweil lieber vor, im Wörthersee abzutauchen.

Sodann geht es um die ausgeloste Eröffnungsreihenfolge. Im Gegensatz zu Wolfgang Tischer hat Andrea Diener unter anderem bereits die Romane von Andrea Gerstner und Yannic Han Biao Federer gelesen. Ihr Urteil fällt jedoch nicht ganz so positiv aus. Was können wir von diesen Autoren und den anderen 12 in Klagenfurt erwarten?

Andrea Diener und Wolfgang Tischer gehen die Lesereihenfolge durch und sprechen dann über die ausgezeichnete Rede »Keyfabe und Literatur« von Clemens J. Setz.

Wolfgang Tischer sprach mit Clemens J. Setz unmittelbar nach seiner Klagenfurter Rede zur Literatur. Hören Sie den Mitschnitt ebenfalls in dieser ersten Podcast-Folge direkt aus Klagenfurt.

Wir begrüßen zudem die Hörer, die via buchreport.de hierher gefunden haben.

