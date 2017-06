Self-Publishing-Seminar mit Wolfgang Tischer in Detmold

Endlich findet das Self-Publishing-Seminar mit Wolfgang Tischer wieder einmal etwas nördlicher statt. Vom 22. bis 24. September 2017 ist Wolfgang Tischer zu Gast beim Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe in Detmold. Seminarort ist das Haus Münsterberg (Foto). Das Seminar beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet am Sonntag um 14 Uhr.

Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro (ermäßigt 75 Euro für Schüler und Studenten) ohne Übernachtung und Verpflegung. Das Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe in Detmold e.V. wird institutionell gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.