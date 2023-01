Zeichensetzung: Schreibt man Gedanken in Anführungszeichen?

Immer, wenn ich die korrekte Zeichensetzung bei wörtlicher Rede erläutere, kommt die Frage: »Schreibt man Gedanken auch in Anführungszeichen?« Ich bin irritiert, denn mir hat sich diese Frage nie gestellt. Dennoch soll sie hier beantwortet werden. Kann ja nicht schaden, denke ich.

Lernt man das so in der Schule?

Bevor ich in Seminaren die Frage »Schreibt man Gedanken auch in Anführungszeichen?« beantworten kann, grätscht meist ein anderer Teilnehmer sofort dazwischen: »Klar! So lernt man das ja auch in der Schule.«

In welcher Schule warst du denn?, denke ich dann, und jemand anderes sagt: »Nein, Gedanken werden nicht in Anführungszeichen gesetzt, sonst kann man sie ja von der wörtlichen Rede nicht unterscheiden.« Und dann wird munter das Für und Wider diskutiert. Irgendjemand höre ich dann noch sagen: »Natürlich Anführungszeichen, denn schließlich sind Gedanken eine Art Gespräch mit sich selbst!«

Tatsächlich haben mir viele Menschen versichert, sie hätten im Deutschunterricht gelernt, dass man Gedanken in Anführungszeichen setzt.

Doch nie habe ich in einem Roman etwas gelesen wie:

»Ich habe Hunger«, dachte er, »dort ist eine Bäckerei, in der ich mir etwas kaufen könnte.«

»Ganz schön warm hier«, dachte er, als er den Laden betrat.

»Ich hätte gerne ein belegtes Brötchen«, sagte er zum Bäckereifachverkäufer.

Anführungszeichen: Was sagt der DUDEN?

Doch fangen wir bei der Klärung der Frage bei der sprachlichen Instanz an: dem DUDEN.

Der DUDEN kennt zwei Anwendungsgebiete von Anführungszeichen:

Bei wörtlicher Rede und Gedanken (DUDEN-Regeln, Kennziffer 7)

Zur Hervorhebung (DUDEN-Regeln, Kennziffer 8)

Hervorhebungen können laut DUDEN Zitate, Film- oder Buchtitel, Werktitel oder ironische Hervorhebungen sein. Die weiteren Kennziffern 9 bis 11 der DUDEN-Regeln erklären dann die korrekte Setzung von Anführungszeichen, wie man sie auch hier im literaturcafe.de nachlesen kann. Laut DUDEN können somit auch »Gedanken (direkter Rede)« in Anführungszeichen gesetzt werden, doch zeigt das obige Beispiel anschaulich, dass dies für den Leser verwirrend werden kann und man stets hinzufügen müsste, ob etwas gedacht oder gesagt wird.

Perspektive statt Gedanken

Allerdings stellt sich die Frage mit den Gedanken und den Anführungszeichen in belletristischen Texten so gut wie nie, denn Gedanken sind fast immer in die Erzählperspektive eingebunden. Das entspricht dem natürlichen Gedankenfluss viel mehr. Ein »dachte sie« oder »dachte ich« ist überflüssig. Tatsächlich würde man die kleine Szene von oben in der Praxis wie folgt schreiben:

Er bekam Hunger und entdeckte auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Bäckerei. Warme Luft schlug ihm beim Eintreten entgegen.

»Ich hätte gerne ein belegtes Brötchen«, sagte er zum Bäckereifachverkäufer.

Was eine Person denkt und empfindet, wird durch die Perspektive klar und muss nicht explizit als Gedanken erwähnt werden. Das Verb »denken« wird eher allgemein beschreibend eingesetzt wie: Er dachte darüber nach, was in den letzten Tagen geschehen war.

Beispiele aus Büchern

Gedanken als solche zu erwähnen, ist allerdings eine künstlerische Entscheidung. Seit ich diesen Artikel plane, achte ich in Romanen darauf, ob ein »dachte sie« oder »dachte ich« auftaucht. Die Fundstellen sind selten, doch immer sind sie korrekt vom Verlag ohne Anführungszeichen gesetzt.

Drei Beispiele aus »Der Morgenstern« von Karl Ove Knausgård (2022, Luchterhand Verlag):

Wenn er nicht reden will, habe ich damit kein Problem, dachte ich. Aber muss er so verdammt schnell gehen?

Ein bisschen zu nett, dachte ich jetzt. Aber ich mochte ihn.

Drei Fliegen krabbelten langsam in unterschiedlichen Richtungen. Was denkt eine Fliege eigentlich über eine andere Fliege, dachte ich. Wissen sie, dass es mehrere von ihnen gibt?

In dieser letzten Passage hat das »dachte ich« einen gekonnt eingesetzten doppelten Boden, wenn über das Denken der Fliegen nachgedacht wird.

Aus »Unsre verschwundenen Herzen« von Celeste Ng (2022, dtv Verlag):

Es war so riskant, denkt er, und wofür das Ganze? Wenn ein paar Stunden später jede Spur davon verschwunden war.

Bei Celeste Ng muss allerdings erwähnt werden, dass sie sich aus künstlerischen Gründen entschlossen hat, auch wörtliche Rede nicht in Anführungszeichen zu setzen.

Sucht man hingegen in Theresia Enzensbergers Roman »Auf See« (2022, Hanser Verlag) nach dem Wort »dachte«, findet man es ausschließlich in Wendungen wie »Sie dachte an den Journalisten« oder »MacGregor dachte indes nicht daran, einen Rückzieher zu machen« oder »Viktor dachte über seine Worte nach«.

Fazit: Gedanken ohne Anführungszeichen

Anders als in Schulaufsätzen der Grundschule werden in belletristischen Werken Gedanken nicht in Anführungszeichen gesetzt. In den meisten Fällen müssen Gedanken ohnehin nicht ausgeführt werden, da sie besser und intensiver über die Erzählperspektive vermittelt werden.

Wolfgang Tischer

Nachtrag: Stattdessen Kursivschreibung?

Bisweilen wird behauptet, Gedanken setze man in kursiver Schrift. Auch das ist überflüssig.

Der Mythos von den kursiv gesetzten Gedanken rührt vielleicht auch daher, dass beispielsweise Stephen King dies oft als Stilmittel einsetzt. Bei ihm sind hin und wieder Gedankenblitze oder innere Stimmen von Dämonen kursiv gesetzt. Allerdings ist dies nichts weiter als eine Betonung und Hervorhebung, die man auch sonst in Texten kursiv setzt. Als künstlerisches Stilmittel sollte man die Kursivschreibung nur sehr dosiert einsetzen – egal ob Gedanken, Betonung oder anderes.

Beispiel:

Beschwingt ging sie durch den Park.

Die Herdplatte!, durchfuhr es sie. Ich habe vergessen, die Herdplatte auszumachen!

Hinweis: In einer früheren Version des Beitrags hieß es, im DUDEN würden unter der Kennziffer 7 Gedanken nicht erwähnt. Das ist falsch und wurde im Artikel entsprechend berichtigt.