von Katharina Körting

Mein Blick saugt sich | an Gesichtern | fällt

auf Bärte | Hände | Fingernägel |an gläsernen Kontakten | Häute

kein Diamant | auf Vinyl | zum Brummen der Motoren | sirren Datenströme

Ersatzverkehr: | Ein Mädchen, ein Junge | halten Wange und Lippen

in Berührung | wie Wellen, die nicht vom Meer | nicht vom Strand

lassen können | (ertappen mich | wie ich nach Zeichen suche | für eine prekäre Rettung)

Das ist bis auf Kleinigkeiten eine feine Miniatur: Zunächst überzeugen die kurzen Wahrnehmungen des Lyrischen Ichs: Es wird nicht näher beschrieben, was warum betrachtet wird, sondern ist eher zufällig. Ein Fahrgast in der U-Bahn, der sich nicht mit seinem Smartphone beschäftigt, sondern seinen Blick auf Menschen richtet: Zunächst auf Gesichter, dann auf andere Teile. Zu den visuellen Wahrnehmungen gesellen sich Geräusche – die vielleicht auch nur eine Erinnerung sind an früher auf Schallplatte Gehörtes (Diamantnadel auf Vinyl), z. B. summen die Motoren in Reinhard Meys »Über den Wolken«. Überaus gelungen auch das Spiel mit dem Wort »Ersatzverkehr« und die prekäre Rettung: Erwischt worden ist nämlich das Lyrische Ich beim heimlichen Beobachten. Das Gedicht hat keinerlei Botschaft, sondern überlässt es den Lesern, sich damit zu befassen.

Hier müsste es an Gesichter heißen oder an Gesichtern fest, aber das Letztere stimmt dann inhaltlich nicht mehr: Wenn sich der Blick nämlich festgesaugt hat, kann er nicht mehr wandern … zurück

Hier ist wohl die Bedienungsoberfläche von Smartphones gemeint: Fingernägel erreichen da gar nichts – das braucht schon mindestens Fingerkuppen – auch Finger würde genügen. zurück

Kann man Datenströme sirren hören? Ich bin da skeptisch, auch wenn das immer wieder behauptet wird! zurück

