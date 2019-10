Selfpublishing-Werkstatt in Wolfenbüttel: »Ich bin mein eigener Verlag«

Unter dem Motto »Ich bin mein eigener Verlag« findet vom 24. bis 26. November 2019 eine Werkstatt zum Thema Selfpublishing an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel statt. An drei Tagen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles Wissenswerte zum Veröffentlichen ohne Verlag. Die Seminarleiter sind Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de und Dr. Olaf Kutzmutz von der Bundesakademie.

Derzeit sind noch wenige Plätze frei und eine Anmeldung ist bis zum 24. Oktober 2019 möglich. In den günstigen Seminargebühren sind Unterkunft und Verpflegung enthalten.

Selfpublishing ist populärer denn je. Viele Autorinnen und Autoren veröffentlichen mittlerweile ohne Verlag. Die selbstverlegten Manuskripte dominieren die E-Book-Bestsellerlisten, denn der Erfolg der elektronischen Lesegeräte ist eng mit dem Selfpublishing-Boom verbunden.

Sich selbst zu verlegen ist schon lange keine Notlösung mehr, sondern eine ernst zu nehmende Alternative zum Verlag. Allerdings muss der Autor dabei alles selbst machen oder geeignete Dienstleister finden, beispielsweise für Lektorat und Cover.

In der dreitägigen Werkstatt werden alle Aspekte des Selbermachens erläutert und ausprobiert. Für wen schreibe ich? Eignet sich mein Text fürs Self-Publishing? Wie muss ich mein Manuskript vorbereiten, damit es ein perfektes E-Book wird? Wo finde ich Unterstützung? Und wie mache ich mein Werk bekannt?

In der Werkstatt besteht die Möglichkeit, einen Blick auf eigene Texte zu werfen. Bei Bedarf bitte mitbringen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, wie man seine Werke veröffentlicht und vermarktet – also all das, was nach dem Schreiben des Textes kommt wie: Lektorat, Cover, Formatierung, E-Book-Datei-Erstellung, Upload, Preisfestsetzung, rechtliche Aspekte, Marketing etc.

Die Bundesakademie Wolfenbüttel ist einer der bedeutendsten Anbieter für praxisnahe berufliche Fort- und Weiterbildung im Bereich Kulturelle Bildung in Deutschland

Leitung der Werkstatt: Wolfgang Tischer, Dr. Olaf Kutzmutz | Datum: 24. Nov (16:00 Uhr) – 26. Nov 2019 (12:30 Uhr) | Kostenanteil: 223 Euro (inkl. Übernachtung/Verpflegung) oder 173 Euro ohne Übernachtung.

Die Anmeldung ist direkt über die Website der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel möglich.

Selfpublishing im Süden? München!

Hinweis: Wer nicht aus dem Norden kommt oder der Weg nach Wolfenbüttel zu weit ist, der kann sich noch zum Self-Publishing und Schreibseminar im Oktober 2019 in München anmelden. Auch dort sind noch wenige Plätze frei. Für weitere Infos zum Seminar in München hier klicken »