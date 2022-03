Schreibzeug-Wettbewerb: Wir wollen euren besten Pitch!

Pitch und Exposé sind die wichtigsten Elemente, um Leser, Verlage, Literaturagenten und andere für ein Manuskript oder Buch zu begeistern. Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer sprechen in der 18. Folge des Schreibzeug-Podcasts darüber, was einen guten Pitch und was ein gutes Exposé ausmacht. Außerdem gibt es ein wieder ein Gewinnspiel: Schickt uns euren besten Pitch!

Was ist ein Pitch?

Ein Pitch ist zwischen einem Satz und drei Sätzen lang. Er soll Menschen neugierig machen und für ein Buch oder Manuskript begeistern. Er sollte nicht blumig, sondern konkret sein und die Hauptfigur(en) gleich mit Namen nennen. Stellen Sie sich vor, sie treffen zufällig eine Verlegerin im Aufzug, und Sie haben nur die wenigen Minuten zwischen den Stockwerken, um die Frau für ihr Manuskript zu begeistern.

Was ist ein Exposé?

Ein Exposé ist eine mehrseitige Beschreibung des Buchprojektes und -inhalts, die sich in der Regel an Lektorinnen oder Literaturagenten richtet und die eine möglichst genaue Einschätzung des Inhalts und der Zielgruppe ermöglicht.

Wie man einen guten Pitch und ein gutes Exposé schreibt, darüber sprechen die Autorin Diana Hillebrand und der Literaturkritiker Wolfgang Tischer in ihrem Schreibzeug-Podcast.

Gewinnspiel: Schickt uns euren besten Pitch!

In dieser Folge gibt es zudem wieder etwas zu gewinnen und zwar eine von Diana signierte Ausgabe ihres zweibändigen Ratgebers »Heute schon geschrieben?«. Die Aufgabe: Schickt uns euren besten Pitch! Was dabei genau zu beachten ist und welcher Pitch zu welchem Test gemeint ist, das ist erzählen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer in Folge 18 des Schreibzeug-Podcast. Bitte genau anhören!

Der Einsendeschluss ist der 13. März 2022 um 24 Uhr. Mit der Einsendung erfolgt die Zustimmung, dass die besten Pitches bei Bekanntgabe der Gewinnerin oder des Gewinners in Folge 20 am 27. März 2022 vorgelesen und ggf. im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de veröffentlicht werden. Rechtsweg und Auszahlung des Gewinns sind wie immer ausgeschlossen. Bitte den besten Pitch (nicht mehrere!) an post@schreibzeug-podcast.de senden.

Dianas Beispiel-Pitch aus der Podcast-Folge

Als Peter seinen ersten Rentenbescheid bekommt, weiß er, dass sein Leben sich drastisch verändert. Mit 67 Jahren zieht er in das Baumhaus seiner Kindheit.

»Schreibzeug« über Pitch und Exposé

