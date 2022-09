Schreibzeug-Podcast: Die besten Geschichten mit zufälligem Geld

»Wie ich rein zufällig mit einem Buch zu Geld kam« lautete das Thema des Schreibwettbewerbs im Schreibzeug-Podcast. Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer sprechen über die Beiträge und geben tiefe Einblicke in die Jury-Arbeit. Und es gibt die Gewinnerbeiträge zu hören.

Um das genaue Thema des Wettbewerbs zu erfahren, musste man sich die Schreibzeug-Folgen zum Thema Geld vor der Sommerpause anhören. Bewusst nur dort wurde der Schreibwettbewerb gestartet und erklärt. Dennoch waren die Resonanz und die Zahl der Einsendungen hoch.

Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer blicken gemeinsam auf die eingeschickten Geschichten zum Thema »Wie ich mit einem Buch zufällig zu Geld kam«, die nicht länger als 2.000 Zeichen haben durften.

Was ist den Autorinnen und Autoren zum Thema eingefallen? Welche wiederkehrenden Ideen gibt es? Was fällt sonst noch auf? Und was macht die Gewinner-Geschichten so besonders.

In dieser ganz speziellen Werkstatt-Folge des Schreibzeug-Podcasts geben Diana und Wolfgang tiefe Einblicke in die Arbeit einer Jury, die man bei anderen Schreibwettbewerben so nicht bekommt.

