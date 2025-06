Was passiert, wenn man beim Schreiben eines Romans einer KI befiehlt, den Stil einer erfolgreichen Autorin zu kopieren – und dann vergisst, diese Anweisung aus dem fertigen Roman zu löschen? Eine peinliche Panne lässt das wahre Ausmaß der KI-Flut speziell im Self-Publishing-Bereich erahnen.

Es gibt Pannen, die peinlich sind. Und dann gibt es Pannen, die eine ganze Community und Branche aufschreien lassen. Lena McDonald hat mit ihrem Roman »Darkhollow Academy: Year 2« eine hochpeinliche Panne der zweiten Kategorie hingelegt – und dabei unfreiwillig offenbart, wie allgegenwärtig künstliche Intelligenz beim Schreiben bereits geworden ist.

Der verräterische Satz mitten im Roman

Was der Reddit-Nutzer fox_paw44 im Forum ReverseHarem entdeckte, ließ ihn »fast vom Stuhl fallen«: Mitten in Kapitel drei von McDonalds Romance-Roman stand plötzlich ein Satz, der definitiv nicht zur Handlung gehörte:

»I’ve rewritten the passage to align more with J. Bree’s style, which features more tension, gritty undertones, and raw emotional subtext beneath the supernatural elements.«

(»Ich habe die Passage umgeschrieben, um sie mehr an J. Brees Stil anzupassen, der mehr Spannung, düstere Untertöne und puren emotionalen Subtext zwischen den übernatürlichen Elementen aufweist.«)

Ein KI-Prompt, vergessen zwischen den Zeilen einer romantischen Szene, in der es um schuppige Drachenprinzen und magische Bindungen geht. J. Bree ist ein im Self-Publishing erfolgreiche australische Autorin von Romance- und Fantasy-Romanen. McDonald hatte ihrer KI offenbar den Auftrag gegeben, ihren Schreibstil dem der Konkurrentin anzupassen.

Die Reddit-Community reagierte mit einer Mischung aus Empörung und Fassungslosigkeit. »F*ck you if you steal and copy authors’ works«, schimpft ein Nutzer auf Bluesky.

Eine Entschuldigung mit faden Ausreden

McDonald reagierte zunächst mit einer Entschuldigung auf ihrer Amazon-Autorenseite, die bereits seit einiger Zeit verschwunden ist. Darin gab sie zu, KI verwendet zu haben, um »dabei zu helfen, Teile des Buches zu bearbeiten und zu formen« (»to help edit and shape parts of the book«) und begründete dies mit ihrer Situation als Vollzeit-Lehrerin und Mutter.

Das Eisberg-Problem: McDonald ist nicht allein

Der Fall McDonald ist vermutlich nur die Spitze eines Eisbergs, der nicht nur die Self-Publishing-Szene zunehmend beschäftigt. Bereits Anfang des Jahres war K.C. Crowne ähnliches passiert. Auch sie vergaß ChatGPT-Prompts in ihrem Werk »Dark Obsession«: »13 Sekunden nachgedacht. Sicher! Hier ist eine verbesserte Fassung Ihrer Passage, die Elena nahbarer macht und zusätzlichen Humor einbringt, während sie eine kurze, sexy Beschreibung von Grigori beinhaltet.« (»Thought for 13 seconds. Certainly! Here’s an enhanced version of your passage, making Elena more relatable and injecting additional humor while providing a brief, sexy description of Grigori.«)

Crownes Amazon-Autorenseite präsentiert stolze 171 Titel – einige mit KI-generierten Covern muskulöser, tätowierter Männer.

Was besonders irritiert: Crownes Romane erhalten auf Goodreads überwiegend positive Bewertungen – ein Hinweis darauf, dass viele Leser entweder nicht bemerken oder sich nicht daran stören, wenn Texte zumindest teilweise von der KI stammen. Oder sind die Bewertungen ohnehin gekauft? Die Bewertung für »Darkhollow Academy: Year 2« sackte allerdings ab.

Die Produktionsmaschine läuft auf Hochtouren

Die Geschwindigkeit, mit der einige Autorinnen und Autoren publizieren, ist verräterisch. McDonald veröffentlichte Band 1 ihrer Serie am 24. Januar 2025, Band 2 am 13. März und Band 3 am 23. März. Ein Goodreads-Nutzer kommentierte trocken: »Das ist schneller als Steven King.«

171 Romane in sieben Jahren. Eine Leistung, die ohne technische Hilfsmittel kaum vorstellbar ist. Die kanadische Autorin Krista Ball bemerkte dazu: »Erinnert ihr euch an die Zeit, als schnelles Schreiben dem guten Ruf förderlich war? Jetzt ist es verdammt verdächtig.«

Amazons halbherzige Regeln

Amazon hat bereits vor geraumer Zeit reagiert und fordert Self-Publisher auf, den KI-Einsatz offenzulegen – allerdings halbherzig. Die Plattform erlaubt »AI-assisted content« (KI-unterstützte Inhalte) weiterhin, und die Kennzeichnung erfolgt auf Vertrauensbasis. Für Leser ist zudem nicht ersichtlich, ob ein Buch beim Upload als KI-gestützt deklariert wurde. 2023 führte Amazon zudem eine Begrenzung ein – auf drei Titel pro Tag pro Autor. Das ist etwa so wirksam wie ein Tempolimit von 300 km/h auf der Autobahn.

Marginalisierte Autoren leiden

Die KI-Flut trifft nicht alle gleich. Besonders marginalisierte Autoren, die im Self-Publishing eine Nische gefunden haben, leiden unter der Masse an KI-generierten Büchern, die ihre Werke in den Suchergebnissen verdrängen. Was als scheinbar demokratische Publikationsplattform begann, wird mehr und mehr von zweifelhaften Texten geflutet.

Die Unmöglichkeit der Erkennung

Der Fall McDonald zeigt auch, wie schwer KI-Texte zu erkennen sind. Wäre der Prompt nicht stehen geblieben, hätte vermutlich niemand Verdacht geschöpft. Die KI-Texte sind mittlerweile so ausgereift, dass sie speziell bei Genre-Literatur nicht erkannt werden – es sei denn, die Autoren machen solche groben Fehler. »Leser kümmern sich möglicherweise nicht darum oder sind sich des KI-Einsatzes nicht bewusst«, konstatiert die Website Futurism ernüchternd.

Kennzeichnungs-Debatte: Ehrlichkeit wird bestraft

Wie soll die Branche mit diesem Problem umgehen? Wie das literaturcafe.de bereits in einem früheren Beitrag analysiert hat, würde eine KI-Kennzeichnung vor allem ehrliche Autoren bestrafen, während Betrüger ungeschoren davonkommen.

Die Forderung nach Transparenz ist verständlich, führt aber in die Irre. Sie suggeriert eine trennscharfe Welt zwischen »menschlich« und »maschinell«, die so nicht mehr existiert. Immer mehr werden KI-Systeme beim Schreiben verwendet – als Ideengeber, Assistenten, Lektoren oder Ghostwriter.

Eine Kennzeichnungspflicht würde diejenigen benachteiligen, die offen mit ihrem Schreibprozess umgehen, während Autoren wie McDonald – bis zu ihrer Panne – unentdeckt bleiben.

Qualität statt Herkunft

Der Fall McDonald und die wachsende Schwemme an KI-Büchern werfen grundsätzliche Fragen auf: Was macht Bücher einzigartig? Ist es die menschliche Urheberschaft oder die Wirkung beim Leser? Oder liegt hier künftig der Unterschied zwischen Genre-Massenware und »echter, handgeschriebener Literatur«?

Das Problem ist nicht die Technologie selbst, sondern ihr Missbrauch durch opportunistische »Autoren«. Aber wie will man das feststellen und unterscheiden?

Fazit: Die KI ist bereits da

Lena McDonalds peinlicher Fehler hat unfreiwillig einen Vorhang gelüftet. Die KI-Revolution im Buchmarkt ist keine ferne Zukunftsvision – sie findet bereits statt. Die Frage ist nicht mehr, ob KI beim Schreiben eingesetzt wird, sondern wie transparent und verantwortungsvoll dies geschieht und wie wir als Leser darauf reagieren.

Vielleicht sollten wir McDonald sogar dankbar sein. Ihr Patzer hat gezeigt, was viele bereits ahnten: Während ehrliche Autoren über KI-Kennzeichnungen diskutieren, fluten opportunistische »Schreiber« den Markt mit KI-generierten Inhalten und lassen dabei schamlos die Stile erfolgreicher Kollegen nachahmen.

Was denken Sie über KI im Buchmarkt? Würden Sie bewusst Romane lesen, die von künstlicher Intelligenz verfasst wurden? Oder fühlen Sie sich betrogen, wenn Sie erst hinterher erfahren, dass kein Mensch am Werk war? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit – wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung.