Schoko-Adventskalender gewinnen: »Der geheime Roman des Monsieur Pick«

Im Jahre 2016 schrieb der französische Schriftsteller David Foenkino den satirischen Roman »Le mystère Henri Pick«, der auf Deutsch unter dem Titel »Das geheime Leben des Monsieur Pick« erhältlich ist. Regisseur Rémi Bezançon hat ihn ebenfalls unter dem Titel »Le mystère Henri Pick« verfilmt, wobei der Film hierzulande unter dem Titel »Der geheime Roman des Monsieur Pick« am zweiten Weihnachtstag 2019 in die Kinos kommt.

Buch wie Film sind eine Satire auf die Verlagsbranche und Literaturszene und in gewisser Weise eine Hommage an die vielen unveröffentlichten und abgelehnten Romanmanuskripte. In einer sehr speziellen Bibliothek entdeckt die Lektorin Daphné Despero (Alice Isaaz) das Manuskript des verstorbenen Pizzabäckers Henri Pick. Das Buch wird posthum zum Bestseller und zur literarischen Sensation. Doch der ehemalige Großkritiker und gefeuerte Fernsehmoderator Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) glaubt nicht daran, dass das Buch von Pick geschrieben wurde. Bei seiner Suche nach dem wahren Autor unterstützt ihn die Tochter des Pizzabäckers Joséphine (Camille Cottin) – zunächst widerwillig, doch dann mit steigendem Interesse.

Regisseur Rémi Bezançon hat zusammen mit Drehbuchautorin Vanessa Portal aus dem Roman einen unterhaltsamen und spannenden Film mit intelligentem Humor gemacht, der glücklicherweise nie ins Klamaukige abdriftet.

Ab dem 26. Dezember 2019 ist »Der geheime Roman des Monsieur Pick« in den Kinos zu sehen. Eine ausführliche Filmkritik wird dann im literaturcafe.de zu lesen sein.

»Der geheime Roman des Monsieur Pick«. Frankreich 2019. Regie: Rémi Bezançon. Drehbuch: Vanessa Portal und Rémi Bezançon nach dem Roman »Das geheime Leben des Monsieur Pick« von David Foenkino. Mit Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Hanna Schygulla u. a. Laufzeit: 100 Min. FSK: Keine Angabe. Neue Visionen Filmverleih. Kinostart: 26. Dezember 2019