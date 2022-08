Scheindebatte um ein Kinderbuch: Winnetou im falschen Shitstorm

Seit letzter Woche droht wieder einmal der literarisch-kulturelle Untergang. Die Bücher von Karl May sollen verboten werden. Oder so ähnlich. Dabei veröffentlichte ein Kinderbuchverlag nur ein schlechtes Buch und erkannte den Fehler. Ein persönlicher Rückblick auf die ewigen Jagdgründe von Wolfgang Tischer.

Karl May war in Amerika

Als ich unlängst im Raum Ulm unterwegs war, fielen mir Plakate der Festspiele Burgrieden auf. »Winnetou III – Das Vermächtnis« wird dort gegeben, und für einen kurzen Augenblick war ich verwundert, dass im Jahre 2022 sowas noch ohne Shitstorm möglich ist. Als rassistischer Begriff ist »Indianer« auf dem Weg zum I-Wort, doch auf Freilichtbühnen von Norden bis Süden reitet noch das Klischee vom »Wilden Westen«, wie es sich einer erdacht hat, der selbst nie da war: Karl May (Tatsächlich lese ich erst jetzt im Rahmen dieser Recherchen, dass diese immer wieder gern zitierte Widersprüchlichkeit nicht stimmt. Karl May hat tatsächlich einmal die USA bereist. Allerdings erst, nachdem er Winnetou I-III geschrieben hatte.)

Ich gehöre nicht, wie der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, zu denen, die mit den Werken Karl Mays irgendwelche Kindheits- und Jugenderinnerungen verknüpfen. Ich weiß, dass in meiner Kindheit in einigen Haushalten noch vom Vater oder Großvater die dunkelgrünen Bände aus dem Karl-May-Verlag standen. Mir ist diesbezüglich nur mein eigener Großvater in Erinnerung geblieben, der immer wieder betonte und sich darüber lustig machte, dass May eine zweifelhafte Figur gewesen und dass May selbst nie in Amerika gewesen sei. Alles erlogen. Aber ist das nicht Literatur? Oder hat mein Großvater bereits für mich die historisch-kritische Einordnung der Bücher vorgenommen, die nun einige fordern?

Eine deutschsprachige Verfilmung, in der ein Franzose in Jugoslawien einen amerikanischen Ureinwohner spielte und Uschi Glas dessen Schwester, das habe ich als Kind ohnehin noch weniger verstanden, genauso wenig, warum der Darsteller des deutschen Old Shatterhand den englischen Namen Lex Barker trug und mit der Stimme von Captain Kirk sprach.

Mit dieser seltsamen May-Welt konnte ich nie viel anfangen.

Wer hat diese Bücher gelesen?

Viel später, während meiner Ausbildung las ich interessehalber »Winnetou I« in der historisch-kritischen Ausgabe des Haffmans Verlags. Ich habe das Buch nie zu Ende gelesen, zu sehr schwang ein falsches Amerika mit, obwohl Literatur doch alles darf. Aber in erster Linie war der Stil hölzern, der Inhalt kitschig. Haben wirklich Millionen von Kindern und Jugendlichen diese Bücher mit Begeisterung gelesen? Ich kann es mir kaum vorstellen.

Der Anlass der damaligen Lektüre war ein Urlaub im Norden Deutschlands und ein Ausflug mit der Familie. Denn dann habe ich tatsächlich Pierre Brice live als Winnetou in Bad Segeberg gesehen. Es muss – so ergeben es meine Recherchen – um 1990 gewesen sein. Brice selbst inszenierte auf der dortigen Freilichtbühne »Winnetous Vermächtnis« frei nach Karl May. Das Einzige an das ich mich platzpatronenbenebelt noch erinnere, ist der Zaubertrick, dass Brice vorn auf der Bühne als Winnetou starb und er dann plötzlich hinter den Zuschauerrängen wieder auferstand.

Der »Wilde Westen« des Karl May ist ein seltsamer Mythos, der insbesondere aufgrund der Verfilmungen Ende der 1960er-Jahre für viele zum Deutschland der 1970er und 1980er Jahre gehört.

Während Brice für mich den Winnetou in Bad Segeberg sterben lässt, zeichnete Hollywood in »Der mit dem Wolf tanzt« bereits ein ganz anderes Bild des kolonialen Amerikas.

Erklären lassen und zuhören

Jahre später dann besuchte ich in Kanada Gebiete, die von den »First Nations« bewohnt sind. Von ihnen ließ ich mir ihre Kultur und Geschichte erklären und hörte zu.

Ende August 2022 redet ein paar Tage wieder alles von Winnetou und niemand scheint einander zuzuhören.

Irgendwer kam in diesem Jahr auf die Idee, die Lizenzkuh »Winnetou« noch einmal zu melken. Man will offenbar die Väter und Großväter mit ihren Söhnen und Enkeln ins Kino locken.

Mike Marzuk, der bereits Enid Blytons »Fünf Freunde« reanimierte, erdachte sich frei nach Karl May im Auftrag einiger Filmproduzenten ein Kindheitsabenteuer für den kleinen Indianerhäuptling. Gewagt.

Wie es zu einer Merchandising-Abschöpfung gehört, wurden zum Film mehrere Bücher »erstellt«. Neben dem »Buch zum Film« sollte es im Ravensburger Verlag ein »Erstlesebuch zum Film« geben, ein Sticker-Buch und ein Puzzle. Darüber hinaus gibt es »Das große Fanbuch« zum Film im Karl-May-Verlag, ein »Filmhörspiel« im Hörverlag und an den Kiosken eine Zeitschrift zum Film mit Pfeil und Bogen aus Plastik.

Als der Ravensburger Verlag die beiden Bücher via Instagram ankündigte, gab es – man muss schon sagen »natürlich« – Kritik an den Büchern. In den Kommentaren warf man dem Verlag vor, er bediene koloniale Klischees und fördere die falsche, romantisierte und überholte Darstellung der amerikanischen Ureinwohner. Mitunter warf man dem Verlag pauschal Rassismus vor.

Ein Shitstorm, der einer wurde und keiner war

Beim Verlag sah man ein, dass die Bücher nicht die beste Idee waren. Man stoppte sofort die weitere Auslieferung der Titel, die zum Teil schon in den Buchhandlungen zu finden waren, und ergänzte den Insta-Beitrag transparent um einen Kommentar, in dem es u. a. heißt: »Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich.«

Ob jetzt die Kommentierenden verletzt waren oder ob sie im Namen der Verletzten sprachen, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob die Kommentierenden das Buch gelesen hatten.

Wie Analysen gut eine Woche später zeigen, ist es zudem mehr als fraglich, ob es so etwas wie einen »Shitstorm« gegen den Verlag überhaupt gab.

Das angebliche Einknicken des Verlags brachte die Gegenseite auf – das war in erster Linie die Bild-Zeitung. Man habe gehorsam Selbstzensur begangen und sich dem »linken, woken Internet-Mob« gebeugt. Selbst der bereits erwähnte Sigmar Gabriel rief via Twitter trotzig zum Kinobesuch des Filmes auf. Bayerns Ministerpräsident Söder kritisierte ebenfalls auf Twitter den Verlag, indem er sich auf einen Bild-Artikel bezog, der berichtete, dass die ARD die alten Verfilmungen nicht mehr zeige. Eine längst getroffene Lizenzentscheidung, die nichts mit der aktuellen Diskussion zu tun hat. So entstehen mit politischer Unterstützung Mythen und Verschwörungstheorien.

Das Umfrageinstitut YouGov startete eine nach eigenen Aussagen repräsentative Umfrage, wonach nur 13% der Bundesbürger die Entscheidung des Verlags für richtig halten. 68% halten sie für falsch.

Eine unrepräsentative Umfrage in meinem Bekanntenkreis ergibt jedoch, dass aufgrund der breiten medialen Berichterstattung viele von dem Fall gehört hatten, doch niemand wusste, dass es im Grunde um nicht unbedingt hochwertige Merchandising-Produkte geht.

Einen Teil der Kindheit nehmen

Vielmehr entstand aufgrund weiterer Medienberichte und Kommentaren à la Söder in den Sozialen Medien bald der Eindruck, es gehe um ein generelles Verbot der Karl-May-Bücher und man wolle den älteren bundesdeutschen Bürgern einen Teil ihrer Kindheit nehmen.

Tatsächlich schwappte die Diskussion auf May über und die Karl-May-Gesellschaft und Karl-May-Stiftung fühlten sich genötigt, in einem offenen Brief vorsorglich zu erklären, dass es keineswegs so sei, dass Karl May »angeblich ein überholtes rassistisches Weltbild vertrete und den Genozid an der indigenen Bevölkerung Amerikas romantisiere oder verschweige«.

Und von den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg heißt es in einer Stellungnahme: »Wir zeigen keine echte indianische Kultur und behaupten das auch gar nicht. Wir spielen die Abenteuer aus Karl Mays Traumwelt – einem märchenhaften Wilden Westen, den es in dieser Form nie gegeben hat. Auch ist Winnetou keine historische Figur und kein Klischee, sondern ein Idealbild.« Mit dem Begriff »indianisch« tut man sich keinen Gefallen.

#DankeKarlMay

Expertinnen wie Uschi Glas und die Witwe von Pierre Brice äußern ihr Unverständnis über die Verlagsentscheidungen und der Instagram-Account @natives_in_germany wittert und bescheinigt unter dem sarkastischen Hashtag #DankeKarlMay überall Rassismus.

Ältere Menschen wie Sigmar Gabriel haben das Gefühl, man will ihnen mit Karl May einen Teil ihrer Kindheit nehmen und die Bücher von Karl May womöglich ganz verbieten. Vorzugsweise wird diese Forderung einem »anonymen, woken Twitter-Mob« zugeschrieben. Außerdem war Winnetou doch der »gute und edle Wilde«. Was man als Kind liebte, das kann doch jetzt nicht rassistisch sein.

Die bereits erwähnte Datenanalyse von Scompler zeigt, dass es den angeblich anonymen Shitstorm gegen die Bücher gar nicht gab bzw. keiner messbar war. Der Shitstorm gegen den Verlag kam hingegen erst von anderer Seite, nachdem vor allen Dingen die Bild-Zeitung gegen Ravensburger mobil machte. Der Film, das große Fanbuch im Karl-May-Verlag, die Zeitschrift mit Plastikbogen, all das ist weiterhin erhältlich und steht offenbar nicht zur Diskussion, obwohl auch deren Inhalte nicht ganz unproblematisch sind und es daran berechtigte Kritik gibt.

Man kann und darf diesen Menschen natürlich nicht ihre Kindheit rauben. Aber man sollte von ihnen doch erwarten, dass sie wahrnehmen, dass sich die Zeiten geändert haben. »Als deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts ist Karl May unvermeidlich vom Habitus eines kolonialen Zeitalters geprägt«, schreibt die Karl-May-Gesellschaft. »Die Besonderheit Karl Mays besteht darin, dass in seiner Darstellung des ›Wilden Westens‹ von Anfang an die Sympathie des Erzählers der leidenden indigenen Bevölkerung gilt.« Man beachte: Die Karl-May-Gesellschaft schreibt »indigen«.

So edel also die Motive Mays gewesen sein mögen, so sehr reproduzieren wir beim Cowboy-und-Indianer-Spielen ein kolonialistisches Weltbild. Heute können wir es nicht mehr unbefangen tun. Schon gar nicht auf Freilichtbühnen. Die Ausrede, die Indianer seien ja die Guten, gilt nicht mehr. Wir müssen lernen.

Wenn YouGov die deutsche Bevölkerung fragt, ob sie den Verkaufsstopp der Bücher richtig findet, so ist das bereits die falsche Frage.

Die Frage ist, wie im Jahre 2022 noch ein Film mit entsprechendem Merchandising entstehen konnte, der auf dem erfundenen Amerika-Bild eines Autors basiert, der »vom Habitus eines kolonialen Zeitalters geprägt« war. Vielleicht war man bei Ravensburger wirklich naiv und hat das nach kritischen Kommentaren erkannt. Man hätte das loben können, weil wir nicht mehr in den 1970er-Jahren leben. Und man hätte darüber diskutieren können, dass wir Karl May 2022 tatsächlich anders lesen sollten als 1972 und dadurch weder die eigene Kindheit noch das Abendland untergehen.

Aber es hätte keine Aufregung und Klicks gebracht, gegen eine angebliche »Selbstzensur« und ein »Einknicken« des Verlags oder gar ein Verbot von Winnetou.

Wolfgang Tischer