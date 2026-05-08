Tipp: literaturcafe.de bei Google als bevorzugte Quelle auswählen

Unterstützen Sie den unabhängigen Literatur- und Kulturjournalismus, und wählen Sie literaturcafe.de bei Google als bevorzugte Quelle aus. Unsere Beiträge aus der Literaturwelt, Rezensionen und Berichte werden Ihnen dann prominenter angezeigt. Dazu braucht es nur zwei Klicks. Hier zeigen wir Ihnen wie’s funktioniert.

Was sind bevorzugte Quellen?

Wer bei Google nach Buchtipps, Literaturkritik oder Neuigkeiten aus der Bücherwelt sucht, bekommt vom Algorithmus Ergebnisse aus aller Welt angezeigt – nach Kriterien, die Google selbst bestimmt. Welche Quellen dabei bevorzugt werden, entscheidet in der Regel der Algorithmus, nicht der Nutzer.

Das lässt sich ändern. Google bietet eine Funktion namens »Bevorzugte Quellen«, mit der Sie selbst festlegen können, welche Medien und Websites Ihnen bei passenden Suchanfragen häufiger angezeigt werden. Wer dort literaturcafe.de einträgt, signalisiert Google: Diese Quelle ist mir wichtig. Der Algorithmus zeigt Beiträge von literaturcafe.de dann bevorzugt im sogenannten »Top Stories-Bereich« oder in einem eigenen Abschnitt »Aus Ihren Quellen«.

Um Ihre Präferenzen bei Google zu speichern, benötigen Sie lediglich ein Google-Konto – also einen persönlichen Zugang zu den Diensten von Google. Wenn Sie bereite Gmail nutzen, sich bei YouTube anmelden, Google Fotos verwenden oder ein Android-Smartphone besitzen, dann haben Sie bereits ein Google-Konto und sind damit in der Regel auch bei der Google-Suche angemeldet. Die meisten Internetnutzerinnen und -nutzer verfügen heute über ein solches Konto, oft ohne es bewusst als »Google-Konto« wahrzunehmen. Wer dennoch keines hat, kann es kostenlos unter accounts.google.com einrichten.

Häkchen setzen und Google merkt sich Ihre Wahl

Rufen Sie – am besten im Browser Ihres Computers oder Smartphones – einfach den folgenden Link auf. literaturcafe.de ist dann bereits vorausgefüllt. Setzen Sie das Häkchen, und die Einstellung ist gespeichert:

Falls Sie mit Ihrem Browser gerade nicht bei Google angemeldet sind, werden Sie nach dem Klick automatisch aufgefordert, sich einzuloggen. Nach der Anmeldung landen Sie direkt auf der Einstellungsseite und können das Häkchen bei literaturcafe.de setzen. Die Einstellung lässt sich jederzeit unter google.com/preferences/source anpassen oder rückgängig machen.

Große Plattformen verdrängen kleine Stimmen – bevorzugte Quellen helfen

Das Internet und die Google-Suche werden von großen Plattformen und reichweitenstarken Medien dominiert. Für ein unabhängiges Literaturmagazin wie literaturcafe.de – das seit 1996 ohne Konzern im Rücken über Bücher und Literatur berichtet – ist jede Möglichkeit wertvoll, den eigenen Lesern tatsächlich zu begegnen, wenn sie nach Literatur suchen. Die »Bevorzugten Quellen« sind dabei ein kleines, aber wirksames Mittel: Laut Google ist die Wahrscheinlichkeit, auf einen Artikel einer bevorzugten Quelle zu klicken, doppelt so hoch.

literaturcafe.de ist seit vielen Jahren als Nachrichtenquelle in Google News gelistet – unsere Beiträge zu Büchern, Literatur und dem Literaturbetrieb erscheinen dort regelmäßig. Die Funktion »Bevorzugte Quellen« gibt Ihnen nun die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass unsere Artikel bei Ihnen auch bevorzugt ankommen.

Wenn Sie uns also bei Google als bevorzugte Quelle eintragen, unterstützen Sie uns auf eine Weise, die Sie nichts kostet – und die uns dennoch sehr hilft. Danke dafür!