Adalbert Stifter: Sonnenfinsternis zum Anhören

Am 12. August 2026 war wieder einmal eine Sonnenfinsternis in Deutschland zu beobachten. Je nach Region verdeckte der Mond gegen 20:15 Uhr die Sonne zu rund 90 Prozent. Grund genug, in unser Archiv zu blicken: Zur damaligen totalen Finsternis 1999 hatten wir den Text »Die Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842« von Adalbert Stifter als Text und MP3-Download präsentiert. Hier können sie ihn lesen und hören.

27 Jahre (!) nach der Aufnahme klingt diese schon sehr getragen. Heute würde ich das wahrscheinlich etwas schneller und lebhafter lesen. Aber irgendwie passt die alte Interpretation zu Stifter.

Hören Sie also einmal rein oder lesen Sie den kurzen Text einfach selbst. Damals hatten wir die Geschichte sogar für die seinerzeit Top-Aktuellen Lesegeräte Palm Pilot und Microsoft Reader zur Verfügung gestellt. Der zeitlose Stifter-Text hat sie längst überlebt.

Dennoch geht im literaturcafe.de kein Text verloren.

Wolfgang Tischer

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