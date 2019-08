Kindle Storyteller Award 2019: Solch ein Schund!

Amazon schreibt im Jahr 2019 zum fünften Mal den Kindle Storyteller Award aus, um das eigene Self-Publishing-Angebot zu bewerben. Jetzt wurden vom US-Konzern die 2 mal 3 Finalisten bekanntgegeben. Malte Bremer hat sie sich angesehen. Ist die Qualität der selbstverlegten Titel besser als im letzten Jahr?

Wie in den Vorjahren vergibt Amazon an »seine« Self-Publisher (bis zum Ende des Wettbewerbs dürfen die Titel als E-Book nur via Amazon erhältlich sein) den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Hauptkategorie, zu dem sich rein rechnerisch noch ein Marketing-Paket in Höhe von 20.000 Euro gesellt. In der Kategorie Kindle Storyteller Award X werden 5.000 Euro an einen Titel »außerhalb der traditionellen Belletristik« vergeben. Fantasy zählt bei Amazon offenbar nicht zur »traditionellen Belletristik«. Oder führt ein »kostenloser Alexa-Skill« zum Auschluss? (siehe unten)

Zu den Kriterien der Vorauswahl heißt es bei Amazon

Die Finalisten wurden aufgrund ihrer Beliebtheit ausgewählt, die unter anderem durch Bewertungskriterien wie gelesene Seiten, positive Kundenbewertungen und Verkaufszahlen festgestellt wird.

Die Preise werden am 17. Oktober 2019 auf der Buchmesse vergeben. Final entscheidet eine Jury, in diesem Jahr bestehend aus der Moderatorin und »ganzheitlichen Gesundheitsberaterin« Ruth Moschner, den Autorinnen Adriana Popescu und Anne Freytag sowie Jobst-Ulrich Brand vom Nachrichtenmagazin FOCUS.

Unser Textkritiker Malte Bremer hat in die zweimal drei nominierten Titel reingelesen:

»Irgendwo hinter den Wolken« von Michelle Schrenk

Zu Beginn der übliche Appetithappen, um Leser*innen darüber aufzuklären, was ihnen blüht. In Schreiberling-Kreisen werden Textbrocken gerne penetrant falsch »Prolog« übergetitelt, weil das so klug und belesen klingt … Ist aber in der Regel nur ein kakophonischer Missklang.

»Wie ein Messer schneidet sich der Schmerz in meinen Unterleib, bohrt sich in jede Faser meines Körpers.« Ja da schau her: Der Körper dieser Person besteht aus Unterleib und allen übrigen Fasern. Und ich dachte immer, ein Unterleib bestünde ebenfalls aus Fasern? Je nun: Biologie und Anatomie ist nicht jedermanns Sache. Kurzum: Der ganze Körper schmerzt, und die Ich-Erzählerin will möglichst nicht denken an die Schmerzen in jeder Faser, also atmet sie lieber. Ach? Kann die Ich-Erzählerin also selbst bestimmen, ob sie atmet oder nicht? Ich sehe keinen Zusammenhang zum Schmerz. Dann schmeckt sie das Blut in ihrem Mund, fühlt ein Ziehen in ihrer Brust und ihrem Kopf. Dass das ihre Brust ist und ihr Kopf, wird aus unerklärlichen Gründen betont, gerade so, als hätte sie zusätzlich auch noch einen fremden Kopf und eine fremde Brust. Man stelle sich doch mal diesen Gesamtschmerz vor: Einfach nur ganz arg doll schlimm!

Sie vermutet, in der Küche zu liegen, aber da sie die Augen geschlossen hält, kann sie das nicht sehen. Oder will sie die Küche nicht sehen? Es muss doch einen Grund geben, dass sie die Augen geschlossen hält. Stattdessen hofft sie, dass sie sich in einem schlechten Traum befindet und alles wieder gut ist, wenn sie die Augen öffnet. Warum in Dreiteufelsnamen macht sie denn nicht einfach die Augen auf? Dann wäre doch Schluss mit dem dämlichen Hoffen, dann sähe sie, wo sie liegt!

Und was wäre gut, falls sie jetzt endlich die Augen öffnete?

1.: Dass der Tisch noch gedeckt ist,

2.: das Geschirr poliert,

3.: das Essen darauf wartet, serviert zu werden,

4.: und sie das Weineinschenken nicht vergessen hat.

Hat sie aber! Hausfrauchens typische Alpträume! Weiß frau doch! Und da das ein Liebesroman werden soll, fehlt jetzt noch der brutale Buhmann – und Törö: Da ist er auch schon! Hausfrauchen nämlich erinnert sich plötzlich trotz allüberall schmerzender Fasern und Blut im Mund: Sie hatte vergessen, Chris Wein einzuschenken! Und genau deswegen liegt sie jetzt schmerzübersät auf dem Küchenboden: Chris nämlich hatte ihren Kopf hart gegen die Tischplatte geschlagen.

Frage: Warum hätte er das denn tun sollen? Ist die Protagonistin etwa so klein, dass Chris ihren Kopf nicht auf die Tischplatte schlagen konnte, wie Liebhaber das normalerweise tun, sondern seitlich gegen diese?

Würde ich diesen Schmarrn weiterlesen, würde ich garantiert erfahren, wie und warum das alles am Anfang so häppi war und sich dann allmählich verändert hatte usw. Ist halt bloß einer der mit abgestandener Liebessülze gefüllten Buchdeckel, angereichert mit einem völlig missratenen Texthappen als Hors d‘œvre. Würg!

»Im Bann der Traumzeit: Australien-Roman« von Christiane Lind

und gleichzeitig ein Familienroman, der laut Kapitelüberschrift 1876 in Deutschland beginnt. Da berichtet Georg Ohlendorf von den seltsamen Tieren Australiens: z. B. einem kleinen grauen Bär (Von WEM? Von einem BärEN, nicht Bär! Soviel Deutsch muss sein.), der den ganzen Tag in Eukalyptusbäumen schläft!

Aber das geht aber nicht: Denn wenn der Bär tagsüber nur in 1 Eukalyptusbaum schläft, ist er voll beschäftigt! Wäre von den kleinen grauen Bären geschrieben worden und den Eukalyptusbäumen, wäre alles in Ordnung gewesen. Dazu müsste man bzw. frau aber zuvor einmal nachdenken, bevor einfach so drauflos zu schreiben!

Dessen ungeachtet ist das Kind Auguste, der das erzählt wird, aufgeregt und zieht deswegen die Unterlippe zwischen die Zähne (bin nach dem bisher Geschriebenen positiv überrascht, dass da nicht ihre Zähne geschrieben wurde!). Das brachte ihr einen strafenden Blick der Mutter ein, weil eine hanseatische Dame sich so nicht benimmt. Das ist stimmig, und jetzt erfahren wir, wo in Deutschland sich das abspielt, denn das Französisieren gibt einen weiteren Hinweis: Wir befinden uns in sehr gehobenen Kreisen, dem der Kaufmannsfamilie Ohlendorf.

Die anschließende Darstellung der Familie ist inhaltlich und sprachlich gut gelungen: Wir erhalten einen tieferen Einblick in diese Familie, ihren Konflikten und unterschiedlichen Weltanschauungen: Ein dicker Pluspunkt gegenüber dem verunglückten Text von Michelle Schrenk. Von den drei vorgeschlagenen Titeln hat nur dieser den Kindle Storyteller Award verdient!

»Böse bist du« von Jutta Maria Herrmann, Psychothriller

Sie sind er Meinung, Sie hätten den vorhergehenden Absatz schon mal gelesen? Richtig! Das habe ich einfach oben kopiert aus der Besprechung von Michelle Schrenks verkitschtem Liebesroman. Warum soll ich mir mehr Mühe geben mit deren Texten als die Autorinnen! Dieser Text nun soll angeblich ein Psychothriller sein. Aber da habe ich schon wegen der ersten Wörter in diesem Texthappen erhebliche Zweifel: »Endlich lassen die Zwei von ihr ab«. Die Zwei, die Drei, die Vier usw. sind lediglich Zahlen mit dem dazugehörigen Artikel. Und »Die Zwei« ist auch der Titel einer Vorabendserie. Eine Zwei aber hat die Person garantiert nicht gequält. Und statt abzuhauen, als die beiden (so heißt das!) endlich von ihr abgelassen haben, schreit sie den beiden nach: »Halt! Wartet. Das könnt ihr doch nicht machen!« Was bitte? Einfach damit aufzuhören, sie zu quälen? Haben wir es hier etwa mit einer masochistisch veranlagten Person zu tun? Und wieso bekommt Wartet kein Ausrufezeichen, sondern nur einen schnöden Punkt? Obwohl das doch auch ein Befehl war? Dann schreit die Person angeblich, aber die Worte »verhallen in ihrem Kopf«, denn kein Laut kommt über ihre Lippen. Dennoch muss sie diese Worte laut gerufen haben, denn sonst könnten sie schließlich nirgends verhallen! Dafür breitet sich jetzt ein Entsetzen in ihr aus (Ist ja auch genügend Platz, wo die Worte verhallt sind). Und worüber ist unsere Person entsetzt? Dass ihr Schrei in ihrem Kopf verhallt ist? Dass ihr Herz ein »Trommelfeuer« ist, also ein dermaßen heftiges, ununterbrochenes Artilleriefeuer, dass man keinen Einschlag von einem anderen mehr unterscheiden kann? Ihr Herz ist folglich ein Dauerlärm? Wie kommt man denn bloß auf solch einen Blödsinn!

Dieser Unfug hat bereits schon jetzt erschreckende Ausmaße angenommen: Nur dämliches und völlig sinnfreies Herumgestümpere! Wie schlimm muss es um den Kindle Award bestellt sein, dass solch ein Schund dafür vorgeschlagen wird!

Das waren die drei nominierten Titel der Hauptkategorie des Kindle Storyteller Award 2019, es folgen die drei Bücher des Kindle Storyteller Award X:

»Der Turm des Mardox« von Karl Olsberg (Fantasy)

Die üblichen Utensilien im Panoptikum eines Magiers: Glaskolben, Tiegel, Töpfe inklusive der selbstverständlich dazugehörigen Geräusche wie Blubbern & Zischen & Brodeln & Gestank nach faulen Eiern und verbrannten Haaren, und genauso selbstverständlich, dass das alles ganz oben im Turm geschieht, nicht etwa unten, wo der Turm breiter wäre, also mehr Platz böte.

Breit ist der Turm trotzdem, denn er bietet ganz oben außer dem Labor noch ein Arbeitszimmer mit Kackeimer und einem Badezimmer! Wiggel ist sowas wie ein Lehrling, denn der Magier hört überhaupt nicht hin, was der sagt, sondern will gefälligst nicht gestört werden, hat aber dann dennoch etwas aufgeschnappt und fragt nach, warum Wiggel das nicht gleich gesagt habe und fordert ihn auf, das Feuer zu löschen – pardon: auszumachen.

Wiggel schaut sich verzweifelt nach etwas um, womit er das Feuer löschen könnte, fand aber nur den leeren Wassereimer, den offenbar der dreiköpfige Hund Kerbi ausgetrunken hatte. Ich stelle mir gerade einen dreiköpfigen Hund vor und den kleinen Wassereimer: Trinken Kerbis Köpfe gleichzeitig oder nacheinander? Warum hilft der Chef eigentlich nicht höchstpersönlich, wenn Gefahr droht, sondern wartet geruhsam, während das Feuer munter lodert, und faucht seinen Lehrling an, ob der denn verrückt geworden sei, wozu er diesem denn einen Löschzauber beigebracht habe?

Wir haben außer Wiggel und dem dreimagigen Kerbi also noch den dämlichen Magier Mardox: Der hätte doch den Zauber problemlos von seinem Arbeitszimmer aus wirken können, die Tür war schließlich offen! Zudem sollte er doch schon sehr früh gemerkt haben, dass Wiggel für eine Magier-Ausbildung völlig untauglich war!

Das sagt einiges über diesen Oberzauberer aus! Und während das Feuer lustig um sich greift, spricht Mardox versehentlich einen Regenzauber, der im Turm nichts bewirkt, was er mit einem »Ups« quittiert.

Das soll wohl witzig sein, ist aber nur peinlich, unlogisch und albern! Wer groteske Magier-Literatur schätzt, dem seien die Romane aus der Scheibenwelt von Terry Pratchett dringend empfohlen!

»glatt und verkehrt: Prosa & Lyrik «von Carmen Lammer (Prosa/ Lyrik)

Es leben die Kleinschrift! Kitschige, zentrierte Gedicht mit unreinen Reimen, wie Bucht/sucht. nein: nicht Sucht: Das wäre ein reiner Reim, denn sowohl Bucht als auch Sucht sind kurz! Wenn schon, denn schon! Und kitschige Prosa: Regentropfen klatschen ans Fenster, leise und behutsam wie ein sanftes Streicheln. Was hat den Klatschen mit Streicheln zu tun? Jenes gehört doch eher zur Körpermassage? Dann begehrt die Natur auf: Wäre ich Natur, begehrte ich auch auf: Meine Tropfen streicheln nicht, die klatschen!

»Das große Regenbogen Märchenbuch« (sic!) von Jule Markwald (Kinderbuch)



Dieses Buch mit einem Zeichensetzungsfehler bereits im Titel, trifft Ton und Duktus der bekannten Märchen der Gebrüder Grimm, hat aber im Gegensatz zu den Vorbildern eine Menge Probleme mit den Kommas. Leider spielen sie auch in längst vergangenen Zeiten – also die Märchen, nicht die Kommas. Wer nostalgisch verklärt an die ach so guten alten Zeiten im Mittelalter mit seiner Pest usw. denkt – die er selbstverständlich nicht erlebt hat –, ist hier an der richtigen Adresse.

Malte Bremer