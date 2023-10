»Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste« – Zum Kinostart verlosen wir Ticket- und Buchpakete

Im Spielfilm »Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste« blickt Regisseurin Margarete von Trotta auf die Beziehung zwischen der Lyrikerin und dem Autor Max Frisch. Zum Kinostart am 19. Oktober 2023 verlosen wir drei Ticket- und Buchpakete mit dem Roman »Malina« und dem Buch »Ingeborg Bachmann, meine Schwester« von Heinz Bachmann.

Die österreichische Lyrikerin Ingeborg Bachmann und der Schweizer Autor und Dramatiker Max Frisch führten ab 1958 vier Jahre lang eine offene Beziehung. Bachmann verkraftete die Trennung 1963 nicht. Mehrmals ließ sie sich die ohnehin Tablettensüchtige ins Krankenhaus einweisen. Auf Anraten der Ärzte unternahm sie eine Reise nach Ägypten, auf der sie der neun Jahre jüngere Autor und Filmemacher Adolf Opel begleitete.

Regisseurin und Drehbuchautorin Margarete von Trotta konzentriert sich in ihrem Film auf Bachmanns Zeit mit Frisch und die Verarbeitung und Überwindung derselben in der Wüste. In den Hauptrollen sind Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann und Ronald Zehrfeld als Max Frisch zu sehen.

Nach Rosa Luxemburg und Hannah Arendt widmet sich Margarethe von Trotta in »Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste« erneut einer weiblichen Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts: Unverändert gilt die österreichische Lyrikerin, die 1973 im Alter von nur 47 Jahren unter tragischen Umständen aus dem Leben schied, als eine der bedeutendsten Dichterinnen des 20. Jahrhunderts.

Seine Weltpremiere feierte der Film bei den diesjährigen 73. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbewerb. In den Kinos läuft er am 19. Oktober 2023 an.

Gewinnen Sie Kinotickets, Filmplakat und Bücher

Zum Kinostart von »Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste« verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Filmverleih drei Gewinnpakete. Alle Pakete enthalten zwei Kinotickets und ein Filmplakat, eines davon den Roman »Malina« von Ingeborg Bachmann (Neuauflage der Büchergilde), die beiden anderen das Buch »Ingeborg Bachmann, meine Schwester« von Heinz Bachmann, erschienen im Piper Verlag. Einsendeschluss ist der 18. Oktober 2023.

Bitte geben Sie Ihre Daten ein, und beantworten Sie ganz spontan und kurz die Frage, was Ihnen als erstes einfällt, wenn der Name »Ingeborg Bachmann« fällt. Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die beiden Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste. CH/AT/LUX/DE 2023. Mit Vicky Krieps, Ronald Zehrfeld, Tobias Resch. Drehbuch und Regie: Margarethe von Trotta. Laufzeit: 110 Min. FSK: 12. Verleih: Polyfilm. Kinostart: 19.10.2023.