»Die Mittagsfrau« im Kino – Wir verlosen Ticket- und Buchpakete

2007 ging der Deutsche Buchpreis an Julia Franck für ihren Roman »Die Mittagsfrau«. Es sollte ganze 16 Jahre dauern, bis die Geschichte verfilmt wurde. Zum Kinostart am 28. September 2023 verlosen wir zwei Ticket- und Buchpakete.

»Keiner hat darauf gewartet, dass drei Frauen anklopfen und ihre Idee unterbreiten, eine Frauenfigur erzählen zu wollen«, antwortet die österreichische Regisseurin und Filmemacherin Barbara Albert auf die Frage, warum sie über 10 Jahre an »Die Mittagsfrau« gearbeitet hat. Neben der Drehbuchautorin Meike Hauck gehörte auch Julia Franck zu diesen drei Frauen.

Am 28. September 2023 kommt »Die Mittagsfrau« nun in die Kinos. Es ist das Porträt einer jungen Frau im Deutschland der 20er- und 30er-Jahre, die mit ihrer Identität und ihrer Rolle als Mutter ringen muss, bis sie dazu eine Entscheidung treffen kann. Mala Emde (»Und morgen die ganze Welt«) spielt diese spannende Figur in einer faszinierenden, feinfühligen Darstellung, begleitet von Thomas Prenn (»Große Freiheit«) und Max von der Groeben (»Hinterland«, »Lindenberg! Mach dein Ding«) als die gegensätzlichen Männer in ihrem Leben.

Der Roman beginnt mit dem drastischen Prolog aus der Perspektive des siebenjährigen Peter. Seine Mutter lässt ihn in den Nachkriegswirren auf einem Bahnsteig zurück. 2007 sorgte diese moralische Provokation der Autorin für die unterschiedlichsten Reaktionen.

Die Jury des Deutschen Buchpreises schrieb damals in ihrer Begründung für die Preisvergabe: »Vor dem Hintergrund zweier Weltkriege erzählt Julia Franck die verstörende Geschichte einer Frau, die ihren Sohn verlässt, ohne sich selbst zu finden. Das Buch überzeugt durch sprachliche Eindringlichkeit, erzählerische Kraft und psychologische Intensität. Ein Roman für lange Gespräche.«

Gewinnen Sie Buch und Kinotickets

Zum Kinostart von »Die Mittagsfrau« verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Filmverleih zwei Gewinnpakete, jeweils mit dem Buch »Die Mittagsfrau« von Julia Franck und zwei Kinotickets. Einsendeschluss ist der 4. Oktober 2023.

Bitte geben Sie Ihre Daten ein, und verraten Sie uns kurz – in Anlehnung an die titelgebende Legende von der Mittagsfrau –, was Sie heute zur Mittagszeit machen oder gemacht haben. Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die beiden Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.