Geschenktipps: Literarische Schweine zu Weihnachten

Was kann man Autorinnen und Autoren zu Weihnachten schenken? Was schenkt man Leserinnen und Lesern? Im Podcast »Schreibzeug« hat Wolfgang Tischer seine Ideen genannt. Hier sind die Tipps nochmals nachzulesen. Wie wäre es mit Schweinen? Oder verschenken Sie ein Buch und den Vorleser gleich dazu!

Vorlesen verschenken

Bücher sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Doch wie wäre es, wenn Sie nicht nur ein Buch verschenken, sondern das Vorlesen gleich mit? Verpassen Sie dem Buch eine Bauchbinde oder legen Sie einen Gutschein für »einmal vorlesen« bei. Und eine tolle Gelegenheit mit der oder dem Beschenkten mehr Zeit zu verbringen.

Wenn ich selbst vorlese – wie neulich Dostojewskij – bin ich immer wieder überrascht, wenn danach Menschen auf mich zukommen und sich begeistert darüber äußern. Trotz Hörbüchern und Podcasts bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Menschen denken, Vorlesen sei nur etwas für Kinder. Ändern Sie das doch mal mit Vorlesen als Weihnachtsgeschenk.

Jens Wawrczeck liest Carson McCullers

Es gibt Menschen, die können ganz besonders gut vorlesen. Jens Wawrczeck gehört sicherlich dazu. Der Mann, der bis heute bei den drei Fragezeichen den Peter Shaw spricht, fällt durch eine relativ hohe Männerstimme auf. In seinem eigenen Hörbuch-Label Audoba hat er nun »Spiegelbild im goldnen Auge« von Carson McCullers eingelesen. Verfilmt wurde die Geschichte aus dem Jahre 1966 bereits zweimal, doch die Hörbuchfassung, die Jens Wawrczeck 55 Jahre später eingesprochen hat, ist bewegend, und Wawrczeck beherrscht sowohl Frauen- wie Männerfiguren stimmlich perfekt. Es ist die Geschichte aus einer Garnison »in Friedenszeiten« in den Südstaaten der USA, in der ein Mord passiert. Wie es gleich am Anfang heißt, sind an der Geschichte beteiligt: zwei Offiziere, ein Soldat, zwei Frauen, ein Filipino und ein Pferd. Meisterlich von der Autorin Carson McCullers erzählerisch verwoben, von Jens Wawrczeck gelesen und – leider im Booklet sehr klein erwähnt – von Richard Moering übersetzt.

Spiegelbild im Goldenen Auge. Audio CD. Goldbek / Indigo. ISBN/EAN: 9783948210304. 14,99 €

Der literarische Schweinekalender

Da kurz nach Weihnachten ein neues Jahr beginnt, werden gerne Kalender verschenkt. Doch literarische Katzenkalender sind schon längst nicht mehr originell. Verschenken Sie stattdessen doch einmal literarische Schweine. Der Homunculus Verlag hat einen literarischen Schweinekalender im Programm. Zwölf Schweinebilder mit zwölf literarischen Schweinezitaten von A. A. Milne bis George Sand mit feinem Kalendarium, in dem auch Schweinegedenktage vermerkt sind. Ein saugutes Geschenk!

Der literarische Schweine-Kalender 2022. Kalender. 2021. homunculus verlag. ISBN/EAN: 9783946120520. 12,99 €

Webinargutschein schenken

Webinare für Autorinnen und Autoren kann man auch verschenken. Es ist immerhin Winter und kalt draußen und da ist es schön, gemütlich daheim zu sitzen und was zu lernen. Auf gut Glück sollte man einen Online-Kurs jedoch nicht verschenken. Denn es könnte ja sein, dass die oder der Beschenkte an dem Tag gar keine Zeit hat. Oder gar keine Lust auf das Thema. Diese Dinge solle man zuvor auf jeden Fall abklären oder noch besser: Das Webinar steht auf dem Wunschzettel. Außerdem kann man sich ein Webinar auch selbst zu Weihnachten schenken :-) Wie wäre es mit den Tageswebinaren des literaturcafe.de, die direkt im Januar 2022 starten? Zum Papyrus-Webinar könnte man sogar die Schreibsoftware gleich dazuschenken. Dann steht dem nächsten Buchprojekt nichts mehr im Wege! Die folgenden Live-Webinare biete ich im Januar an:

Achtsamer Schreibratgeber

Für Menschen, die schreiben, könnten auch Schreibratgeber ein gutes Geschenk sein. Aber Vorsicht! Entweder haben diese Menschen schon alle Schreibratgeber, die es gibt, oder sie fühlen sich auf die Füße getreten, wenn Sie damit vielleicht andeuten wollen, dass das Geschriebene besser sein könnte. Ein relativ neuer Schreibratgeber ist der von Aljoscha Long und Ronald Schweppe. Ein Buch, das sich eindeutig an Anfängerinnen und Neulinge richtet. Die violett-rosa Farben, die verbrauchte Schreibschrift und die abgenudelten Begriffe »Authentisch, achtsam, kreativ« und »der Weg zu dir selbst« mögen dazu führen, dass man als seriöser Autor sowas nicht in der Hand halten will. Doch beim Reinlesen stellt man fest, dass hier Schreiben nicht als Esoterik, sondern nach eingestellter Achtsamkeit durchaus auch als Handwerk begriffen wird. Für Anfängerinnen oder Menschen, die gerne schreiben wollen, aber den Anfang nicht finden, denen die anderen Ratgeber womöglich schon auf den ersten Blick zu handwerklich-nüchtern daherkommen, könnte vielleicht »Schreib dein Ding!« ein Geschenk sein.

Aljoscha Long; Ronald Schweppe: Schreib dein Ding!: Authentisch, achtsam, kreativ. Dein eigenes Buch – der Weg zu dir selbst. Gebundene Ausgabe. 2021. Terzium Verlag. ISBN/EAN: 9783906294216. 18,00 €

Schreibmaschine aus Klemmbausteinen

Wer ein paar Euro mehr ausgeben möchte, damit die Hände auch mal etwas anderes machen, als nur die Tastatur zu bearbeiten, kann eine Schreibmaschine aus über 2.000 Lego-Steinen verschenken. Ein Bausatz, aus der Ideas-Reihe des dänischen Klemmbausteinherstellers, der sich an Erwachsene richtet. Ich selbst habe das Ding als Bauanfänger in über 11 Stunden zusammengesetzt und war begeistert. Wie das Vorlesen ist auch Lego nicht nur was für Kinder. Die Haptik der Bausteine ist überaus inspirierend. Mehr über die Schreibmaschine aus Klemmbausteinen erfahren Sie in der Videoaufzeichnung meines Baus.

LEGO Ideas Schreibmaschine (21327). Personal Computers. LEGO. ISBN/EAN: 5702016995831. 199,28 €