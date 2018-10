Genres im Self-Publishing: Trends, Erwartungen und erfolgreiche Nischen – Mitschnitt von der Frankfurter Buchmesse 2018

Iris Kirberg von Books on Demand gibt einen Überblick über die Erfolgsrezepte von Self-Publishing-Titeln in den verschiedenen Genres. Was funktioniert am besten? Worauf sollte man beim Schreiben achten? Hören Sie den Mitschnitt eines Vortrags von der Frankfurter Buchmesse 2018.

Self-Publishing erweitert das verlegerische Spektrum. Autoren haben die volle kreative Kontrolle über Inhalt und Gestaltung ihres Werkes. Iris Kirberg, Marketingleiterin bei Books on Demand, blickt auf Entwicklungen und Erfolgsrezepte in den verschiedenen Genres, die Erwartungshaltungen der Leserinnen und Leser und wie Autorinnen und Autoren auch abseits der klassischen Genreliteratur erfolgreich sein können.

Hören Sie den Mitschnitt eines Vortrags vom 12. Oktober 2018 von der Self-Publishing Area der Frankfurter Buchmesse 2018.