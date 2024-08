Talks, Tropes und ganz viel Liebe: Ein Besuch beim LYX-Festival in Köln

Festivalbändchen: Im Kölner Kongresszentrum »Gürzenich« fand vom 2. bis 4. August 2024 das erste LYX-Festival für die Fans der Liebesromane statt

Am Samstagmorgen bildet sich eine lange Schlange vor dem »Gürzenich« in Köln. Es sind mehrheitlich junge Frauen, die vor der Veranstaltungshalle warten. Der Eingangsbereich ist liebevoll geschmückt. Fast könnte man meinen, dass hier gleich eine Hochzeit stattfindet. Doch es geht um Bücher, um Liebesromane. Der LYX-Verlag hat zu seinem ersten Festival eingeladen.

Drei Tage Liebesromane

Festival-Schriftzug am Eingang des »Gürzenich«

Die Schlange vor dem Festival-Eingang am Samstagmorgen

Drei Tage lang, vom Freitag bis zum Sonntag (2. bis 4. August 2024) werden die Bücher des Kölner Verlages und seine Autorinnen im Mittelpunkt des Festivals stehen. Es gibt die obligatorischen Signierstunden unter anderem mit den Star-Autorinnen des Verlags wie Mona Kasten oder Sarah Sprinz, für die sich die Besucherinnen erneut geduldig anstellen und zuvor registrieren mussten.

Die Schleifen an den Geländern zeigen die Liebe zum Detail, nicht nur bei der Dekoration

Es gibt Bühnendiskussionen, sogenannte Talks, bei denen über das Schreiben der Romane genauso diskutiert wird wie über den Einsatz von Social Media. Und es gibt Workshops, für die man sich in kleineren Runden zusammenfindet.

Anstehen für ein Autogramm der Lieblingsautorin

Die Begeisterung für New-Adult-Romane, gerne auch mit etwas Fantasy- oder Suspense-Beimischung, und fürs Lesen, hat die Leserinnen nach Köln geführt. Männer sind selten zu sehen. Wenn, dann begleiten sie oft ihre Freundinnen und tragen die Taschen mit den schweren, dicken Büchern, die man überall erwerben kann. Oder es sind die Begleiter der Autorinnen.

Fahrradsattel und Schlüsselanhänger

Wie kein zweiter Verlag hat es LYX geschafft, dass sich um das Unternehmen, dessen Bücher und Autorinnen eine begeisterte Community gebildet hat. Die Marke »LYX« taucht überall auf, es gibt Goodie-Bags und Merchandising-Artikel mit dem Schriftzug, vom Überzug für den Fahrradsattel bis zum Schlüsselanhänger, der für 12 Euro zu haben ist.

LYX gehört zum börsennotierten Unternehmen Bastei Lübbe und der Unterverlag ist aktuell der erfolgreichste der Verlagsgruppe.

Auch auf den Buchmessen ist der LYX-Stand einer der meistbesuchten, in diesem Jahr wird es auf der Buchmesse sogar eine ganze Halle geben, die sich dem Genre New Adult widmet. Im letzten Jahr hatten die Messe-Veranstalter in Frankfurt noch nicht verstanden, dass um die Stände genug Platz für die Besucherschlangen sein muss.

In Köln sieht es anders aus, hier ist der Platz reichlich und die über tausend Besucher verteilen sich zum Glück gut auf die Räumlichkeiten. Oben auf der Galerie ist ein Lounge-Bereich eingerichtet, in dem man unter anderem in die Audiobücher reinhören kann. Auch mit Hörbuchsprecherinnen gibt es am Freitag einen Talk.

Eishockey und Basteltisch

Der Loungebereich auf dem LYX-Festival

Doch der Haupttag ist der Samstag. Gut besucht ist auch der »Basteltisch«, an dem man sich die aktuell sehr angesagten Freundschaftsarmbänder auffädeln kann.

Was in der Ecke ausschaut wie die Umkleide einer Sporthalle, ist als Deko dem Eishockey-Setting des Romans »Icebraker« von Hannah Grace nachempfunden.

In einer anderen Ecke wähnt man sich im englischen Eliteuni-Umfeld von »Maxton Hall«. Unter diesem Titel wurde die erfolgreiche Romanserie von Mona Kasten von Amazon als Serie verfilmt, die zweite Staffel ist in Vorbereitung.

Nahbare Autorinnen

Die Autorinnen sind natürlich die Stars beim LYX-Festival, doch Star-Allüren zeigen sie nicht. Trotz der Erfolge sehen sie sich als Teil der Community.

Die meisten Autorinnen agieren professionell und schlagfertig. Die oft noch jungen Autorinnen sind erstaunlich bodenständig und nahbar, erzählen von eigenen Unsicherheiten und Zweifeln. Man bekommt den Eindruck, dass sie sich gut kennen, manche sind befreundet.

So verrät Lena Kiefer im Talk »Expedition Liebesroman«: »Mein bester Freund ist Google Street View«. Sie habe für ihre Coldhart-Reihe mit Schauplatz New York (siehe Rezension im literturcafe.de) am Computer recherchiert, sei noch nie vor Ort gewesen. Die Autorin spricht vom »LYX-Universum«. Die Verlagsbindung scheint nicht nur auf Leserseite, sondern auch auf Autorinnenseite zu funktionieren.

Interview mit Autorin Merit Niemeitz

LYX-Autorin Merit Niemeitz

Es sei auch für sie »ein bisschen aufregend, ein bisschen überfordernd und überwältigend aber auch sehr, sehr schön«, sagt die Autorin Merit Niemeitz (»Eternal Ending«) im Podcast-Gespräch mit dem literaturcafe.de. Als Popstar fühle sie sich hier nicht, man trete ja immer etwas hinter seinen Büchern zurück, so Niemeitz. Das vollständige Gespräch mit der Autorin ist im Podcast des literaturcafe.de zu hören (siehe – und höre – unten).

Sandra Dittert und Simon Decot von Bastei Lübbe im Interview

Sind mit dem Festival zufrieden: Simon Decot und Sandra Dittert vom Vorstand der Bastei Lübbe AG, zu der LYX gehört

Zufrieden blicken Sandra Dittert und Simon Decot auf das bunte und meist rosa-pink-lilafarbene Treiben im Gürzenich. Die beiden gehören zum vierköpfigen Vorstand der Bastei Lübbe AG. Dittert verantwortet die Bereiche Marketing, Vertrieb und Presse. Simon Decot ist fürs Verlagsprogramm zuständig. Mit der Arbeit des LXY-Teams sind die beiden sehr zufrieden, die Festival-Premiere ist gelungen. Trotz der gestaffelten Eintrittspreise von 30 bis 80 Euro und dem Merchandising-Verkauf trägt sich das erste Festival nicht selbst. Es ist Teil der Community-Building-Stategie, die der Verlag erfolgreich umsetzt.

Dass immer mehr Verlage in das nach wie vor boomende Segment New Adult drängen, bereitet den Kölner aufgrund ihres Erfahrungsvorsprungs keine Sorgen. Man kenne die Zielgruppe schon sehr gut und sei Vorreiter, sagt Simon Decot im Podcast-Gespräch. Letztendlich kenne man sich aber in dieser Bubble und auch die Autorinnen tauschen sich mit denen anderer Verlage aus. Welche Rolle die Sozialen Medien – allen voran natürlich TikTok/BookTok – spielen und welche Trends zu erwarten sind, das ist im vollständigen Gespräch mit Sandra Dittert und Simon Decot im Podcast des literaturcafe.de zu hören.

Am Samstagabend steigt dann die »LYX, Love and the Heartbreak Prince« und am Sonntag sind sich alle einig, dass es ein gelungenes Festival des Liebesromans und der Liebe war. Auch und vor allem der Liebe zum Lesen und zu den Büchern. Auch wenn der Hype um New-Adult-Bücher irgendwann tatsächlich einmal abflauen sollte, so bleibt neben der Liebe auch die Hoffnung: Wer sich in seiner Jugend so für Bücher begeistert wie die New-Adult-Leserinnen, wird immer eine begeisterte Leserin bleiben.

Juliane Hartmann

Im Podcast des literaturcafe.de sind der ausführliche Bericht von Juliane Hartmann und die Gespräche mit Autorin Merit Niemeitz und den Bastei Lübbe-Vorständen Sandra Dittert und Simon Decot zu hören.

