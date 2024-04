Spannend und entspannend: »Coldhart« von Lena Kiefer

Das Genre »New Adult« mischt die Buchlandschaft auf. In Buchhandlungen und auf Bestsellerlisten sind die Titel prominent vertreten. Juliane Hartmann hat »Coldhart« von Lena Kiefer gelesen und war positiv überrascht.

»New Adult«-Romane erkennt man meist an pastellfarbenen Covern mit verspielten Linien oder Lettern und an englischen Titeln, selbst bei deutschsprachigen Büchern. Vom Farbschnitt mal abgesehen. Auch »Coldhart« von Lena Kiefer reiht sich hier ein.

Auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stieg der Roman im Januar 2024 direkt auf Platz 1 ein. Im März befindet sich das Buch auf Platz 16 der Bestsellerliste »Belletristik Paperback«. Wenn man auf TikTok, beziehungsweise BookTok unterwegs ist, hält gefühlt jede Zweite das Buch in die Kamera.

Der Klappentext von Coldhart begeisterte mich zunächst nicht. New Yorker High Society – das klang mir zu versnobbt. Ein paar Wochen nach Erscheinen dachte ich jedoch: Ich will mitreden können. Aus diesem Grund las ich in den ersten Teil der Coldhart-Triologie von Lena Kiefer hinein – und las ihn rasch durch.

Auch wenn ich für das Zielpublikum etwas zu alt bin, habe ich bereits im vergangenen Jahr ausgewählte New-Adult-Romane gelesen.

Handlung und »Tropes«

Worum geht’s in Coldhart? Im New-Adult-Genre werden Romane gerne durch sogenannte »Tropes« kategorisiert. Tropes (Plural des englischen Wortes »trope«, auf Deutsch »die Trope« oder »der Tropus«) beschreiben gängige Plotmuster.

Laut Stephanie Bubley, Programmleiterin beim LYX Verlag, finden sich in Coldhart die folgenden Tropes:

Slow Burn (langsame Entwicklung der Gefühle),

Opposites Attract (Gegenteile ziehen sich an) und

Rich Boy/Poor Girl (Reicher Junge/armes Mädchen).

Die Protagonisten sind die jungen Erwachsenen Elijah Coldwell und Felicity Everhart. Elijah ist in das berühmte Familienimperium im New Yorker Immobiliensektor eingestiegen, er führt es zusammen mit seiner Mutter. Sein Leben ist durchgeplant, und er will über alles die Kontrolle behalten. Elijah wurde als Kind entführt, der Fall jedoch nie aufgeklärt. Er leidet unter Angstzuständen, wenn er glaubt, die Kontrolle zu verlieren.

Felicity Everhart ist in Kalifornien aufgewachsen und kommt zum Studium nach New York. – und um ihren leiblichen Vater kennenzulernen. Es läuft nicht alles nach Plan, dennoch bleibt Felicity offen und positiv.

Elijah und Felicity finden langsam zueinander. Doch äußere Umstände bringen die beiden am Ende des ersten Teils wieder auseinander. Lena Kiefer verbindet die Liebesgeschichte mit einem Spannungselement.

Der Leser erfährt im Laufe des Romans mehr über den Hintergrund und das familiäre Umfeld der Protagonisten. Das obligatorische Haustier darf nicht fehlen.

Nahezu alle New-Adult-Bücher sind als Serien angelegt. »Coldhart – strong & weak« ist der erste Teil einer Triologie. Elijah wiederum entstammt aus einer vorherigen Triologie von Lena Kiefer. In der Westwell-Reihe ist er der kleine Bruder des Protagonisten. Nun erhält er in Coldhart die Hauptrolle.

Wie war es?

Mir hat das Buch aus mehreren Gründen gefallen: Unerwartet sympathische Hauptcharaktere, ein Spannungselement, das subtil eingeführt und mit einem Cliffhanger beibehalten wird. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Handlungsort, das berühmte, schillernde New York – ich lese gerne Bücher, die an Orten spielen, die ich mit besonderen Erinnerungen verbinde. New York ist einer davon.

Nicht zuletzt lag es jedoch am Schreibstil von Lena Kiefer, dass ich Coldhart gern und schnell gelesen habe. Kiefer kann schreiben. Sofort steckt der Leser mitten in der Geschichte. Lena Kiefer formuliert präzise und feinfühlig, ohne dass sie langweilt. Ich habe die 470 Romanseiten weggelesen. Einfach mal eben so. Eine spannende und entspannende Lektüre.

Juliane Hartmann

