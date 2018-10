Büchermachen XX: Gedruckte Bücher kann niemand hacken

Unregelmäßig und immer am Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

»Ein Buch ist ein Buch! Ich will es riechen, fühlen, darin blättern …« »Ja, und diese einmalige Haptik.« »Dostojewski auf einem Tablett – das kann ich mir gar nicht vorstellen.« »Die Digitalisierung von allem führt unweigerlich zu Kulturverlust.« »Das synthetische Gefühl am Bildschirm …« Jaja, ist ja gut, wir kennen die Argumente. Auch dagegen – das Schleppen von Büchern in den Urlaub. Die preiswerte Herstellung, beliebige Verfügbarkeit.

Um mit Faust zu sprechen – der Worte sind genug gewechselt. Natürlich gehöre ich zur Bücherfraktion, körperlich, ohne Strom. Für unterwegs hab’ ich mein Tablett – aber zuhause klicken statt blättern? Undenkbar. Ich will auch hin- und herblättern, diagonal den roten Faden wiederfinden, wenn ich am nächsten Tag weiterlese, das macht auf dem Tablett keinen Spaß. Für das, was früher Groschenroman genannt wurde – nichts dagegen, besser das als gar nix lesen! -, das mag sogar auf dem Smartphone lesbar sein. Aber ein »richtiger« Text, zur Anregung, zum Verweilen, zum Nachdenken, zum Wiederlesen – gehört in ein Buch. Basta!

Klar suche ich nach Argumenten für meine Überzeugung – und es freut einen doch, wenn man welche findet, die man so noch nicht kannte. Hier ein Zitat von Hirnforscher Singer, ob digitales Lesen bestimmte Strukturen weniger trainiert:

»Was den Leseprozess selbst angeht, gibt es durchaus auch Unterschiede. Wir nehmen die Schrift auf dem Bildschirm heute nicht mehr flimmernd wahr, weil die Abtastraten hochfrequent sind. Bewusst nehmen wir das nicht wahr, aber die Netzhaut des Auges löst dieses Flimmern noch auf und sendet diese diskontinuierlichen Reize zur Hirnrinde. Dieser nicht wahrnehmbare Flickerreiz kann durchaus auch neuronale Prozesse beeinflussen. Wir wissen, dass manche Tiere über ein besseres zeitliches Auflösevermögen verfügen, das Flickern wahrnehmen und deshalb ungern auf Bildschirme schauen.«

Ich auch! Aha, das war mir neu. Es flickert – hab ich’s nicht geahnt? Singer erklärt auch spannend, was beim Lesen überhaupt in der Hirnrinde passiert – das erzähle ich hier vielleicht ein andermal. Und zu meinem Buchargument meint er schlüssig: »Ich kann für mich nur sagen, ich habe gern etwas in der Hand, in dem ich zurückblättern kann, das ich aufgeschlagen weglegen kann, um das eben Angedachte sofort wiederzufinden, sobald ich das Buch abermals zur Hand nehme. Und das geht für mich eben nur auf Papier.« Aber genau!

Schließlich stieß ich noch auf was ganz anderes – das absolut schlagende Zitat für mein »Medium gedrucktes Buch«, natürlich im Netz, ausgerechnet bei XING: »Das gedruckte Buch, um das sich alles dreht, könnte hier im digitalen Zeitalter eine sehr wichtige Rolle übernehmen. Im Gegensatz zu elektronischen Medien, die beliebig gelöscht, verändert, sprich korrumpiert werden können, bietet es eine jahrhundertelang bewährte, batterieunabhängige, nicht hackbare, sichere Speichermethode.«

Na also, gibt es trefflichere Argumente – besonders für die Jünger der digitalen Welt? Klar könnte man die »Buddenbrooks« scannen, die PDF-Datei ins WORD-Format und wieder zurück umwandeln, Lübeck gegen, sagen wir: Gelsenkirchen austauschen, eine Sexszene reinschreiben und Johann in Kevin umtaufen. Nee, verboten! Es ist doch beruhigend, dass das, was da »im Buche steht« – synonym finde ich: mustergültig, musterhaft, paradigmatisch, typisch, vorbildhaft, vorbildlich, waschecht -, für immer unveränderlich ist.

Von wegen »alles fließt«. (Ob Heraklit das Netz ahnte?) Ich sag’s ja – Bücher lesen wird bald wieder eine richtige Mode, total in für Leute, die sich mal wieder auf was Bleibendes verlassen wollen.

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verließ: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.