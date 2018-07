Büchermachen VIII: Lesen wird zur neuesten Mode werden!

Jeden Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Eine Kolumne von Vito von Eichborn

Nun gibt es eine neue Umfrage in den USA, die nicht nur den statistischen Niedergang des Mediums Buch erfasst – da kann man sich ja noch trösten: Das sind Nachschlagewerke und Aktualitäten, die das Netz besser kann. Jetzt wird detailliert nachgewiesen, dass tatsächlich das Lesen von Belletristik radikal zurückgeht. Vor allem im mittleren Lebensalter. Das sind nun wirklich erschreckende Zahlen.

Jedoch:

Als vor 150 Jahren die Zeitschriften aufkamen – das erste Massenblatt war »Die Gartenlaube«, dann bald »Über Land und Meer« (übrigens bei der DVA, die sich jetzt mit Sarrazin kloppt) -, schrie der Buchhandel: Die nehmen uns die Leser weg!

In den Zwanzigern breitete sich das Radio massiv aus. »Die hören ja nur noch Musik! Die Leser haben keine Zeit mehr für gute Literatur. Das geistige Leben verflacht …« – so mögen die Stimmen gewesen sein.

Auch das immer beliebter werdende Kino ging ja wohl auf Kosten der Zeit, Bücher zu lesen? In den Fünfzigern kam das Fernsehen. Was hatten wohl Buchhändler und Verlage für Sorgen um ihren Beruf und ihr Medium? Und mit der Ausbreitung des Privatfernsehens wurde definitiv der Niedergang jeglicher Kultur zugunsten der trivialen Massenmedien prognostiziert. »Die Menschen glotzen vier Stunden am Tag!«

Immer aber galt: Der Buchmarkt blieb der kleinste, je neuer das Medium, desto größer der Markt – aber immer wuchs auch er.

Vor zwanzig Jahren begann das Internet, sich weltweit durchzusetzen. Und inzwischen gibt es buchstäblich alle denkbaren Inhalte auf dem Smartphone. Und nun?

Zugegeben, ja, ich fürchte wirklich massiver werdende Probleme für mein Medium.

Aber gibt es nicht für jede Bewegung immer auch eine Gegenbewegung?

Unsere digitalisierte Gegenwart mit der totalen Kontrolle und die daran hängenden Perspektiven – versprechen sie die immer radikalere Verflachung, den Schwund von inhaltlicher Qualität?

Dazu der Ex-Hanser-Verleger Michael Krüger: »Wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht mit den Veränderungen, dann wird es irgendwann ein Privileg sein, Bücher zu lesen. Was passiert mit dem Subjekt? Ist es nur ein Anhängsel des großen Algorithmus, die glaubt, dass wir unseren Individualismus stärken müssen?«

Ich behaupte heftig: Wenn tatsächlich das Anspruchsvollere zu verschwinden droht – wird in der Gesellschaft ein Bedürfnis nach Substanz entstehen. Schon jetzt wachst ja der Markt für Kinderbücher weiter. Wenn wir das hochrechnen, wird bald eine ganz neue Literatur entstehen. Das Bücherregal wird wiederkehren bei Leuten, die zeigen wollen, dass sie nicht blöd sind. Im Café zu sitzen und ein Buch zu lesen wird absolut »in« sein. Und die Werbewirtschaft wird feststellen, dass diese Leser die interessanteste aller Zielgruppen sind. In Zukunft also: Wer liest, wird umworben! Auch am Strand und in Partnerbörsen: Oute dich als Leser – und du wirst anerkannt …

Klar wird das so kommen – wetten?

Vito von Eichborn

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verlies: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.