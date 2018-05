Buchtipp: »Recht für Selbstverleger und Autoren« von René Jorde

Darf der Protagonist meines Romans mit dem Porsche zu Aldi fahren? Oder bekomme ich dann Ärger mit Aldi und/oder Porsche? Darf ich in meinen Büchern einfach so Zitate verwenden? Worauf muss ich beim Abschluss eines Verlagsvertrages achten? Braucht mein Buch ein Impressum und was muss da drinstehen?

Der Ratgeber »Recht für Selbstverleger und Autoren« von Rechtsanwalt René Jorde gibt hilfreiche Tipps, wie man als Autor juristische Fallstricke vermeidet.