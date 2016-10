Wie vorhergesagt: Deutscher Buchpreis 2016 an Bodo Kirchhoff für »Widerfahrnis«

Der Deutsche Buchpreis 2016 geht an Bodo Kirchhoff für sein Buch »Widerfahrnis«. Er sei, so sagte Kirchhoff, glücklicher über den Preis als man es ihm vielleicht ansehe. Am Abend des 17. Oktobers 2016 wurde der Deutsche Buchpreis 2016 in Frankfurt am Main vergeben.

Kichhoff sagte bei seiner Dankesrede, dass er das Wort »Widerfahrnis« u. a. im kirchlichen Bereich entdeckt habe und dass er feststellen musste, dass es nicht im Duden stehe und dass sowas natürlich einem Schriftsteller gefalle. Im Grundr genommen aber auch perfektes SEO-basiertes Buchmarketing.

Die Jury des Deutschen Buchpreises 2016 schreibt zur Begründung der Preisvergabe:

Bodo Kirchhoff erzählt vom unerhörten Aufbruch zweier Menschen, die kein Ziel, nur eine Richtung haben – den Süden. Es treibt sie die alte Sehnsucht nach der Liebe, nach Rotwein, Italien, einem späten Abenteuer. Als sie eine junge Streunerin auflesen, begegnen sie den elementaren Themen ihrer Vergangenheit wieder: Verlust, Elternschaft, radikaler Neuanfang. Kirchhoff gelingt es, in einem dichten Erzählgeflecht die großen Motive seines literarischen Werks auf kleinem Raum zu verhandeln. Gleichzeitig erzählt er von unserer Gegenwart und davon, wie zwei melancholische Glückssucher den Menschen begegnen, die in der Jetztzeit den umgekehrten Weg von Süden nach Norden antreten. Kirchhoffs »Widerfahrnis« ist ein vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existentielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt.

Und unser Kritiker Malte Bremer schrieb in seiner Kurzkritik auf Basis des Buchanfangs:

Da grübelt jemand (ein Schriftsteller? Lektor? Verleger?) darüber, wie er diese Geschichte, die ihm noch immer das Herz zerreißt, am besten beginnen soll: Selbstverständlich würde er niemals »die ihm noch immer das Herz zerreißt« schreiben – aber so sagt man halt. Und wann er den Namen der Hauptperson einführen würde: nämlich genau da, wo er ihn in dieser Novelle eingeführt hat. Das ist verteufelt raffiniert, wie der Autor bzw. der Protagonist hier mit den Lesern umspringt! Und dann diese Bilder: »Er holt Luft für den ersten Schluck am Abend, wenn alles Denken in ein Schmecken mündet und die Welt für Momente auf eine Zunge passt« … Schwelg!

Auf Malte Bremers persönlicher Shortlist stand »Widerfahrnis« daher auf Platz 1. Nun kam die Jury des Deutschen Buchpreises zum gleichen Urteil.

Herzlichen Glückwunsch an Bodo Kirchhoff, an seinen Verlag, der Frankfurter Verlagsanstalt, und an den Verleger Joachim Unseld! Der damals von dessen Vater Sigfried Unseld geführte Suhrkamp Verlags sei für Kichhoff der Grund gewesen, weshalb er vor 46 Jahren nach Frankfurt am Main zog. Nun wurde Bodo Kichhoff in dieser Stadt mit dem mit 25.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet.

Der von vielen ebenfalls als Favorit gehandelte Thomas Melle bekommt – wie alle fünf verbleibenden Kandidaten der Shortlist – einen Trostpreis von 2.500 Euro. Thomas Melle war damit insgesamt dreimal für den Preis nominiert und hat ihn auch diesmal nicht erhalten.

Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis. Gebundene Ausgabe. 2016. Frankfurter Verlagsanstalt. ISBN/EAN: 9783627002282. EUR 21,00 » Bestellen bei Amazon.de

Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis. Kindle Edition. 2016. Frankfurter Verlagsanstalt » Herunterladen bei Amazon.de