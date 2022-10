Neue Webinare: Papyrus Autor und Exposé-Analyse mit Marie Sand

Am 19. November 2022 findet erneut unser Tageswebinar zur Schreibsoftware Papyrus Autor statt. Ein ganz neues Format findet schon am 26. Oktober 2022 statt. Zusammen mit Marie Sand analysieren wir ihr Exposé. Melden Sie sich an!

Einführung in die Schreibsoftware Papyrus Autor

Einen ganzen Tag lang, am 19. November 2022 von 10 bis 17 Uhr, werden wir uns im Live-Webinar wieder die Schreibsoftware Papyrus Autor ansehen. Ideal für Neulinge und die, die das Programm besser nutzen wollen. Wir blicken auf Stilanalyse, Charakterkarten, Zeitstrahl, Denkbrett und alles, was die geniale Schreibsoftware noch zu bieten hat, um Autorinnen und Autoren beim Plotten, Schreiben, Überarbeiten und Veröffentlichen zu unterstützen.

Alle Infos zum Papyrus-Webinar finden Sie hier »

Exposé-Analyse mit Marie Sand

»Es lag, da bin ich sicher, am Exposé«, schrieb Debut-Autorin Marie Sand über ihre erfolgreiche Verlagssuche. Den vollständigen Beitrag »Exposé und Erfolg« lesen Sie hier. Marie Sands Buch »Ein Kind namens Hoffnung« ist im Droemer Verlag erschienen.

Viele wollten wissen: Wie sieht das Exposé denn konkret aus? Da es die Autorin aus verständlichen Gründen nicht einfach so zum Download bereitstellen möchte, sehen wir es uns gemeinsam mit der Autorin online und live am 26. Oktober 2022 um 19 Uhr in einem kleinen 2-stündigen Webinar an. Vorab wird es eine kurze Einführung zum Thema »Exposé« von Wolfgang Tischer geben, der den Abend moderiert. Selbstverständlich dürfen auch Fragen gestellt werden.

Weitere Infos zum Webinar mit Marie Sand gibt es hier »

Neue Buchungsmöglichkeiten

Mit diesen beiden Webinaren geht zudem unser neues Buchungssystem online. Die Webinare können jetzt auch per Sofortüberweisung oder Kreditkarte gebucht werden. Für Tageswebinare bieten wir weiterhin die Zahlung per Rechnung an, kürzere Webinare sind auch per PayPal zu bezahlen. Mit den neuen sofortigen Zahlungsmöglichkeiten geht Ihnen auch gleich der Zoom zum Webinar per Mail zu.

Weitere Webinare folgen

Demnächst wird das literaturcafe.de weitere Webinare anbieten – neue und altbewährte Themen und Formate. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um zuerst informiert zu werden.